La croissance super en panne, montée en puissance de l’axe Maroc-Brésil ou encore mobile money: Les dessous d’une transformation timide en Afrique du Nord…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 10 mai 2022:

L’Économiste

La croissance super en panne

Elle ne dépasserait pas 1,8% cette année, selon le CMC. 0,7% pour la banque centrale, Et 1,1% pour le FMI

Entreprises publiques, opé­rationnalisation du Fonds Mohammed VI…, il y tant de les réformes à parachever. Dans son édition du jour, le quotidien revient sur les grands chantiers qui devront permettre à l’économie marocaine de se remettre sur les rails de la croissance.

Aujourd’hui le Maroc

Montée en puissance de l’axe Maroc-Brésil

Les regards se tournent vers Rabat qui accueille une importante délégation officielle brésilienne. La délégation conduite par le ministre de l’agriculture, Marcos Montes, veut renforcer la coopération existante entre les deux pays. Il faut dire que les officiels brésiliens attendent beaucoup de ce déplacement au Royaume. Le secrétaire au commerce et aux relations internationales du ministère brésilien de l’agriculture et de l’élevage, Jean Marcel Fernandes, affirme dans ce sens que le Maroc est un partenaire «stratégique» pour le Brésil, qui tient à consolider davantage la coopération économique, notamment agricole, avec le Royaume. Dans une déclaration à la MAP, le responsable brésilien a expliqué que cette visite de la délégation brésilienne s’inscrit dans le cadre de la préparation d’accords pour plus d’échanges et pour le renforcement des relations «déjà excellentes» entre les deux pays.

Les Inspiration Éco

Mobile money: Les dessous d’une transformation timide en Afrique du Nord

Bien qu’encore timide en Afrique du Nord, la mobile money fait son bonhomme de chemin avec un taux de croissance de 60% des comptes actifs en 2021. Cependant, si les transactions ont été estimées à 3,7 milliards de dollars sur la même année, le volume des envois a connu une légère baisse.

Le Matin

Outsourcing : le Maroc dans le top 3 africain, selon Ghita Mezzour

Le Maroc figure parmi les trois premières destinations africaines les plus attrayantes pour l’externalisation des services. Ce rang de leader s’explique par «une offre gouvernementale importante dans ce domaine, une infrastructure solide et des jeunes qualifiés», a affirmé la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour. Mme Mezzour, qui intervenait à la Chambre des représentants, hier, dans le cadre de la séance plénière consacrée aux questions orales, a indiqué que ce secteur compte actuellement 120.000 employés, des jeunes pour la plupart, et génère 14 milliards de dirhams de chiffre d’affaires à l’export.

Al Bayane

Le Maroc subit une inflation importée importante

L’économie marocaine subit une inflation importée importante dans un contexte mondial où l’inflation risque de s’installer durablement, ressort-il d’une publication de CDG Capital Insight intitulée « Obligations indexées sur l’inflation – Opportunité pour le marché financier marocain ». « La configuration au Maroc est très différente de celles qui se présente aux Etats-Unis ou en Europe. Nous n’observons ni une inflation liée à la demande ni un fort accroissement des crédits accordés aux ménages, mais il demeure que nous connaissons depuis la fin de l’année 2021 une envolée surprenante de l’inflation, alimentée par la composante importée, le renchérissement des prix des matières premières et énergétiques, ainsi qu’un choc d’offre sur les prix des produits alimentaires frais en résultat du mauvais déroulement de la campagne agricole 2021- 2022 », expliquent les auteurs de cette publication. Et de soutenir que certes, celle-ci pourrait s’atténuer dans les mois avenir, mais elle pourrait aussi diffuser plus largement dans le tissu économique si la hausse des prix continue de s’installer durablement au niveau international.

L’Opinion

Benmoussa dévoile son plan pour gérer la grève des enseignants « contractuels »

Le bras de fer continue entre le ministère de l’Éducation nationale et les enseignants dits contractuels au sujet de leur statut qui les oppose depuis des mois malgré la reprise du dialogue social avec les syndicats. Compte tenu des nombreux débrayages répétitifs menés par les enseignants des AREF qui en ont annoncé un nouveau, le sort des élèves suscite de vives inquiétudes. Les parlementaires se sont saisis de cette question et n’ont pas manqué de l’inscrire à l’ordre du jour de la séance hebdomadaire consacrée aux questions orales. Le ministre de tutelle, Chakib Benmoussa, n’est pas venu les mains vides, en se présentant avec un plan pour faire face aux conséquences des grèves sur les élèves. Selon lui, le ministère a fait appel aux enseignants stagiaires des différents centres régionaux de formation pour donner des cours de soutien scolaire.

Maroc Le Jour

Coalition contre Daech: la réunion de Marrakech, une consécration du leadership du Maroc

La réunion, qui se tient à l’invitation conjointe du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, et du Secrétaire d’État américain, M. Antony Blinken, reflète aussi la ferme détermination du Maroc à coordonner étroitement avec ses partenaires pour éradiquer la menace émanant de ce groupe terroriste, qui vise la sécurité et la stabilité régionales et ainsi lutter contre les sources du terrorisme et d’extrémisme dans le continent africain. Dans un contexte marqué par les changements des modes et stratégies de ce groupe terroriste, notamment en Afrique, la réunion de Marrakech, qui connaîtra la participation des représentants de plus de 80 pays et organisations internationales, sera axée sur les défis imposés par le repositionnement de cette organisation dans le continent.