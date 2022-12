BAM: les industriels optimistes pour les prochains mois, polémique des avocats: après la grande colère, le compromis?, baisse des prix à la pompe: une perte de 1 MMDH pour les distributeurs…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 5 décembre 2022:

L’Économiste

BAM: les industriels optimistes pour les prochains mois

« Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une amélioration de l’activité. Toutefois, 28% des entreprises déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de la production et 31% pour ce qui est des ventes », précise Bank Al-Maghrib (BAM) dans cette enquête menée du 1er au 30 novembre 2022 avec un taux de réponse de 70%. Cette enquête fait aussi état d’une baisse, d’un mois à l’autre, de l’activité. Ainsi, la production aurait reculé et le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait établi à 74%. pour leur part, les carnets de commandes se seraient, pour leur part, situés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité.

Le Matin

Eau: Baraka expose à une délégation de sénateurs français les chantiers menés par le Royaume

Lors d’une rencontre à Rabat avec une délégation de sénateurs français conduite par Michelle Gréaume, vice-présidente du Groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc du Sénat de la République Française, le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka a mis en avant les principales réalisations accomplies dans le domaine de l’eau à travers les projets de dessalement et de construction de petits et grands barrages. Il s’agit aussi du grand projet structurant d’interconnexion des bassins hydrauliques, de traitement et de réutilisation des eaux usées, ainsi que des projets initiés dans le domaine des infrastructures portuaires, routières et autoroutières, notamment le projet du Nouveau Port de Dakhla Atlantique et la Voie Express Tiznit-Dakhla, indique un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’eau.

L’Opinion

Polémique des avocats: après la grande colère, le compromis?

Au moment où le Projet de Loi des Finances s’achemine vers la fin de son circuit législatif, le gouvernement a fait la course contre la montre pour clore le dossier du régime fiscal des avocats. Après l’accord du 15 novembre qui n’a pas fait l’unanimité chez les robes noires, l’Exécutif a trouvé un second «deal» avec l’Association du Barreau du Maroc (ABAM), dont le contenu a été annoncé samedi. Un accord plus avantageux pour les avocats, auquel ceux de Casablanca n’ont pas réagi. Ce compromis augure de début de fin d’un épisode de colère qui a duré des semaines, d’autant que le ministre de tutelle, Abdellatif Ouahbi, se montre plus ouvert au dialogue et déterminé à ouvrir une nouvelle page avec «ses confrères», notamment en abordant plusieurs sujets qui suscitent la discorde entre la tutelle et les professionnels.

Les Inspirations Éco

Baisse des prix à la pompe: une perte de 1 MMDH pour les distributeurs

Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Les prix de l’essence et du qasoil vont baisser de manièree significative, notamment pour le diesel, qui se vend déjà à 14,05 DH/litre dans certaines stations à Casablanca. Une aubaine pour les consommateurs, mais qui se traduit par une perte de 1 milliard DH pour les distributeurs. En effet, le gasoil enregistre une baisse conséquente de l’ordre de 1,60 DH par litre, suivant les régions et les sociétés de distribution. Les stations devraient, en principe, afficher un prix de l’ordre de 14 DH le litre pour suivre le trend baissier des cours à l’international. Sans surprise, le prix de l’essence a connu, de son côté, un léger repli de seulement 0,22 DH, pour des raisons évidentes.

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc souligne son attachement aux principes de l’Acte de Helsinki

Le Maroc a souligné son attachement aux principes et valeurs de l’Acte de Helsinki à l’occasion de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui s’est tenue dans la ville polonaise de Lodz. Dans une allocution à l’occasion de cette réunion, l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, a mis en avant l’importance de ce document qui consacre l’engagement des pays signataires en faveur de la paix, de la sécurité et de la justice ainsi que du développement continu des relations amicales et de la coopération, notant que l’OSCE célébrera, dans deux ans, le 50ème anniversaire de l’adoption de cet acte.

Al Bayane

Akhannouch: “La femme, actrice incontournable du développement au Maroc”

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a mis en avant les avancées réalisées par le Maroc en matière de promotion des droits de la femme, notamment au cours des deux dernières décennies. S’exprimant, par visioconférence, à l’ouverture de la 5ème édition du Morocco Today Forum (MTF), placée sous le thème « La femme, actrice incontournable du développement au Maroc », Akhannouch a relevé que depuis Son ascension au Trône, SM le Roi Mohammed VI n’a cessé d’apporter des réformes pour rendre à la femme la place qu’elle mérite dans la société. Le chef du gouvernement a, dans ce sens, rappelé, en premier lieu, la réforme du Code de la famille en 2004, suivie de la réforme de la constitution en 2011.

Maroc Le Jour

Le Maroc élu vice-président du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Le Maroc a été élu vice-président du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Cette élection a eu lieu dans le cadre de la 17è session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue du 28 novembre au 03 décembre à Rabat, sous la présidence du Royaume. Outre le Maroc, la Slovaquie, la Suisse, le Pérou et le Bangladesh ont été également élus au poste de vice-présidents du Comité.