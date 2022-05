Inflation: le grand galop, déploiement d’une version optimisée du programme Tayssir ou encore bariole du singe : le Maroc met en place un plan de surveillance et de riposte…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 23 mai 2022:

L’Economiste

Inflation: Le grand galop

L’Inflation est à 5,9% au mois d’avril! Inimaginable il y a quelques mois, la hausse des prix est une nouvelle donne avec laquelle les chefs d’entreprise et les ménages doivent composer. L’IPC est surtout tiré par l’envolée des produits alimentaires de 9,1% au mois d’avril. Un poste qui représente une part importante des dépenses des ménages. La dernière enquête du HCP (2014) sur la consommation a estimé son poids à 35,8% dans la structure des dépenses. Il passe de 50,3% pour les 10% les moins aisés à 25,9% pour les 10% les plus aisés.

Aujourd’hui le Maroc

Déploiement d’une version optimisée du programme Tayssir

Le gouvernement a pris d’importantes mesures pour pallier les lacunes du programme Tayssir. Un grand pas en avant a été réalisé sur le plan juridique avec l’approbation et la publication de la loi 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social et portant création de l’Agence nationale des registres ainsi que tous ses décrets d’application. Ce nouveau cadre juridique permettra de mettre en place un système d’identification digitale fiable ainsi qu’un Registre social unifié et un système de ciblage performant pour tous les programmes sociaux y compris le programme Tayssir.

L’Opinion

Attractivité économique : Après la relance industrielle, cap vers la montée en qualité

Traditionnellement, stimuler la croissance a été considéré comme le meilleur moyen de créer des opportunités d’emploi et d’élever le niveau de vie. A présent, les dirigeants politiques et commerciaux commencent à voir cela dans l’autre sens : en préparant au mieux les citoyens pour naviguer dans le monde du travail, les entreprises peuvent plus efficacement stimuler leur croissance économique et leur développement. Intervenant lors de la conférence tenue jeudi 19 mai 2022 à Casablanca, le ministre a mis en avant la particularité du contexte mondial actuel, qui constitue un défi mais aussi une opportunité, soulignant la nécessité d’attirer les investisseurs en mettant en place les conditions nécessaires pour renforcer la compétitivité du Maroc.

Inspiration Éco

Les produits alimentaires de plus en plus chers !

Après avoir presque quadruplé entre février et mars, l’indice des produits alimentaires a encore pris 3 points entre mars et avril, obligeant les ménages les plus vulnérables à se rabattre sur les produits alimentaires de première nécessité les moins chers pour pouvoir s’alimenter. Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des produits à la consommation a enregistré une hausse de 5,9% au mois d’avril 2022. Les détails sur la dernière note du HCP sur l’indice de consommation…

Le Matin

Variole du singe : le Maroc met en place un plan de surveillance et de riposte

Tout cas suspect ou probable de variole du singe doit être immédiatement déclaré à l’autorité sanitaire dont relève la structure sanitaire du public comme du privé. Cette dernière coordonne, en urgence, avec le service régional de Santé publique la vérification de la définition du cas et procède à l’investigation épidémiologique dès que le cas est classé comme cas probable. Pour chaque cas, une fiche d’investigation est renseignée et envoyée au Centre national d’opérations d’urgence en santé publique (CNOUSP). C’est ce que prévoit le ministère de la Santé dans le cadre du Plan national de surveillance et de riposte contre la variole du singe (Monkeypox). Les détails de ce plan ont été communiqués, le 20 mai, à l’ensemble des composantes de l’écosystème de santé, que ce soit dans le public ou le privé.

Al Bayane

Le PPS au Parlement: reprendre les colonies de vacances dans les meilleures conditions

Après leur longue fermeture durant la pandémie de la Covid-19, les centres et les sites de colonies de vacances doivent faire l’objet d’un examen au sein de la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, en présence du ministre concerné, indique le président du groupe parlementaire du progrès et du socialisme, Rachid Hamouni dans une lettre au président de cette commission (Art 101, règlement intérieur).

Maroc Le Jour

Jeunesse: Bensaid s’entretient avec son homologue bahreïni pour développer la coopération bilatérale

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s’est entretenu avec le ministre de la Jeunesse et des Sports bahreïni, Ayman bin Tawfiq Al Moayyed, des moyens de développer la coopération bilatérale dans le secteur de la jeunesse. Au cours de ces entretiens tenus jeudi par visioconférence, les deux parties ont affirmé la solidité et la profondeur des relations liant les deux pays sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et de Son frère SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, ainsi que leur volonté de continuer à œuvrer au développement de ces relations et de les hisser à des niveaux supérieurs. Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays frères, indique le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans un communiqué.

Libération

Le président du Conseil national des EAU salue le rôle pionnier de SM le Roi dans le soutien des Maqdissis

Le Président du Conseil national (Parlement) des Émirats arabes unis, M. Saqr Ghobash, a salué le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien des Maqdissis. Lors de la 33-ème réunion d’urgence de l’Union parlementaire arabe (UPA) tenue samedi au Caire, Ghobash a mis en avant le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la défense de la Ville sainte. Par ailleurs, le président du Conseil national a rappelé les positions de son pays qui, avec d’autres pays arabes, a réagi politiquement et diplomatiquement à toutes les mesures et décisions israéliennes visant à changer l’identité de la Mosquée Al-Aqsa, ou le statut juridique et historique d’Al-Qods, et de son caractère arabe et islamique.