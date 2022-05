Les architectes accusés de pratiques anticoncurrentielles, Tests Covid : les gains des laboratoires épluchés par le Conseil de la concurrence ou encore Aid Al Adha: les éleveurs de mouton qui s’apprêtent à augmenter les prix…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 30 mai 2022:

L’Économiste

Les architectes accusés de pratiques anticoncurrentielles

Après l’ordre des experts-comptables, place aux architectes. Le Conseil de la concurrence a relevé «des pratiques anticoncurrentielles dans leurs prestations de services». L’Ordre des architectes a été informé, le 18 mai 2022, des griefs retenus contre lui. Le rapporteur général du Conseil, Khalid Bouayachi, s’est chargé de notifier l’instance ordinale et le Commissaire du gouvernement. L’Ordre des architectes et ses antennes régionales sont accusés d’avoir adopté des décisions présumées contraires à la liberté des prix et de la concurrence. La première décision est la fixation et la diffusion d’un barème des prix minimums pour les honoraires. L’autre décision est en lien avec “ la répartition artificielle du marché de la commande privée entre les architectes”.

Aujourd’hui Le Maroc

Tests Covid : les gains des laboratoires épluchés par le Conseil de la concurrence

En dépit de la fixation des prix par l’Etat, les laboratoires privés ont continué à réaliser des marges bénéficiaires assez confortables. Ces marges varient en fonction de la taille du laboratoire, le nombre de tests réalisés et le choix d’investissement adopté pour chaque laboratoire, selon une étude réalisée par le Conseil de la concurrence. Les calculs réalisés par les services d’instruction du Conseil ont permis de constater que les résultats nets annuels des laboratoires privés peuvent varier de plus de 952.000 dirhams, si le laboratoire ne réalise que la prestation de PCR conventionnelle, à plus de 1,7 million DH en cas de réalisation simultanée de tous les types de tests (PCR conventionnelle, PCR rapide antigénique, sérologique qualitative/quantitative, test sérologique automatisé). «De l’avis de certaines sociétés auditionnées, certains laboratoires privés ont dégagé des marges encore supérieures”, indique l’étude.

Le Matin

BAD: 34,2 millions d’euros supplémentaires pour l’extension de l’aéroport Rabat-Salé

Le ministère de l’Économie et des finances a sollicité la Banque africaine de développement (BAD) pour un financement supplémentaire du projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé. Le conseil d’administration du groupe de la BAD s’apprête ainsi à approuver un prêt additionnel de 34,20 millions d’euros à l’Office national des aéroports (ONDA), assorti de la garantie de l’État, en faveur de ce projet dont le coût total a été revu à la hausse à 176 millions d’euros, contre une estimation initiale de 171 millions. Ce chantier stratégique vise, en particulier, à contribuer au renforcement de la capacité de l’aéroport de Rabat-Salé, pour répondre aux besoins des trafics passagers et de fret à l’horizon 2035, mais aussi la contribution au développement touristique et économique du pays et de la région.

L’Opinion

Représentant commercial de la Russie au Maroc: “Les premiers navires de marchandises russes attendus sous peu”

“Une fois que nous aurons résolu les difficultés logistiques et financières, les premiers navires russes à céréales arriveront dans les ports marocains”, a affirmé Artem Tsinamdzgvrishvili, Représentant commercial de la Russie au Maroc. “Nous avons déjà élaboré un système de livraison directe de marchandises russes au Maroc par les sociétés de transport russes,” a ajouté le Représentant commercial de la Russie au Maroc, notant que les premiers navires, par exemple avec les engrais et les autres produits, vont arriver au Royaume sous peu. Les ports les plus intéressants pour la Russie sont ceux de Tanger, Casablanca, Jorf Lasfar, a noté Tsinamdzgvrishvili. “On discute avec nos partenaires marocains la possibilité d’utiliser le port d’Agadir pour le traitement de poisson et pour l’exportation vers la Russie, dont les agrumes”, a-t-il dit dans un entretien.

Les Inspirations Éco

Produits énergétiques: la consommation des carburants baisse!

Les ventes de carburants par les distributeurs baissent au Maroc! L’information pourrait en surprendre plus d’un, mais elle est vérifiable par l’analyse des statistiques des finances publiques de la Trésorerie générale du Royaume (TGR). A la différence de la TVA, la taxe intérieure de consommation (TIC) est fixe dans la structure de prix des carburants qui nous sont servis à la pompe quelle que soit la variation des prix. Du coup, le montant de ses recettes ne dépend que des volumes vendus dans les stations-services. A titre de précision, la TIC sur le gasoil est de 2,42 DH/litre et 3,76 DH/litre sur le super. Si les volumes baissent, les recettes collectées par la TGR suivent la même trajectoire Donc, les volumes écoulés aussi.

Maroc Le Jour

Transport/logistique: Nécessité d’asseoir une souveraineté nationale

Le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a souligné l’importance d’asseoir une souveraineté nationale à même de répondre aux enjeux et défis du transport et de la logistique. Intervenant lors d’une conférence-débat tenue à l’initiative de la Fondation universitaire Links à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) – Université Hassan II de Casablanca, Abdeljalil a mis l’accent la nécessité de promouvoir une souveraineté pour ces secteurs exposés à l’influence des événements internationaux. Cette rencontre a été aussi l’occasion pour le ministre de présenter un aperçu sur le transport au Maroc et de revenir sur les multiples défis de ce secteur, dont l’accessibilité, la sécurité, la qualité et l’énergie.

Al Bayane

Caisse de compensation: les dépenses en hausse de 15 MMDH à fin avril

Les dépenses de compensation ont enregistré une hausse de 15 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril dernier pour s’établir à plus de 32 MMDH, a indiqué le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lekjaa. « La stabilité des prix des transports publics toutes catégories confondues coûte plus de 540 millions de dirhams (MDH) par mois et le prix d’une bouteille de gaz coûte 116 dirhams », a expliqué Lekjaa, qui répondait aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Libération

BTP: Baisse des ventes du ciment de 5,5% à fin avril

Les ventes de ciment, principal indicateur du bâtiment et travaux publics (BTP), ont reculé de 5,5% au cours des quatre premiers mois de 2022, après une hausse de 19,5% un an auparavant, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE). « Les ventes de ciment ont enregistré une baisse de 22,8% en avril 2022 contre +111,6% en avril 2021. En conséquence, et depuis le début de l’année 2022, ces ventes ont totalisé 4,33 millions de tonnes, en recul de -5,5% après +19,5% un an auparavant », indique la DTFE dans sa récente note de conjoncture.

Al Massae

Aid Al Adha: les éleveurs de mouton s’apprêtent à augmenter les prix

« Al-Massa » a constaté une augmentation excessive des prix des moutons sur les marchés situés en dehors de Casablanca, ce qui indique que l’Aïd Al Adha sera encore l’occasion d’épuiser davantage les bourses des Marocains et exacerber leurs souffrances sur fond d’une conjoncture difficile marquée par une flambée des prix des carburants et de la plupart des produits de première nécessité. La plupart des éleveurs du cheptel destiné à l’Aid Al Adha ont affirmé, dans des déclarations au journal, que cette hausse des prix est principalement due aux prix élevés des aliments et à la sécheresse que connaît le Maroc. Devant cette situation, de nombreux citoyens craignent une hausse des prix du mouton, qui risquerait de s’ajouter à la situation sociale et économique difficile des ménages provoquée par la pandémie de coronavirus.