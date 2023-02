La revue de presse du lundi 27 février

Volaille: baisse de la production en perspective!, 7 cadres sur 10 en recherche active d’un nouvel employeur!, pénurie de médicaments : les professionnels s’expliquent…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 27 février 2023:

L’Économiste

7 cadres sur 10 en recherche active d’un nouvel employeur!

Le marché des talents au Maroc est sous haute pression, selon la dernière étude du réseau mondial des sites d’emploi, The Network, pilotée localement par ReKrute.com et Boston Consulting Group (BCG). L’édition 2023 a couvert 90.000 sondés (de 180 pays), dont 400 cadres marocains. Les talents marocains font partie des plus volatils au monde. 70% des sondés sont en recherche active d’un nouvel employeur, contre une moyenne de 42% à l’international, tandis que 19% sont à l’écoute du marché. 89% sont donc sur le départ. Pourquoi une telle «volatilité»? Pour les 70% aspirant à changer d’entreprise, deux grandes raisons se dégagent: décrocher un poste «plus intéressant» ou avec un niveau de responsabilité plus élevé, et explorer un autre métier.

Les Inspirations Éco

Volaille: baisse de la production en perspective!

Étant donné la tendance actuelle du marché national, il y aura probablement une réduction de la production de volaille afin de stabiliser les prix. Cependant, cela ne devrait pas avoir d’impact sur la disponibilité de viande blanche ou d’œufs pendant la période de Ramadan. En effet, l’approvisionnement en ces produits devrait être suffisant pour répondre à la demande. Cette situation est simplement liée à l’ajustement de l’offre et de la demande sur le marché, et ne devrait pas être source d’inquiétude, rassure la filière de production. Il est important de noter que les fluctuations de prix sont courantes dans le domaine de l’élevage, et que les ajustements de production sont souvent nécessaires pour maintenir l’équilibre sur le marché.

Le Matin

Pénurie de médicaments : les professionnels s’expliquent

Le Maroc ne semble pas échapper à la pénurie des médicaments que connaissent plusieurs pays. Si les professionnels préfèrent parler de tensions sur l’approvisionnement ou de perturbations plutôt que de pénurie, pour le Marocain le résultat est le même : des médicaments manquent à l’appel dans les pharmacies depuis quelques mois. De l’avis des experts contactés par «Le Matin», la situation ne risque pas d’être débloquée de sitôt. Toutefois, il existe aujourd’hui des alternatives, notamment le recours aux médicaments génériques après avis du médecin traitant. Les professionnels appellent aussi les pharmaciens à assurer une distribution équitable et sans favoritisme ni clientélisme des médicaments. Ils semblent miser sur la création de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé pour éradiquer ce problème.

L’Opinion

Enseignants des AREF: Benmoussa catégorique sur l’âge limite

L’entrée en vigueur de nouvelles conditions d’accès au métier des enseignants des AREF, particulièrement la fixation de l’âge limite à 30 ans, continue de susciter des questionnements parmi les futures générations d’enseignants. A ce sujet, en réponse à une question écrite d’un parlementaire, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a estimé que la décision de fixer l’âge maximum d’accès à la profession d’enseignement ne contredit pas les dispositions constitutionnelles. Ce nouveau critère de sélection permettra d’investir efficacement dans la formation des jeunes enseignants et de leur donner le temps suffisant pour développer les compétences nécessaires et acquérir l’expérience professionnelle pour former les futures générations, a souligné le ministre.

Al Bayane

Affaire Pegasus: des avocats nord-américains mettent en exergue l’inadmissibilité des « pseudo-preuves » d’Amnesty international/Citizen Lab/Forbidden Stories

Des avocats nord-américains spécialisés dans le traitement d’affaires de cybersécurité ont mis en exergue, à Tanger, l’inadmissibilité juridique des « pseudo-preuves » contenues dans les rapports de Citizen Lab, Amnesty international et Forbidden Stories concernant l’usage supposé du logiciel Pegasus par certains pays. Auditionné par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), l’avocat américain au barreau de New York, Tor Ekeland, a affirmé que les soi-disant preuves fournies par les organisations précitées étaient « irrecevables » par un tribunal fédéral américain, car fondées sur « une science de pacotille ».

Al Ahdath almaghribia

La réduction de 45% des documents requis dans le domaine de l’investissement contribuera à l’amélioration du climat des affaires

La réduction de 45% des documents exigés des investisseurs, à la suite de la simplification et de la numérisation de 22 décisions administratives, contribuera à améliorer le climat des investissements au Maroc, a affirmé la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour. En réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement, Mezzour a indiqué que cette mesure, qui intervient en application des hautes instructions royales contenues dans le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, aura un impact positif sur l’investissement, qui est « un moteur de croissance socio-économique et de création d’emploi pour les jeunes et les Marocains en général ».