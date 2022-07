La crise perturbe les départs en vacances, le gouvernement dément les informations sur l’octroi d’un soutien à l’occasion de Aïd Al-Adha ou encore l’IFC injecte qui 23 millions de dollars dans la microfinance au Maroc…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 4 juillet 2022:

L’Economiste

La crise perturbe les départs en vacances

Conjoncture morose oblige, plusieurs ménages vont sacrifier les voyages prévus durant cet été. 40% des personnes interrogées dans le cadre de la dernière enquête L’Economiste-Sunergia ont déclaré avoir annulé les voyages prévus durant la période estivale. Une grande partie d’entre eux ont pris cette décision à cause de l’impact de l’actuelle crise sur leurs ressources financières. Pour ceux qui voyagent cet été, les principales destinations tendances en 2022 sont particulièrement les villes balnéaires, notamment Saïdia, Taghazout, Oualidia. A l’international, la Turquie continue de séduire les voyageurs, surtout avec les restrictions des visas Schengen.

Aujourd’hui Le Maroc

Le gouvernement dément les informations sur l’octroi d’un soutien à l’occasion de Aïd Al-Adha

Le gouvernement a démenti les annonces véhiculées sur les réseaux sociaux faisant état d’appels mensongers à recueillir les données des citoyens pour bénéficier d’un soutien à l’occasion de Aïd Al-Adha. Dans un communiqué, le ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, indique que des annonces circulent sur les réseaux sociaux contenant des appels mensongers à enregistrer les données des citoyens afin de bénéficier d’un soutien fourni par le gouvernement à l’occasion de Aïd Al-Adha. Le gouvernement souligne que la communication gouvernementale se fait via les canaux officiels habituels.

Les Inspirations Éco

Maroc-Japon: Signature d’un Accord de prêt de 1,6 MMDH pour améliorer l’environnement des apprentissages

Le Maroc et le Japon ont signé vendredi à Rabat un échange de notes et un accord de prêt d’un montant d’environ 1,6 milliard de dirhams pour le financement du Programme d’amélioration de l’environnement des apprentissages dans le secteur éducatif de base. Le programme vise à appuyer le Maroc dans l’amélioration de l’environnement des apprentissages et la réduction des disparités en termes d’apprentissages dans les mathématiques sur trois niveaux, à savoir au sein des établissements scolaires, entre les établissements scolaires, et entre les ménages.

Le Matin

L’IFC injecte 23 millions de dollars dans la microfinance au Maroc

La Société financière internationale (IFC), partenaire de longue date des institutions de microfinance marocaines, accorde 23 millions de dollars supplémentaires pour la relance du secteur. Il s’agit de deux prêts : le premier de 8 millions de dollars a été signé fin juin 2022 avec Al Amana Microfinance, le sLe Matinecond de 15 millions de dollars a été approuvé également le mois dernier en faveur de la Fondation Arrawaj.

L’Opinion

Il était une fois le baccalauréat

Véritable sésame pour accéder aux études supérieures, le baccalauréat est une phase vitale pour les lycéens, souvent vécue avec autant d’intensité par les parents également. Si, auparavant, l’accès à ce diplôme était l’apanage d’une minorité et le décrocher était synonyme d’un grand prestige, aujourd’hui, tout a changé sauf le nom ! Les nouveaux bacheliers ne peuvent compter sur ce diplôme pour se distinguer et ils savent qu’ils devront poursuivre leurs études plus longtemps pour avoir une chance dans le monde professionnel où les profils ne manquent pas, au moment où les opportunités d’emploi se font de plus en plus rares.

Libération

La demande intérieure en net ralentissement au T1-2022

La demande intérieure a affiché un net ralentissement passant de 6,8% durant le premier trimestre de 2021 à 0,7% au T1-2022, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP). Cette demande a contribué ainsi pour 0,8 point à la croissance économique nationale au lieu de 6,8 points, précise le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale au 1er trimestre 2022. Ainsi, les dépenses de consommation finale des ménages ont connu un ralentissement de leur taux d’accroissement à 1,1%, avec une contribution à la croissance de 0,7 point.

Al Bayane

Mise en place d’une commission chargée du suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental en matière d’approvisionnement en eau potable

Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé une réunion en visioconférence consacrée à «l’examen de la situation hydrique dans notre pays», au cours de laquelle il a été procédé à la mise en place d’une commission chargée du suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental en matière d’approvisionnement continu en eau potable dans toutes les régions du Royaume. Composée de l’ensemble des départements concernés, sous la supervision du ministère de l’Équipement et de l’Eau, ladite commission veillera à assurer le suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental en matière d’approvisionnement continu en eau potable dans toutes les régions du Royaume, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.