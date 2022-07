Collectivités locales: nouvelle stratégie de formation des RH, l’ONSSA qui renforce les autorisations aux établissements agroalimentaires ou encore Agadir Souss-Massa. Forsa: 2.000 nouveaux projets retenus…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 12 juillet 2022:

L’Economiste

Collectivités locales: nouvelle stratégie de formation des RH

La Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) vient d’initier un vaste chantier relatif à la formation des élus, cadres et agents locaux. Il s’agit du processus de lancement de l’Unité nationale d’encadrement dans le domaine des ressources humaines et la formation. L’objectif de cette nouvelle stratégie est de promouvoir une meilleure gouvernance de la formation à travers la définition des rôles de chacun à savoir l’Intérieur, les conseils communaux et régionaux. En vertu de cette réorganisation, la responsabilité de gestion et d’exécution des plans de formation sera du ressort des conseils régionaux. La nouvelle instance aura un rôle d’orientation, de coordination et de définition des options stratégiques.

Aujourd’hui le Maroc

L’ONSSA renforce les autorisations aux établissements agroalimentaires

Un bilan positif pour l’ONSSA. En effet, le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé le 6 juillet 2022 à Rabat, le conseil d’administration de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) en présence des administrateurs et des membres du conseil et des représentants des établissements partenaires. Ce conseil a été consacré à la présentation du rapport de gestion et des réalisations techniques et financières au titre de l’année 2021 et des réalisations phares menées par l’ONSSA au titre du premier semestre de l’année 2022.

Les Inspirations Éco

Agadir Souss-Massa. Forsa: 2.000 nouveaux projets retenus

Quelque 2.000 nouveaux projets ont été retenus à l’issue des commissions régionales de sélection, pour intégrer la phase d’accompagnement du programme Forsa, a annoncé le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire. Les 2.000 porteurs de projets retenus à l’issue des commissions régionales de sélection commenceront, dans les prochains jours, leur formation e-learning avec l’accompagnement de leurs incubateurs respectifs, indique le ministère dans un communiqué. La formation sur la plateforme Forsa Academy a pour objectif de développer les compétences des porteurs de projets dans le domaine de l’entrepreneuriat, à travers un ensemble de cours et d’activités pédagogiques conçus par un groupe d’experts en accompagnement entrepreneurial, ajoute la même source.

Assahra Al Maghribia

Lancement de la procédure d’octroi du visa électronique « eVisa »

Le Royaume du Maroc lance la procédure d’octroi du visa électronique « eVisa » via la plateforme www.acces-maroc.ma, pour faciliter l’octroi de visa aux ressortissants étrangers soumis à cette formalité. Cette nouvelle mesure a été mise en place conformément aux Très Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, visant l’amélioration, la simplification et la modernisation des prestations consulaires, indique, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Maroc Le Jour

La généralisation de ce mode opératoire est prévue pour début août 2023. RAM-ONMT: le partenariat concrétisé

Les équipes de la Royal Air Maroc (RAM) et de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) ont planché sur les axes du partenariat historique signé entre les deux institutions le 9 juin dernier. Au programme, réflexions et échanges entre les forces de vente sur les marchés nationaux et internationaux des deux institutions afin d’implémenter les stratégies et les actions terrain à programmer dès le second semestre de l’année en cours, a indiqué un communiqué conjoint de l’ONMT et de la RAM. « Aujourd’hui, nous avons pu reconfirmer avec force notre partenariat avec l’ONMT. Nous sommes résolument tournés vers une nouvelle ère où l’ONMT et la RAM unissent leurs compétences », a relevé le PDG de la RAM, Abdelhamid Addou, cité dans le communiqué.

Assahra Al Maghribia

Aïd Al Adha: Grâce Royale au profit de 979 personnes

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa Grâce, à l’occasion de l’Aïd Al Adha, à 979 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, indique un communiqué du ministère de la Justice. Gestion migratoire : Grande-Marlaska réaffirme l’engagement de l’Espagne aux côtés du Maroc (Al Yaoum Al Maghribi)Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a réaffirmé l’engagement de son pays à poursuivre la collaboration avec le Maroc dans la gestion migratoire et la lutte contre les mafias de traite des êtres humains. ‘’Je réitère une fois de plus l’engagement de l’Espagne à continuer à collaborer avec les pays d’origine et de transit, en particulier avec le Maroc, qui fait un travail important et doit être reconnu comme tel’’, a souligné Grande-Marlaska dans une déclaration publiée par le ministère espagnol de l’Intérieur, au lendemain de la réunion, tenue vendredi à Rabat, avec la Commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Ylva Johansson, et le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.