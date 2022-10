Casa-Settat: des mini-stations de dessalement en attendant le méga-projet, ces secteurs qui cartonnent à l’export ou encore hydrocarbures: la taxe exceptionnelle sur les surprofits aiguise l’appétit…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 4 octobre 2022:

L’Economiste

Casa-Settat: des mini-stations de dessalement en attendant le méga-projet

Une pléthore de projets sont prévus afin de répondre à la problématique de stress hydrique dans la région. «E1 Jadida sera alimentée en eau dessalée d’ici fin 2022 grâce au travail de l’Intérieur et de l’OCP», annonce le président du conseil régional Casa-Settat, Abdellatif Maâzouz. Au programme également, des dizaines de mini-stations de dessalement pour alimenter le territoire en eau potable. «Nous travaillons avec les départements de l’Intérieur et de l’Equipement sur un programme de dessalement en attendant l’arrivée de la grande station, dont les travaux vont démarrer l’année prochaine, sachant qu’elle ne sera livrée que dans 3 ans», poursuit-il. Selon lui, ce projet démarré en été a permis d’alimenter plusieurs douars par des camions citernes.

Aujourd’hui Le Maroc

Malgré un contexte inflationniste, certains secteurs cartonnent à l’export

En dépit d’une balance commerciale toujours déficitaire, les ventes du Maroc à l’export maintiennent leur trend haussier. Les derniers indicateurs de l’Office des changes laissent apparaître dans ce sens une hausse de 37% des exportations à fin août 2022, et ce, en comparaison à la même période de l’année précédente. Les expéditions du Royaume se sont en effet chiffrées à 276,80 milliards de dirhams. En dépit de la hausse des prix des matières premières et un contexte fortement inflationniste, l’ensemble des secteurs industriels a affiché une croissance à deux chiffres à l’export. Cette tendance est portée en effet par quatre pôles, en l’occurrence les phosphates et dérivés, l’automobile, l’agriculture et agroalimentaire ainsi que le textile et cuir.

Les Inspirations Éco

Hydrocarbures: la taxe exceptionnelle sur les surprofits aiguise l’appétit

A peine formulées par le Conseil de la Concurrence dans son récent avis, certaines recommandations à propos du marché du gasoil et de l’essence suscitent déjà un vif intérêt pour l’Exécutif. C’est le cas de la taxe exceptionnelle sur les surprofits des Sociétés d’importation, de stockage et de distribution. Selon les informations du journal, l’Exécutif, qui travaille sur la majorité des recommandations du Conseil de la concurrence, ne saurait tarder à concrétiser cette mesure. Et ce, compte tenu des spécificités des marchés des produits pétroliers raffinés, qui bénéficient d’une sorte de protection sous forme de barrières réglementaires à l’entrée et des niveaux de chiffre d’affaires réalisés, d’une moyenne de 60 milliards de dirhams par an rien que pour le gasoil et l’essence, en plus des niveaux de rentabilité élevés induits par la nature même de cette activité.

Le Matin

Nizar Baraka: le gouvernement compte supprimer la TVA sur les médicaments

Invité d’une émission radio, Nizar Baraka a annoncé que le gouvernement compte supprimer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les médicaments. Ce dossier, que l’Exécutif prépare dans le cadre du projet de loi de Finances 2023, vise à réduire les prix des médicaments pour accompagner le grand chantier de la généralisation de la protection sociale. «Parmi les dossiers sur lesquels nous travaillons dans le cadre du PLF 2023, il y a le sujet relatif à la suppression de la TVA sur les médicaments. Nous allons annuler cette taxe, ce qui permettra de réduire les prix», a indiqué le SG du Parti de l’Istiqlal et ministre de l’Équipement et de l’eau, rappelant l’importance de la généralisation de la couverture médicale pour les Marocains.

L’Opinion

Fret maritime: nouveau coup dur pour les exportations marocaines?

L’armateur français CMA CGM va procéder, à partir du 23 octobre prochain, à une hausse de 400 dollars sur les tarifs de ses conteneurs frigorifiques. De quoi renchérir davantage les coûts pour les exportateurs marocains d’agrumes et de primeurs. Cette hausse intervient dans un contexte de début de baisse de la flambée historique du fret maritime. Toutefois, chez les professionnels du transport, on lie cette hausse à des facteurs conjoncturels, tout en minimisant les incidences qu’elle peut avoir. Une chose est sûre: elle ne manquera pas d’affecter la compétitivité des exportations marocaines sur les lignes exploitées par CMA CGM, notamment sur les destinations africaines.

Al Bayane

BAM: Le crédit bancaire progresse de 3,6% au T2-2022

Le crédit au secteur non financier s’est accru de 3,6% au deuxième trimestre de 2022, au lieu de 3,1% un trimestre auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution, qui est le résultat d’une accélération de l’accroissement des prêts accordés aux entreprises privées de 3,9% à 6% au deuxième trimestre, reflète notamment une accélération de la croissance des facilités de trésorerie de 6,9% à 10,9%, alors que la progression des prêts à l’équipement est revenue de 2,1% à 1,5%, précise BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire.

Maroc Le Jour

Le Yémen réitère sa position constante soutenant la marocanité du Sahara

Le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés, Ahmed Awad Bin Mubarak, a réaffirmé la position constante de son pays soutenant la marocanité du Sahara. « Nous réaffirmons la position constante du Yémen en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de la marocanité du Sahara. C’est une position que nous avons exprimée à plusieurs reprises », a soutenu le ministre yéménite lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens. Le chef de la diplomatie yéménite a souligné que toute solution du conflit artificiel autour de la question du Sahara « ne peut être trouvée que dans le cadre de la souveraineté marocaine et de l’intégrité territoriale du Maroc ».