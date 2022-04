Maroc: compte à rebours pour l’importation du gaz naturel liquéfié, Tanger inspire les businessmen africains ou encore les abeilles quittent le plus grand rucher au monde…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 4 avril 2022:

L’Économiste

Guercif: une nouvelle unité de production laitière

L’activité industrielle au niveau de la ville de Guercif vient de se renforcer avec le lancement d’une nouvelle unité spécialisée dans la valorisation des produits laitiers. Un investissement bienvenu dans une province qui compte à peine quelques usines éparpillées à travers plusieurs communes. Et cela, dans l’attente d’une véritable zone industrielle aménagée pour accueillir de nouveaux entrants et doper les emplois. D’un coût total de 60 millions de DH, cette unité vise à développer et à renforcer les capacités de la filière d’un important bassin d’élevage, notamment au niveau de la production. la valorisation, l’organisation professionnelle, l’amélioration des revenus des éleveurs et la création des opportunités d’emploi. D’une capacité de 30 tonnes/jour, cette unité bénéficie à 2.689 agriculteurs organisés en 13 coopératives autour d’un groupement d’intérêt économique (GIE).

Aujourd’hui Le Maroc

Maroc: compte à rebours pour l’importation du gaz naturel liquéfié

C’est le compte à rebours au Royaume pour le démarrage de l’importation du GNL (gaz naturel liquéfié). Ce mois de Ramadan va connaître le démarrage de l’importation. L’annonce avait été faite il y a quelque temps par Leila Benali, ministre de la transition énergétique et du développement durable, à l’occasion de la 15e édition du Forum de l’énergie à Rabat. Pour ce faire, le Maroc compte s’appuyer sur des partenaires étrangers pour fournir le gaz mais également pour son stockage et transport. Une opération qui va connaître la réactivation du gazoduc Maghreb-Europe reliant le Maroc et l’Espagne sachant que sa propriété a été transférée comme prévu par le contrat initial au moment de sa construction au Royaume du Maroc. Le Royaume compte également se doter d’infrastructures spécifiques dans les prochaines années, notamment des terminaux méthaniers pour recevoir et stocker les importations gazières. Le pays compte réduire considérablement son empreinte carbone, notamment dans les activités industrielles.

Le Matin

Flambée des carburants : les grands taxis pour une hausse des tarifs, les petits taxis temporisent

Les chauffeurs des grands taxis (de type 1) examinent la possibilité d’augmenter les tarifs de leurs courses. D’après des sources syndicales, cette augmentation, pourrait se situer entre 50 centimes et 1 dirham. «Nous n’avons encore rien décidé, mais la hausse des prix des hydrocarbures ne nous laisse pas le choix. Aujourd’hui, le prix du litre de gasoil est arrivé à un sommet jamais atteint auparavant. Il a franchi la barre des 14 DH et les prix risquent d’augmenter encore. Cette hausse réduit notre marge de bénéfice à des miettes. Il est temps d’agir, d’autant que l’aide de l’État tarde à nous parvenir», souligne Mustapha Lkihel, secrétaire général de la Fédération nationale des professionnels du transport au Maroc. Si le scénario d’une hausse des prix des taxis type 1 est à l’ordre du jour, il n’en est pas ainsi des petits taxis (type 2). Le secrétaire général régional du Syndicat national des conducteurs de taxis de la région de Casablanca-Settat, Seddiki Aouzahra souligne que cette idée est certes abordée par les professionnels, mais pour le moment, elle reste juste un sujet en discussion.

Les Inspirations Eco

Tanger inspire les businessmen africains

Le développement de Tanger inspire de nombreuses villes africaines. C’est le moins qu’on puisse dire au vu des différentes délégations venues d’Afrique subsahariennes qui se succèdent dans la ville du Détroit. Dernière en date, celle de la semaine dernière, constituée en majorité de femmes d’affaires en provenance de Guinée, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Nigéria, du Burkina Faso et de la Côte d’ivoire. Ces opérateurs économiques opèrent en majorité dans les secteurs des industries agroalimentaires, de la Construction, du textile, ou encore du tourisme. L’objectif est à la fois de présenter le modèle de développement et de modernisation réussi ces dernières années dans la région, afin d’inspirer les villes africaines. Sur le plan de la logistique, ce sont les facilités offertes par la position stratégique du Port de transbordement Tanger Med qui suscitent l’intérêt des opérateurs et partenaires africains. Au minimum 30% de l’activité portuaire de Tanger Med est dirigée sur les ports du continent africain.

Al Massae

Hausse des prix des carburants: les professionnels du transport paralysent le secteur

Dans une nouvelle escalade résultant de la flambée des prix des carburants au cours des dernières semaines, qui ont atteint des niveaux records de plus de 14 dirhams le litre, tant pour l’essence queAl Massae pour le gasoil, la Fédération nationale du transport multimodal a annoncé, en marge de sa réunion tenue en fin de semaine, un arrêt de travail à partir du mercredi 6 avril jusqu’à la satisfaction des revendications des professionnels. La Fédération, qui regroupe un nombre important de sociétés et entreprises exerçant dans le secteur du transport, a souligné que le soutien accordé par le gouvernement aux professionnels du transport est une mesure entachée de plusieurs lacunes et ne permet pas d’alléger les souffrances de l’entreprise du transport, soulignant que, face à cette situation critique de la société du transport, qui devient incapable de couvrir ses charges financières en raison du coût énergétique élevé, les entreprises ont décidé de suspendre leurs activités.

Al Alam

Baraka s’entretient avec Mariano Rajoy et des responsables du Parti populaire espagnol

Assumant son rôle de renforcement de la diplomatie partisane dans laquelle il s’investit au service des causes nationales, dont l’intégrité territoriale, et souhaitant contribuer à renforcer le rayonnement du Maroc dans les enceintes internationales, le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, accompagné d’Ibrahim Ould Errachid, membre du Comité central et de la Commission des relations extérieures au parti, a assisté au XXe Congrès national du Parti populaire espagnol (PP), qui s’est tenu les 1er et 2 avril à Séville. En marge de ce congrès, qui a porté à sa tête Alberto Núñez Feijóo, Baraka a eu des entretiens avec certaines personnalités politiques influentes. Il s’est notamment entretenu avec Mariano Rajoy, Pablo Casado, Ana Pastor, Bernard Pons et Elías Bendodo Benasayag, respectivement ancien chef du gouvernement, président sortant du parti, vice-présidente du Congrès des députés, chargé des relations internationales et coordinateur général du PP.

Al Ahdath Al Maghribia

L’épuisement des réserves de sang menace les opérations chirurgicales à partir de cette semaine

L’épuisement des réserves de sang menace désormais plusieurs opérations chirurgicales prévues prochainement, selon des sources bien informées. Si une solution n’était pas trouvée à cet épuisement de sang et à ses dérivés, notamment l’immunoglobuline recommandée pour le traitement des patients atteints d’immunodéficience primaire, certaines opérations chirurgicales et interventions médicales urgentes devraient être reportées à partir de cette semaine. A travers les crises qu’ils traversent de temps à autre, le Centre National et les Centres régionaux de Transfusion Sanguine se révèlent incapables de collecter les quantités nécessaires de cette substance vitale. Plus encore, la quantité de plasma dont est extraite l’immunoglobuline est faible, et ne peut couvrir tous les besoins des patients à cause de la faiblesse du système de transfusion sanguine au Maroc.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Au Maroc, les abeilles quittent le plus grand rucher au monde

Le silence a remplacé le bourdonnement des abeilles au pied du vaste rucher d’Inzerki, dans le sud du Maroc. Un silence qui dénote bien un désastre écologique précipité par la disparition des colonies. « A cette période de l’année, l’espace est censé être empli du bourdonnement des abeilles. Aujourd’hui, elles meurent à un rythme vertigineux », déplore l’apiculteur Brahim Chatoui, en inspectant ses essaims sous un soleil de plomb. Ses 90 ruches, dont 40 ont été perdues en moins de deux mois, sont disposées dans l’abeiller d’Inzerki, au cœur de la réserve de biosphère de l’arganeraie, l’une des plus riches du pays. « D’autres familles ont tout simplement décidé d’abandonner l’apiculture faute de moyens », a relevé Chatoui. Considéré comme « le plus ancien et le plus grand rucher collectif traditionnel au monde », selon les spécialistes, ce site datant de 1850 n’est pas le seul frappé par la mortalité des hyménoptères.

Assahraa Al Maghribia

Essaouira, ville pilote pour les indicateurs culturels de l’UNESCO du programme 2030

« C’est Essaouira qui incarnera pour le Maroc, la place, le rôle et la centralité de la Culture dans le programme 2030 des Nations Unies pour le développement durable », a déclaré, André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador. « Il y a un peu plus de 30 ans, en 1991 précisément, Essaouira faisait le choix pionnier et singulier d’enraciner sa refondation et sa renaissance dans l’inépuisable richesse de toutes ses expressions culturelles et artistiques », a rappelé Azoulay qui s’exprimait à Essaouira dans le contexte d’un séminaire de suivi (31 mars au 1er avril) autour des indicateurs thématiques mis en place par l’UNESCO pour évaluer la contribution de la culture à la réalisation des objectifs de développement durable fixés par l’ONU à l’horizon 2030.