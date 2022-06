Déontologie judiciaire: le nouveau dispositif en marche, transferts des MRE: pas de durcissement des conditions en vue ou encore le ministre de l’Intérieur qui relance le débat autour du soutien accordé aux partis politiques…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 27 juin 2022:

L’Economiste

Déontologie judiciaire: le nouveau dispositif en marche

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a lancé une série de mesures pour la mise en œuvre effective du nouveau code de déontologie judiciaire. Outre la Commission de déontologie, créée au sein du Conseil supérieur, les conseillers de déontologie, prévus par ce code, ont été également nommés au niveau des différents tribunaux. Une première rencontre a été tenue avec ces nouveaux «gardiens de l’éthique judiciaire), jeudi dernier à Rabat. Cette réunion, dirigée par le président délégué du Conseil supérieur, Mohamed Abdennabaoui, a été l’occasion de faire le point sur les missions dont ils sont munis, dans le cadre de la stratégie globale de cette instance, « basée sur la reconstruction du système de valeurs dans le secteur judiciaire, via une approche de sensibilisation, d’encadrement, et de répression ».

Les Inspirations éco

Transferts des MRE: pas de durcissement des conditions en vue

L’Europe chercherait à durcir les conditions de transfert des fonds des MRE? «En réalité, il n’en est rien. C’est une fausse alerte», nous apprend un acteur majeur ayant travaillé pendant 30 ans sur la question migratoire et ses répercussions économiques. Bien au contraire, dit-il, tout le monde se mobilise aujourd’hui, dans les pays d’accueil, pour faciliter les transferts d’argent vers les pays d’origine des migrants. La France va même jusqu’à “bichonner” les banques marocaines, lesquelles ont la possibilité de proposer leurs services aux MRE via leurs filiales en Europe, selon lui. L’objectif étant d’encourager le financement des économies des pays d’origine à travers le rapatriement du patrimoine financier des migrants.

Aujourd’hui Le Maroc

Gestion de crise : Le Maroc, un modèle pour le FMI

Les responsables du FMI ne tarissent pas d’éloges sur le Royaume. Dans ce sens, la directrice générale adjointe du Fonds monétaire international (FMI), Gita Gopinath, a déclaré que la trajectoire du Maroc en matière de résilience économique et de transformations incroyables au fil des années constitue un modèle à suivre. La responsable s’exprimait à l’occasion de la conférence tenue les 23 et 24 juin à Rabat «Nous pouvons nous inspirer de l’histoire du Maroc, au moment où les économies du monde entier cherchent à renforcer leur résilience, tout en cherchant une reprise transformationnelle qui construit leur potentiel pour l’avenir», a dit Gopinath lors de cette conférence de haut niveau, organisée à l’initiative de Bank Al-Maghrib, en partenariat avec le FMI et la Revue économique du FMI.

L’Opinion

L’aéroport Mohammed V de Casablanca dans le TOP 5 des aéroports « les plus améliorés » au monde

L’aéroport Mohammed V de Casablanca figure dans le TOP 5 des aéroports « les plus améliorés » au monde, selon le classement 2022 des World Airport Awards, établi par l’organisation internationale de notation du transport aérien « Skytrax ». Le classement des aéroports les plus améliorés au monde reflète l’amélioration de la qualité d’un aéroport dans l’ensemble du programme Airport Awards, selon Skytrax qui réalise depuis 1989 des évaluations de compagnies aériennes et d’aéroports à travers le monde. Dans le classement 2022 des aéroports les plus améliorés au monde de Skytrax, l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite occupe la 1ère position, devançant les aéroports de LaGuardia de New York (Etats-Unis), de Dammam (Arabie Saoudite), de Seattle-Tacoma (Etats-Unis) et l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Le Matin

Le ministre de l’Intérieur relance le débat autour du soutien accordé aux partis politiques

Le débat relatif aux modalités de répartition et de versement du soutien accordé aux partis politiques, abordé à la veille des élections du 8 septembre 2021, est remis à nouveau sur le tapis. La question est remise au goût du jour à l’occasion de la révision du décret fixant les modalités de répartition et de versement du soutien accordé aux partis politiques (le décret n°2.12.293 du juillet 2012). En effet, le projet de décret n°2.22.447 modifiant et complétant l’ancien décret a été examiné par le Conseil de gouvernement, mais sans être adopté, puisque sa discussion se poursuivra lors d’une réunion ultérieure. Justement, l’ancien décret mettant en application les dispositions de la loi organique relative aux partis politiques (loi n°29-11), notamment son article 32, se trouve être dépassé puisque les dispositions de cet article avaient fait l’objet d’une profonde refonte.

Al Bayane

Hilale saisit le Conseil de sécurité et le SG de l’ONU sur les silences, les mensonges et les obstructions de l’Algérie

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale a saisi, dans des lettres, le Conseil de sécurité et le Secrétaire général de l’ONU, sur les silences, les mensonges et les obstructions de l’Algérie au sujet de la question du Sahara marocain. Réagissant à une lettre envoyée par l’ambassadeur algérien à l’ONU, Nadir Larbaoui au Conseil de sécurité en réaction à la lettre que le Maroc a adressée aux membres du Conseil sur l’activiste séparatiste qui prône la violence armée au Sahara marocain, la dénommée Sultana Khaya, Hilale a souligné que la missive du diplomate algérien « pèche outrageusement par ses silences coupables, ses dénégations contestables, son dénigrement indécent des Nations Unies, et ses allégations fallacieuses ».

Al Massae

Les distributeurs des bonbonnes de gaz reportent leur grève

Le gouvernement a absorbé la colère des distributeurs des bonbonnes de gaz et les a convaincus de reporter leur grève prévue initialement à la fin du mois de juin. La décision de reporter ce mouvement de protestation, déclenchée à cause de la hausse excessive des prix des carburants, a été prise à la suite d’une réunion qui s’est tenue jeudi dernier entre le secrétaire général de l’association professionnelle des dépositaires grossistes en du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les responsables représentants du ministère de l’intérieur, du ministère de la transition énergétique et du développement durable et du ministère de l’économie et des finances. Les parties ont décidé de poursuivre le dialogue avec les départements concernés pour trouver des solutions réalistes aux problèmes de ce secteur.