Le nouveau “Smig” du personnel domestique, l’OMPIC qui évalue les incidences de la contrefaçon sur l’économie nationale ou encore la région de Tanger, un leader continental dans la réutilisation des eaux usées…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 6 juin 2022:

L’Économiste

Le nouveau “Smig” du personnel domestique

Attention, à partir du 1er septembre prochain, le salaire minimum versé au personnel domestique changera. Parce qu’il est indexé à hauteur de 60% sur le niveau du Smig qui connaîtra une hausse de 5% à partir de cette date et une autre un an plus tard. Ainsi, le personnel domestique devra être rémunéré à hauteur d’un minimum de 1.809,84 DH nets par mois à compter du 1er septembre contre 1.723,71 DH nets actuellement. Il passera à 1.895,97 DH nets un an plus tard. De plus, les avantages en nature tels que la nourriture ou le logement ne peuvent en aucun cas être considérés comme des composantes du salaire en espèces. Par ailleurs, selon l’article 19 de la loi 19-12 sur les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs de domestiques, le salaire doit être remis à la fin de chaque mois, sauf accord entre les deux parties.

Aujourd’hui le Maroc

L’OMPIC évalue les incidences de la contrefaçon sur l’économie nationale

La contrefaçon a un impact économique avéré sur plusieurs pans de l’économie nationale. Pour en évaluer les conséquences, l’Office marocain de la propriété intellectuelle (OMPIC) vient de lancer une étude sur les incidences économiques de la contrefaçon au Maroc. Cette initiative portera sur l’analyse de la contrefaçon au Maroc en tant qu’espace de consommation et de transit, où sont écoulés les produits de contrefaçon, mais aussi en tant que zone de production (pays d’origine des produits de contrefaçon). Elle ressortira une série de recommandations et d’orientations des différents acteurs concernés pour «une lutte plus efficace de la contrefaçon au Maroc», selon les initiateurs du projet

L’Opinion

La région de Tanger, un leader continental dans la réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts

Le déficit pluviométrique enregistré au cours des premiers mois de cette année a mis en exergue l’importance de la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles pour couvrir les besoins des grandes villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui ne cessent d’augmenter au fil des années, à la faveur de la dynamique de développement que connaît la région. Depuis plusieurs années, les agglomérations urbaines de Tanger et Tétouan se sont engagées dans une nouvelle approche consistant à réutiliser les eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts, des terrains de golf et des arbres en bord de routes, puisqu’il ne s’agit pas d’un luxe, mais plutôt d’un besoin urgent de préserver les ressources en eau potable, afin de couvrir les besoins domestiques en premier lieu, puis ceux des unités industrielles.

Les Inspirations Éco

Phosphates et dérivés: les exportations dépassent 36 MMDH à fin avril

Les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre plus de 36,14 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre premiers mois de 2022 contre 18,19 MMDH à fin avril 2021, selon l’Office des changes. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+13,74 MMDH) due à l’effet prix qui a plus que doublé (7.541 DH/T à fin avril 2022), a indiqué l’Office dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs. En revanche, les quantités exportées ont baissé de 5,1%, relève la même source.

Al Bayane

Le paiement des frais du hajj fixé du 06 au 8 juin

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce avoir ouvert le paiement des frais du Hajj pour les premiers inscrits sur les listes d’attente au titre du tirage au sort 2019 et qui remplissent les conditions précédemment annoncées et ce, les 06, 07 et 08 juin 2022. Ces frais sont à régler en un seul versement auprès des agences d’Al Barid-Bank au niveau des provinces et préfectures du Royaume, pour les personnes encadrées par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques et par les agences de voyage autorisées à organiser le pèlerinage, a précisé le ministère dans un communiqué.

Libération

Benalilou: la bonne gouvernance des services publics, un prélude pour la mise en œuvre des orientations du NMD

La bonne gouvernance des services publics constitue un prélude essentiel pour la mise en œuvre des orientations du Nouveau Modèle de Développement (NMD), a affirmé le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou. Dans une allocution lue en son nom lors d’une rencontre scientifique organisée par l’Institution du Médiateur du Royaume, dans le cadre des activités du 27è Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), Benalilou a expliqué que si l’administration ne revoit pas ses modes de gestion avec la persistance de comportements engendrant de profonds dysfonctionnements administratifs accentués par la crise sanitaire, cela est susceptible d’entraver la réalisation des objectifs fixés dans le rapport de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), et par conséquent entraver la réalisation des objectifs du développement durable (ODD).

Al Alam

Maroc: le déficit commercial à 91 MMDH à fin avril

Le déficit commercial du Maroc s’est établi à près de 91,04 milliards de dirhams (MMDH) durant les quatre premiers mois de cette année, en hausse de 43,6% par rapport à fin avril 2021, selon l’Office des Changes. Ce déficit résulte d’une augmentation des importations (+37,8% à 230,05 MMDH) plus importantes que celle des exportations (+34,2% à 139,01 MMDH), explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de couverture a perdu 1,6 point à 60,4%. La hausse des importations de biens concerne la quasi-totalité des groupes de produits, fait observer l’Office.

Al Ahdath Al Maghribia

ADII/ANP/PortNet: Une nouvelle procédure relative à l’utilisation du BAD électronique pour les marchandises dédouanées

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), l’Agence Nationale des Ports (ANP) et le Guichet unique national des procédures du commerce extérieur « PortNet » ont annoncé, vendredi à Casablanca, la mise en place d’une nouvelle procédure relative à l’utilisation du Bon à Délivrer (BAD) électronique pour l’enlèvement des marchandises dédouanées. « La communauté portuaire vient d’approuver une solution développée par PortNet S.A., dédiée à l’accomplissement des formalités d’enlèvement des marchandises dédouanées, et basée sur des échanges sécurisés du BAD électronique entre d’une part les agents maritimes consignataires de navires ou les freights forwarders et d’autre part, les gestionnaires de terminaux », a indiqué le directeur général de PortNet, Youssef Ahouzi qui intervenait lors d’une conférence de presse.