Covid: la 4ème vague déjà en phase de déclin?, programme Tayssir : la gestion déléguée attribuée à la CNRA ou encore stress hydrique: le Maroc peaufine sa stratégie nationale à l’horizon 2050…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 25 juillet 2022:

L’Économiste

Covid: la 4ème vague déjà en phase de déclin?

Les cas recensés de contaminations à la Covid-19 sont en recul ces derniers jours. Selon certains experts, la 4ème vague est déjà sur sa phase descendante. C’est l’avis de Saïd Zouhair, président de l’Association de lutte contre les maladies infectieuses, chef du laboratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Selon lui, le pic de cette vague a été atteint avant la semaine de l’Aïd Al Adha. «Avec les brassages des populations de l’Aïd nous craignions une flambée des cas après, mais la plupart de ceux qui se sont déplacés ont, en fait, été contaminés une à deux semaines avant celle de l’Aïd. Ils étaient donc déjà immunisés, ce qui a réduit la transmission”, explique-t-il.

Aujourd’hui Le Maroc

Programme Tayssir : la gestion déléguée attribuée à la CNRA

Une convention tripartite pour la gestion déléguée du programme « Tayssir » a été signée entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministère délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Cette convention fixe les conditions et mécanismes de la gestion déléguée du programme « Tayssir » des transferts monétaires conditionnels, et qui a été attribuée à la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) relevant de la CDG. notamment en termes de gestion et versement des bourses au profit des parents d’élèves bénéficiant du soutien financier.

Le Matin

Stress hydrique: Le Maroc peaufine sa stratégie nationale à l’horizon 2050

Le département chargé de l’Eau entend finaliser le processus de planification et gestion des ressources hydriques notamment le projet du Plan national de l’eau (PNE 2020-2050). Une mission d’expertise devra ainsi être lancée à partir du 1er août prochain afin de finaliser l’ensemble des plans et documents de planification en rapport avec le PNE. Concrètement, il s’agit d’établir un état des réalisations de la Stratégie nationale de l’eau (SNE) lancée en 2009 jusqu’aujourd’hui. La feuille de route devra renfermer également les différents scénarios pour le financement du secteur de l’eau, la tarification et détaillera les différents projets de dessalement de l’eau de mer.

L’Opinion

Le Maroc, un partenaire majeur dans les programmes d’éducation et de formation militaire internationale des Etats-Unis

Les Etats-Unis et le Maroc entretiennent un partenariat militaire solide et de longue date et sont engagés à soutenir la paix et la sécurité dans la région, a souligné l’attaché de Défense à l’ambassade des Etats-Unis, Kenneth Gjone, notant que le Royaume est un partenaire essentiel dans une série de questions de sécurité. Le Maroc participe à plus de 100 exercices et événements militaires aux côtés des Etats-Unis chaque année, en plus du fait qu’il accueille African Lion sur son sol, a fait savoir Gjone, relevant que le Royaume est un partenaire majeur dans les programmes d’éducation et de formation militaire internationale des Etats-Unis et de ventes militaires à l’étranger. En octobre 2020, nos deux nations ont signé une +Feuille de route pour la coopération en matière de Défense+, a-t-il rappelé. “Il s’agit d’un accord fondamental qui s’étale sur dix ans et qui guide la coopération dans des domaines prioritaires, notamment le renforcement et la modernisation des capacités militaires du Maroc”, a dit l’attaché de Défense US dans un entretien.

Maroc Le Jour

L’ANAPEC compte insérer 715.000 personnes sur le marché du travail

Le nouveau Plan stratégique de développement de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) pour la période 2022-2026, baptisé « MAROC3E » pour Emploi, Employabilité et Entrepreneuriat, vise à insérer 715.000 personnes sur le marché du travail. Ce plan a, en effet, pour but de mettre en place une nouvelle structure de l’offre de service en se basant sur un business model amélioré, explique l’ANAPEC qui a tenu son Conseil d’Administration, sous la présidence du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri. Aussi, « MAROC3E » a pour objectif d’améliorer l’employabilité de 153.000 bénéficiaires des différentes formations et d’accompagner 37.000 porteurs de projets et 20.000 très petites entreprises (TPE).

Al Bayane

Une délégation US arrive à Agadir, invitée d’honneur de la « Journée du Maroc 2023 » à Washington

Une délégation américaine de haut niveau conduite par Ron Busby, président de l’US Black Chambers, est arrivée, récemment à Agadir, dans le cadre d’une visite de travail au Maroc. Cette visite, de deux jours dans la région Souss-Massa, intervient dans le cadre de la préparation d’une célébration en l’honneur de la ville d’Agadir, invitée d’honneur de la « Journée du Maroc 2023 » (Morocco Day), qui sera organisée dans la capitale américaine. À cette occasion, la délégation a visité la station de dessalement d’eau de mer Chtouka-Aït Baha, le Technopark Souss-Massa, le Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Agadir, ainsi que la station de téléphérique et la Kasbah d’Agadir Oufella, afin de s’enquérir du potentiel économique et les opportunités d’investissement qu’offrent cette région.

Les Inspirations Éco

Transformation numérique: signature d’un mémorandum d’entente entre les ministères de la Justice et de la Transition numérique

Un mémorandum d’entente dans le domaine de la transformation numérique a été signé entre les ministères de la Justice d’une part et de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration de l’autre. En vertu de ce mémorandum d’entente, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration veillera à ce que les différentes plateformes numériques participatives soient utilisées par le ministère de la Justice. De même, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration assure l’accompagnement et l’assistance technique au ministère de la Justice dans la conception et la réalisation des projets numériques, en plus de le soutenir et de l’accompagner dans la numérisation des démarches administratives conformément à la loi n° 55-19.

Libération

Le CESE présente son avis sur les politiques publiques dédiées aux jeunes au Maroc

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a présenté, mardi dernier lors d’une session extraordinaire présidée par Ahmed Réda Chami, son projet d’avis sur les politiques publiques dédiées aux jeunes et ce, à la demande de la Chambre des Conseillers. Cette étude vise à évaluer la pertinence, la cohérence et le degré de mise en œuvre des politiques afférentes à leur capacité à assurer un développement inclusif de la jeunesse, indique le CESE dans un communiqué. Ainsi, ladite étude s’articule autour de cinq axes essentiels et complémentaires, issus du référentiel de la Charte sociale du CESE à partir des droits fondamentaux reconnus par la constitution et les conventions internationales des droits humains dûment ratifiées par le Maroc, indispensables à tout développement inclusif de la jeunesse, fait savoir la même source.