Aérien: polémique autour des subventions des low-cost, la Conservation foncière qui promet plus de souplesse ou encore sommes-nous réellement une nation de sport?… , voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 9 mai 2022:

L’Économiste

Tourisme/Aérien: Polémique autour des subventions des low-cost

De vrais-faux alliés à couteaux tirés! Rien ne va plus entre la RAM et l’Office du Tourisme (ONMT). En effet, des sources concordantes dénoncent «les subventions à tour de bras et à fonds perdus», accordées. L’octroi d’incitations à «fonds perdus» vivement critiqué. «Une forme de concurrence déloyale à la RAM», déplore la compagnie nationale. «Un faux débat qui n’a pas lieu d’être», rétorque l’ONMT.

Aujourd’hui le Maroc

Conformité des plans et immatriculation: la Conservation foncière promet plus de souplesse

La conservation foncière veut faciliter la vie des citoyens. En effet, une décision conjointe entre la direction de la conservation foncière et la direction du cadastre annonce une bonne nouvelle pour les propriétaires de biens immobiliers ainsi que les promoteurs immobiliers. Dans les détails, le document concerne les difficultés rencontrées à la fois par les acquéreurs et les promoteurs au sujet de la conformité entre la situation réelle du bien immobilier avec les plans de construction ainsi que la soumission de ces biens au système de copropriété en raison de l’absence d’une conformité complète entre les plans architecturaux et ce qui a été construit réellement sur le terrain.

L’Opinion

Covid-19 : vers l’allégement des conditions d’entrée au territoire national

Au moment où la pandémie ne cesse de reculer, la possible levée complète des restrictions continue de susciter le débat sachant qu’ils sont nombreux à penser qu’il est temps d’abandonner l’intégralité des mesures restrictives. Cette possibilité n’est à pas à l’ordre du jour actuellement, il n’en demeure pas moins qu’on se dirige vers un allégement des contraintes sanitaires imposées à l’entrée du territoire national. Une option recommandée par le Comité scientifique qui aurait donné son aval à l’allégement des conditions d’entrée, nous indique Saïd Moutaouakil, membre du comité. Contacté par l’Opinion, notre interlocuteur nous a expliqué qu’il n’existe aucune justification sur le plan sanitaire à maintenir les conditions appliquées actuellement aux voyageurs en provenance de l’étranger. Jusqu’à cette heure, chaque personne qui met le pas sur le territoire national doit impérativement fournir un test PCR négatif de moins de 48 heures en plus du passeport vaccinal valide.

Al Bayane

Le Maroc et les Nations Unies célèbrent l’Arganier à Agadir

Le Maroc et l’Organisation des Nations Unies fêteront mardi prochain à Agadir, la deuxième édition de la Journée Internationale de l’Arganier. Célébré cette année sous le thème : »L’arganier, symbole de résilience « , cet événement sera un moment de mobilisation nationale et internationale autour de cet arbre endémique et de son écosystème ancestral, indique un communiqué de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (Andzoa). A cette occasion, un panel de haut niveau sera organisé sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Il rassemblera des intervenants de haut rang dont l’Ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, le ViceSecrétaire Générale de l’ONU et présidente du groupe des Nations Unies pour le Développement Durable, la Directrice Générale de l’UNESCO, le Directeur Général de l’OMS, la Directrice Exécutive Adjointe de l’ONUFemmes, la Directrice Générale Adjointe de la FAO et le Directeur Exécutif du Fonds Vert pour le Climat.

Inspiration Éco

Sommes-nous réellement une nation de sport ?

Le CESE a consulté l’opinion publique dans le cadre de l’élaboration de son avis sur l’économie du sport. Les résultats de cette consultation donnent un aperçu sur la perception des Marocains et les raisons qui les empêchent d’assister aux spectacles sportifs ainsi que leur avis par rapport à la détection de talents et aux terrains de proximité.

Maroc Le Jour

Opération Marhaba 2022: une flotte constituée de 32 navires pour assurer les liaisons maritimes

Pour la première opération Marhaba post-covid, une grande flotte a été constituée pour assurer les liaisons maritimes. Au total, il s’agit de 32 navires qui seront mobilisés sur les lignes maritimes reliant des ports situés au Maroc à ceux de pays comme l’Espagne, la France ou l’Italie. Ces navires auront une capacité totale d’environ 478.000 passagers et 123.000 voitures. La flotte ainsi constituée pourra atteindre cette capacité en effectuant 571 voyages hebdomadaires, précise le ministère dans un communiqué, à l’issue de la réunion de la Commission mixte maroco-espagnole de transit des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), tenue jeudi à Rabat. Les lignes maritimes avec l’Espagne, qui représente 95% du trafic de passagers, se verront affecter 23 navires, dont 14 destinés aux passagers sur la ligne principale Tanger Med – Algésiras, en plus de deux navires dédiés au transport de marchandises (camions), note le communiqué.

Libération

Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc a des avantages géopolitiques et économiques

L’importance du projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc réside dans le fait qu’il constitue la principale voie de développement et d’intégration à grande échelle et transfrontalière et qu’il s’agit d’un projet stratégique-atlantique visant à améliorer la sécurité énergétique des pays africains et européens, ainsi que d’un carrefour des intérêts énergétiques de plusieurs acteurs internationaux, estime Mohamed Bouden, politologue et président du Centre Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels. La vision logique du projet n’était pas de raccourcir les distances mais d’en faire une voie de développement et d’améliorer la vie de près de 400 millions de personnes, car un projet de cette ampleur devrait être une artère vitale, souligne le politologue marocain dans un article publié dans le portail sénégalais « reveildakar.info ».