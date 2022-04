Inondations: le Maroc a perdu 8 milliards de DH en 13 ans, transport aérien: Marrakech dans le programme de Saudia l’été prochain ou encore un syndicat qui appelle à améliorer les conditions de travail des cheminots…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 12 avril 2022

L’Economiste

Inondations: le Maroc a perdu 8 milliards de DH en 13 ans

Les inondations ont causé des pertes estimées à 8 milliards de DH entre 2008 et 2021. L’annonce a été faite par Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, dans une réponse à une question écrite d’un parlementaire de l’Union constitutionnelle sur les changements climatiques. Les changements climatiques des deux dernières décennies ont été ponctués de périodes de sécheresse et de fortes chutes de neige ayant concerné environ 5.000 km de routes classées, a rappelé Baraka. Face aux dégâts, le ministère mobilise à chaque fois les moyens logistiques et humains. Outre la mobilisation de plus de 913 engins et camions, y compris 23 servant à porter les véhicules et 111 chasse-neige, le ministère consacre une enveloppe de près de 5,85 milliards de DH pour réparer les dégâts des inondations durant la période située entre 2008 et 2021.

Aujourd’hui Le Maroc

Soutien et campagne agricole : les chiffres prometteurs de Sadiki

L’agriculture marocaine se porte mieux. C’est ce qui ressort de l’intervention de Mohamed Sadiki, ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts devant les députés. Concrètement, Sadiki annonce l’acquisition de 3,7 millions qx d’orge subventionnée comme première tranche. S’agissant des aliments composés par les vaches laitières notamment, le ministre évoque le chiffre de 1,3 million qx avec la distribution effective de 252.000 qx. En outre, le responsable gouvernemental a expliqué que son département a accéléré le versement des primes d’assurance depuis le début de ce mois d’avril, notamment pour les surfaces impactées par le manque de pluie des derniers mois.

Les Inspirations Éco

Transport aérien: Marrakech dans le programme de Saudia l’été prochain

La compagnie nationale aérienne saoudienne « Saudia » a indiqué que la ville de Marrakech sera ajoutée à ses dix nouvelles destinations, qui ont été annoncées en début février de cette année. Les vols vers Marrakech débuteront fin mai prochain, suivis de Malaga et Barcelone en Espagne fin juin prochain, précise la compagnie. Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une campagne lancée par la compagnie Saudia intitulée « destinations d’été » dans le but d’étendre le réseau de vols internationaux et d’exploiter de nouvelles villes internationales afin d’offrir plus d’options à ses clients et de cibler les escales qui connaissent une forte demande.

Al Massae

Un syndicat appelle à améliorer les conditions de travail des cheminots

La Fédération nationale pour l’avenir des cheminots FNAC/UNTM a appelé à l’amélioration des conditions professionnelles et sociales des agents des chemins de fer, tout en soulignant son adhésion à la construction d’un secteur développé, moderne et solide. Elle a exprimé son engagement à défendre constamment les intérêts des travailleurs du secteur, conformément aux principes de la FNAC et de l’UNMT. La Fédération a également souligné la nécessité d’accorder plus d’attention à l’élément humain dans le secteur, d’améliorer les conditions de travail, d’augmenter les salaires, de revoir les indemnités et de créer une prime annuelle digne des efforts déployés par les cheminots pour faire progresser le secteur ferroviaire.

Bayane Al Yaoum

Vente des carburants: les bénéfices des opérateurs dépassent 45 milliards

Le Front national de sauvetage de la Société anonyme marocaine de l’industrie du raffinage (Samir) a indiqué que les énormes bénéfices réalisés par les opérateurs en matière de vente des carburants liquides ont dépassé 45 milliards de dirhams à fin 2021, notant que la marge bénéficiaire, qui s’est accrue de manière sans précédent, a été réalisée au détriment des consommateurs. Dans un communiqué, ce Front a réaffirmé que pour échapper à la hausse des prix des carburants, qui a affaibli le pouvoir d’achat des citoyens, et aux répercussions de l’augmentation des cours mondiaux des énergies, il faudrait procéder au redémarrage de la Samir et réorganiser les prix des carburants en fonction des cours mondiaux, des dépenses, des taxes et de la marge bénéficiaire, appelant le chef de gouvernement à intervenir pour réguler les prix des carburants et protéger le pouvoir d’achat des Marocains.

Al Alam

Les centres de transfusion sanguine disposent d’un stock national confortable et de partenariats fructueux

Contrairement à ce qui circule à propos d’une pénurie alarmante enregistrée en matière de réserves de sang, Najia El Amraoui, directrice par intérim du Centre National de Transfusion Sanguine et d’hématologie, a affirmé que le Maroc dispose actuellement de cinq jours de stock de cette substance vitale, saluant le rôle majeur joué par les partenaires du centre, dont le ministère des Habous et des Affaires Islamiques, le Conseil supérieur des Oulémas, la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux, les associations de la société civile, ainsi que les employés des centres de transfusion sanguine qui déploient des efforts considérables à cet effet. El Amraoui a, d’autre part, déclaré que les médias sont un partenaire clé dans la sensibilisation à l’importance du don de sang et l’implication des citoyens dans ce domaine, soulignant dans une déclaration au journal que ce partenariat s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les réserves de sang, notamment avec le besoin d’environ 5 000 poches par semaine pour couvrir la demande en la matière.

Al Ittihad Al Ichtiraki

L’exode des étudiants en médecine aggrave le manque de médecins au Maroc

De nombreux étudiants en médecine et en pharmacie quittent le Maroc avant d’avoir achevé le cycle de leur parcours académique, ont affirmé des sources médicales au journal. Sans avoir besoin d’attendre l’obtention du diplôme, certains d’entre eux préfèrent, à partir de la dernière année de leur parcours universitaire, se rendre dans un pays européen pour poursuivre le reste de leurs formations et pouvoir travailler dans les établissements de santé de ce pays. Face à cette situation, des spécialistes de la santé ont tiré la sonnette d’alarme, soulignant que le départ des médecins marocains ne se limite plus à ceux qui exercent la profession depuis des années ou aux diplômés, mais touche également ceux qui poursuivent encore leurs formations, ce qui dénote que la pratique médicale au Maroc n’attire plus tout le monde en raison des multiples insuffisances du système de santé et du « regard dégradant » que subit le médecin marocain et qui le pousse à partir à l’étranger, selon les sources du journal.

L’Opinion

Carburants: la discussion du dossier fixée pour mercredi au Parlement

La Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants a fixé mercredi prochain une nouvelle date pour discuter d’un certain nombre de questions liées à la sécurité énergétique, notamment la hausse continue des prix des carburants au Maroc, en présence de Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, selon le mémorandum de la Chambre des représentants. Le report de la réunion susmentionnée, lundi dernier, a provoqué un tollé, l’opposition accusant le gouvernement d’avoir tenté d’esquiver la discussion, tandis que ce dernier rassure qu’il n’a aucun problème à discuter de la question.