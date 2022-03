Commerce extérieur: un décret pour mieux encadrer les importations, le dialogue social vers un accord avant le 1er mai ou encore paiement mobile: un démarrage assez poussif…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 28 mars 2022:

L’Economiste

Commerce extérieur: un décret pour mieux encadrer les importations

Le ministère du Commerce et de l’Industrie vient de mettre en place le décret d’application de la loi sur le Commerce extérieur. Ce texte, actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement, introduit une série de mesures, dont les modalités d’inscription au nouveau Registre des importateurs et des exportateurs, celles de délivrance des documents d’import et d’export, ainsi que des demandes de protection. Ce texte définit également le fonctionnement de la nouvelle Commission de coordination des négociations commerciales.

Aujourd’hui Le Maroc

Le dialogue social vers un accord avant le 1er mai

Les partenaires sociaux plus que jamais sur la même longueur d’onde. Sous la houlette du gouvernement Akhannouch, les réunions se suivent pour parvenir à un accord avant la fête du travail. Des sources syndicales affirment dans ce sens que des réunions hebdomadaires ont lieu chaque semaine jusqu’à la troisième semaine du mois d’avril pour atteindre un consensus autour des points inscrits à l’ordre du jour. Le but pour les partenaires sociaux est de surtout institutionnaliser le dialogue social. C’est dans ce sens que le ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, avait affirmé que le dialogue social était un mécanisme indispensable pour la gestion des crises économique et sociale par excellence

Les Inspirations éco

Paiement mobile: un démarrage assez poussif

Le smartphone occupe une place importante dans notre quotidien, mais sert beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’effectuer des paiements. Certes, en l’espace d’une année, le nombre de wallets (portefeuille électronique) a doublé passant de 2,5 millions en 2020 à 5,4 millions à fin janvier 2022. Les transactions ont été multipliées par 3,5 pour un montant global en hausse de 147% à 1,1 milliard de DH. Malgré ces progressions, le sentiment général est globalement mitigé. «Le marché est relativement petit et le niveau d’engagement des acteurs, en termes d’investissement et de promotion de cette solution de paiement, n’est pas le même. Il faut un investissement plus marqué de la part de l’ensemble des parties prenantes pour impulser une vraie dynamique», relève un expert. Il faudra aussi beaucoup de pédagogie auprès des utilisateurs et des commerçants pour assurer le décollage de cette solution de paiement.

Le Matin

Inauguration à Dakhla d’une représentation de la Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne

Une représentation de la Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne a été inaugurée, samedi à Dakhla, en vue de consolider les échanges commerciaux et la coopération économique entre le Maroc et le Brésil. Cette représentation a été inaugurée par Eduardo Nantes Bolsonaro, député fédéral et conseiller politique du président de la République fédérale du Brésil, en présence du président de la Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne (dont le siège est à São Paulo), du président de la Chambre de commerce maroco-brésilienne au Maroc, du président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Dakhla-Oued Eddahab, du directeur régional du ministère de l’Industrie et du Commerce et des élus locaux.

L’Opinion

Affaire des Hydrocarbures: un nouveau cadre légal propice à une résolution

Le gouvernement a révélé la première mouture de la réforme censée redresser le Conseil de la Concurrence pour améliorer son organisation. Une réforme indispensable à la relance du vieux marronnier des Hydrocarbures auquel Ahmed Rahhou compte s’attaquer. “Le dossier reste toujours entre les mains du Conseil de la Concurrence puisqu’il n’a pas encore été tranché”, c’est ainsi qu’a réagi le président du Conseil de la Concurrence, Ahmed Rahhou, à une question de « L’Opinion » sur le vieux marronnier de l’affaire des hydrocarbures. Une affaire ayant défrayé la chronique pendant plus d’un an et qui a conduit à la démission de l’ex-président du Conseil Driss Guerraoui. La résolution de ce dossier épineux, portant sur une supposée entente entre les pétroliers, était strictement dépendante de la refonte du cadre légal relatif au Conseil de la Concurrence et à la liberté des prix et de la concurrence.

Al Bayane

Le Maroc, un « leader » dans le domaine de la migration, selon le président de l’AG de l’ONU

Le Maroc est un « leader constant » dans le domaine de la migration, a affirmé, vendredi, le Président de l’Assemblée Générale (AG) des Nations Unies, Abdulla Shahid. Le Royaume jouit d' »un leadership constant dans le domaine de la migration », a relevé Shahid dans une déclaration préenregistrée, diffusée lors de la première réunion ministérielle des pays champions de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, organisée à Rabat. Le président de l’AG de l’ONU a, en outre, exhorté les pays champions de la mise en œuvre du pacte sur les migrations à renforcer leur coopération dans ce domaine, assurant que le succès de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dépend fortement du « niveau d’ambition mis sur la table » pour faire avancer l’aiguille dans la bonne direction.

Al Yaoum Al Maghribi

L’Allemagne appuie les réformes engagées par le Maroc au cours des deux dernières décennies

L’Allemagne appuie les réformes engagées par le Royaume du Maroc au cours des deux dernières décennies, ce qui a permis de notables progrès politiques, économiques et sociaux sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique la Déclaration conjointe rendue publique à l’issue d’un entretien, tenu jeudi, par vidéoconférence entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze. Cet entretien, le premier entre les deux ministres, a consacré l’intérêt partagé d’intensifier de nouveau la coopération bilatérale au développement dans l’esprit d’un partenariat global et du respect mutuel, ajoute la même source.

Al Massae

Des parlementaires déplorent les grèves répétitives des enseignants « contractuels »

Aicha Zelfa, membre du groupe socialiste à la Chambre des représentants, a déclaré que la grève des enseignants “contractuels” est devenue un problème majeur, expliquant que sa durée nuit considérablement aux élèves. Zelfa, membre de la Commission de Justice, de Législation et des Droits de l’homme, a déploré l’absence de toute intervention du département de tutelle pour amener des enseignants et organiser des séances de rattrapage en faveur des élèves touchés par les grèves répétitives. Elle a appelé le ministre Benmoussa à dévoiler les programmes que son ministère devrait établir pour résoudre le problème de ces absences, notant que l’inquiétude des familles quant à l’avenir de leurs enfants s’accroît de plus en plus avec l’absence continue de cette catégorie de professeurs cadres des académies régionales de l’éducation.

Al Alam

Plus de 29 000 Marocains touchés par la tuberculose en 2021

Au Maroc, un total de 29.327 cas, a été notifié et mis sous traitement en 2021, dans le cadre du Programme national de lutte antituberculeuse, alors que la jeune population, âgée entre 15 et 45 ans reste la plus exposée à cette maladie. Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a annoncé le lancement, vendredi, de la 6è campagne nationale de dépistage de la Tuberculose sous le thème « Vers une mobilisation nationale pour sauver des vies et mettre fin à la tuberculose au Maroc », et ce dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Cette campagne vise à renforcer le diagnostic précoce de la tuberculose et à assurer l’accès au traitement aux groupes de populations à haut risque.