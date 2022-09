Conseil BAM: Une hausse du taux directeur inévitable?, céréales : comment le Maroc sécurise son approvisionnement, impôt sur les sociétés: la tentation d’élargir le “Club des 37%”…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 26 septembre 2022:

L’Économiste

Conseil BAM: Une hausse du taux directeur inévitable?

Le Conseil de Bank Al-Maghrib, prévu demain mardi 27 septembre, se tient dans un contexte difficile aussi bien sur le plan national qu’international. Un contexte marqué par des tensions inflationnistes à des niveaux historiques, le fort ralentissement de la croissance économique (les prévisions font état d’un taux en dessous de 1% pour 2022) ainsi que les tours de vis des Banques centrales internationales aussi bien la FED que la BCE pour faire face aux vagues inflationnistes

Aujourd’hui le Maroc

Céréales : Comment le Maroc sécurise son approvisionnement

C’est une véritable stratégie mise en œuvre pour garantir l’approvisionnement normal en céréales. Dans un contexte marqué par une récolte en baisse en raison des conditions climatiques et surtout l’impact des tensions géopolitiques sur le marché international, le Maroc a mis sur pied un dispositif pour éviter un impact sur les besoins du marché local. Dans ce sens, le Royaume a multiplié les pays fournisseurs. Les principaux marchés approvisionnant le Maroc sont la France et l’Argentine et dans une moindre mesure le Brésil. Selon les projections du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, l’état des stocks dans ces pays et les données relatives à leurs dernières récoltes rassurent sur leurs capacités d’importation pour la campagne 2022-2023.

Le Matin

Le gouvernement propose une baisse de l’IR et refuse une hausse des salaires, les syndicats haussent le ton

La bonne ambiance accompagnant le lancement du deuxième round du dialogue social semble se dissiper. Après une première réunion, tenue jeudi dernier, avec le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaâ, plusieurs sources syndicales ont affirmé que le gouvernement n’est pas sur la même longueur d’ondes que les partenaires sociaux, notamment sur la question de la hausse des salaires. Cette mesure n’est pas programmée dans l’offre gouvernementale, assure une source syndicale. La possibilité d’une baisse au niveau de l’IR a été discutée, mais reste en dessous des attentes des centrales syndicales, affirme la même source.

Les Inspirations Éco

Impôt sur les sociétés: la tentation d’élargir le “Club des 37%”

Le taux d’imposition des bénéfices sur les sociétés, un des éléments sur lesquels les Etats s’affrontent pour améliorer leur attractivité auprès des investisseurs. Partout, les tarifs de l’IS baissent confirmant la tendance amorcée au début des années 2000. Le gouvernement s’apprêtait à élargir le “club” des sociétés assujetties au taux de 37% que supportent les entreprises financières, les compagnies d’assurance et Bank Al Maghrib.

L’Opinion

Hydrocarbures: bientôt le rapport du Conseil de la Concurrence

La Fondation Lafqui Titouani a organisé, vendredi 23 septembre, une rencontre, dans le cadre de son forum des débats publics, avec le Président du Conseil de la Concurrence, Ahmed Rahhou. Cette rencontre s’est penchée sur différentes questions qui ont attiré l’attention de l’opinion publique. Parmi les points débattus lors de cette rencontre, le sujet des hydrocarbures au Maroc. Le plus haut responsable au sein de l’instance chargée de veiller sur la concurrence saine et loyale a déclaré que le Conseil suit une procédure administrative stricte afin d’écouter toutes les parties concernées par le dossier, y compris les sociétés de carburant et de distribution, ainsi que les citoyens et le gouvernement.

Al Bayane

Sahara marocain : la délégation du Maroc met à nu les allégations fallacieuses de l’Algérie

La délégation du Maroc aux Nations Unies a fait un droit de réponse à la déclaration de l’Algérie en réaction au dis- cours national du Maroc lors du débat général de la 77è session de l’Assemblée générale de l’ONU. Dans ce droit de réponse, la délégation marocaine souligne que son homologue algérienne a cru bon de répondre à l’intervention du Royaume du Maroc au débat général pour réitérer ses propos fallacieux sur la question du Sahara marocain, afin de tenter de se dérober de sa responsabilité historiquement, juridique- ment et politiquement établie dans ce différend régional. Ce faisant, la délégation algérienne tente vainement d’induire la communauté internationale en erreur.

Maroc le Jour

Transport routier : Soutien exceptionnel supplémentaire pour les professionnels du secteur

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, dimanche, le lancement de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier et ce, à partir du mercredi 28 septembre 2022, via la plateforme «mouakaba.transport.gov.ma». «Suite à la décision du gouvernement, le ministère du Transport et de la Logistique annonce le lancement de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier et ce, à partir du mercredi 28 septembre 2022, via la plateforme (mouakaba.transport.gov.ma)», indique le ministère dans un communiqué.