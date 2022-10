Délais de paiement: un projet de loi pour endiguer les impayés, stress hydrique et agriculture : le gouvernement déploie des alternatives ou encore l’Etat qui ferme le robinet des subventions des cultures consommatrices d’eau…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 3 octobre 2022:

L’Économiste

Délais de paiement: un projet de loi pour endiguer les impayés

Les délais de paiement des arriérés sont un véritable casse-tête pour les entreprises et pour l’exécutif. Des tentatives pour le traiter ont été menées mais sans résultats. Cette fois-ci, en adoptant, lors du Conseil de gouvernement de jeudi dernier, le projet de loi qui réforme le code de Commerce sur les questions relatives aux délais de paiement. Il s’agit de combler les insuffisances et les obstacles qui entravent le respect des délais. La mise en œuvre du projet de loi sera appliquée progressivement entre le ler janvier 2023 et le ler janvier 2025, en fonction du chiffre d’affaires annuel des personnes concernées. Ainsi, elle commencera en 2023 par les grandes entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 50 millions de DH. Elle sera suivie en 2024 par les entreprises de taille moyenne et dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 et 50 millions de DH.

Aujourd’hui Le Maroc

Stress hydrique et agriculture : le gouvernement déploie des alternatives

Une agriculture résiliente aux changements climatiques. C’est le pari fait par le gouvernement dans un contexte marqué par le recul des réserves en eau et des perturbations du cycle des pluies. Dans ce sens, le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts vient de dévoiler de nouvelles mesures face à cette situation. Parmi les mesures adoptées, il y a l’encouragement à l’utilisation d’une agriculture durable à travers l’adoption des techniques du semis direct et la rotation intensive des cultures. Le gouvernement compte également soutenir la conversion vers des cultures biologiques puisqu’il s’agit d’élargir la superficie couverte à plus de 100.000 hectares à l’horizon 2030. Par ailleurs, le gouvernement travaille au développement de l’irrigation localisée sur une superficie de 350.000 hectares supplémentaires en plus de la mise en place de nouveaux mécanismes pour l’adaptation à la rareté des ressources en eau.

L’Opinion

Cultures consommatrices d’eau: l’Etat ferme le robinet des subventions

Les cultures d’avocats, de pastèques rouges, ainsi que les nouvelles plantations d’agrumes, ne sont désormais plus éligibles aux subventions d’appui aux projets d’irrigation locale. La décision- signée conjointement par le ministre de l’Agriculture et le ministre délégué chargé du Budget – répond ainsi aux signaux d’alerte qui ont régulièrement pointé les incitations dont bénéficient certaines cultures consommatrices d’eau dans un contexte national pourtant marqué par la sécheresse et la pénurie hydrique. Si cette nouvelle orientation a engendré des réactions positives, il n’en demeure pas moins qu’il en est qui espèrent qu’elle soit bientôt appliquée à d’autres cultures hydrivores qui, à défaut d’être proscrites, doivent au moins ne plus bénéficier d’appui financier de la part de l’Etat.

Le Matin

Parlement arabe: le Marocain Ahmed Chad élu président de la commission des Affaires économiques

Le Marocain Ahmed Chad, a été élu, samedi au Caire, à la tête de la commission des Affaires économiques du Parlement arabe. Pour sa part, la Marocaine Khadija Hajoubi a été élue vice-présidente de la commission des Affaires sociales et culturelles, des Femmes et de la Jeunesse. Parallèlement à l’élection de Chad et de Hajoubi, Adel Al Asoomi a été réélu président du Parlement arabe. La commission des Affaires économiques du Parlement arabe s’occupe principalement de proposer et d’étudier les questions et les thématiques qui soutiennent la coopération et la coordination arabes dans les domaines économique et financier, les affaires du commerce extérieur, les transports, l’emploi et d’autres activités économiques.

Les Inspirations Éco

Délais de paiement: Les patrons des PME croisent les doigts!

Les patrons des TPE et PME vont-ils pouvoir pousser un ouf de soulagement? Attendue depuis longtemps, la réforme des délais de paiement franchit une étape importante après son adoption au Conseil de gouvernement. Avec les nouvelles contraintes qui pèsent sur la trésorerie des entreprises, les aménagements introduits sont censés leur octroyer une bouffée d’oxygène. Le crédit inter-entreprises constitue la source de financement privilégiée de nombreuses entreprises, l’encours dépassant le total des crédits bancaires aux entreprises non financières privées. Selon les derniers chiffres, il culminait à 420 MMDH. Le projet de loi fixe les délais de paiement à 60 jours maximum à compter de la date d’émission de la facture.

Al Bayane

Les camps de Tindouf sont totalement abandonnés par l’Algérie « dans des conditions scandaleuses »

« Les camps de Tindouf sont une pépinière de délinquance du fait de leur abandon total par l’Algérie dans des conditions qui sont, du point de vue des droits de l’Homme, tout à fait scandaleuses », a relevé le président de la Fondation France-Maroc, Paix et Développement durable, Hubert Seillan, qui intervenait lors de l’émission » Questions d’Actu » diffusée, sur la chaîne d’information Medi1 TV. Seillan, qui a fustigé l’entière responsabilité de l’Algérie dans la persistance des souffrances des populations des camps de Tindouf, est revenu, par ailleurs, sur les efforts consentis par le Maroc pour le développement des provinces du sud et le règlement définitif du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Maroc Le Jour

Sport en milieu professionnel: levier d’amélioration de la compétitivité

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a affirmé que la promotion de la pratique du sport en milieu professionnel constitue un levier d’amélioration de la compétitivité des entreprises. Intervenant à l’ouverture du Forum du sport en entreprise, Benmoussa a indiqué que le sport constitue un outil d’intégration privilégié et permet d’inculquer les valeurs de respect, tolérance et de vivre ensemble. Il a également mis en avant l’importance de promouvoir la pratique de l’exercice physique au sein des entreprises, notant que cela contribue au renforcement de l’esprit d’équipe et l’amélioration du rendement des collaborateurs, outre la préservation de la santé et du bien-être des collaborateurs.

Al Massae

Vingt individus interpellés pour liens présumés avec un réseau d’immigration illégale

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont interpellé, vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), vingt individus pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation d’opérations d’immigration illégale via la falsification des documents officiels et bancaires requis pour constituer les dossiers de demande de visa Schengen. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué samedi dans un communiqué que les interventions sécuritaires menées par plusieurs équipes de recherche relevant de la BNPJ en coordination avec les services extérieurs de la police judiciaire, ont abouti à l’arrestation de tous les mis en cause lors d’opérations simultanées dans les villes de Nador, Oujda, Jerada, Martil, Rabat et Sala Al Jadida.