Barid Bank ne sera plus dans le giron de Barid Al-Maghrib, Projet de loi sur l’exercice de la médecine: derniers amendements, Clap de fin pour l' »African Lion 2021″, Aïd al-Adha 1442: Identification de 5,8 millions de têtes d’ovins et caprins, Le « Made in Morocco », un enjeu clé pour accélérer l’investissement…Voici quelques-uns des principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

Barid Bank ne sera plus dans le giron de Barid Al-Maghrib

Selon les informations du journal, son capital sera transféré à l’Etat. Ce changement s’inscrit dans le cadre de la politique de restructuration des établissements et entreprises publiques. Une réforme qui doit assurer la pérennité du modèle économique de ces structures afin de réduire leur dépendance du budget de l’Etat et d’améliorer leur efficience et leur contribution à travers les dividendes et les redevances. Cela pourrait passer entre autres par la création de groupes/holdings sectoriels homogènes ou de pôles sectoriels pour atteindre une taille critique favorisant des synergies et des économies d’échelle.

Projet de loi sur l’exercice de la médecine: derniers amendements

Ce lundi 21 juin a été fixé comme dernier délai pour le dépôt des amendements relatifs au projet de loi (33-21) sur l’exercice de la médecine, examiné par la commission des secteurs sociaux à la Première Chambre. Ce projet vise notamment à permettre aux compétences médicales étrangères et marocaines de l’étranger d’exercer au Maroc.

Al Bayane

Eaux de baignade: nécessité d’une gestion proactive des sources de pollution

La mise en place de mesures de gestion proactive des sources de pollution des eaux de baignade s’avère nécessaire pour maintenir et améliorer leur qualité, recommande un rapport sur la qualité des eaux de baignade des plages marocaines pour 2021. Le rapport, présenté lors d’une conférence de presse organisée vendredi par le département de l’Environnement, souligne la nécessité de mettre en œuvre une série de mesures de gestion pour faire face aux profils de vulnérabilité des eaux de baignade. Il s’agit notamment de l’élimination des sources d’écoulement des eaux en temps sec, au niveau des exutoires des eaux pluviales débouchant à proximité des plages, et de la prévention des risques de pollution en cas de crues, indique le document.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Clap de fin pour l' »African Lion 2021″

L’exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021 » a pris fin vendredi au Cap Draâ (Tan-Tan) par un entraînement entre les forces armées royales et américaines, en plus de celles du Sénégal. Le colonel Hassan Idouch, responsable de l’exercice au Cap Draâ, a indiqué que cet exercice, auquel ont participé plusieurs unités, a connu un franc succès, précisant qu’il a permis de mesurer le degré de préparation de ces forces pour l’exécution des missions tactiques et techniques.

Bayane Al Yaoum

Aïd al-Adha 1442: Identification de 5,8 millions de têtes d’ovins et caprins

Quelque 5,8 millions de têtes d’ovins et caprins destinés pour la fête de Aid Al-Adha 1442 (2021) ont été identifiés jusqu’au 17 juin 2021, a annoncé vendredi l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Cette opération d’identification, menée par la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR) et l’Association nationale ovine et caprine (ANOC), consiste, à l’instar des années précédentes, en la pose, sur l’une des oreilles de l’animal, d’une boucle jaune, portant un numéro de série unique pour chaque animal, en plus de la mention « عيد الأضحى » et un logo portant « la tête d’un mouton », indique l’ONSSA dans un communiqué. L’opération d’identification se poursuit au niveau national, fait savoir la même source, ajoutant que la FIVIAR et l’ANOC ont été chargées par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime du développement rural et des eaux et forêts pour identifier les ovins et caprins destinés pour la fête de Aïd al-Adha, sous la supervision de l’ONSSA.

Al Massae

NMD: les experts mettent en garde contre l’économie informelle

Les participants à un séminaire organisé à Marrakech sur le nouveau modèle de développement ont appelé à prendre en compte les propositions présentées dans le rapport sur le nouveau modèle de développement afin d’aboutir au Maroc de demain, un Maroc de compétences et d’égalité des chances. Ce rapport pourrait être considéré comme une vision prospective, ont-ils noté, soulignant la nécessité d’accorder davantage d’attention à l’économie sociale et solidaire, surtout qu’il s’est avéré que l’économie informelle conduirait à des pertes majeures sur les plans financier et humain.

Libération

Le « Made in Morocco », un enjeu clé pour accélérer l’investissement

Le « Made in Morocco » constitue un enjeu majeur pour booster l’investissement dans le secteur de la plasturgie, a affirmé le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj. S’exprimant lors de la 9ème édition du Forum-Exposition international de la Plasturgie, organisée par la Fédération Marocaine de la Plasturgie (FMP) sous le thème « la plasturgie marocaine: relance post crise sanitaire, souveraineté industrielle et économie circulaire », Alj a indiqué que « la valorisation du +Made in Morocco+ représente un enjeu clé pour accélérer l’investissement et la création d’emploi dans le secteur de la plasturgie ». La plasturgie, a-t-il fait remarquer, fait face depuis des années à plusieurs défis qu’il faut relever rapidement afin de permettre au secteur de saisir pleinement les opportunités liées au Covid-19, de monter en puissance et de gagner en compétitivité.