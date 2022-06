Taux directeurs: Les différents pronostics, approvisionnement du marché national : l’offre suffisante et les prix en baisse, contrôle technique des véhicules: un ajustement dans le pipe…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 20 juin 2022:

L’Economiste

Taux directeurs: Les différents pronostics

Les pronostics vont bon train à l’approche du Conseil de Bank Al-Maghrib prévu mardi 21 juin. La décision de la banque centrale relative au taux directeur cristallise l’attention. Quelques jours avant la tenue du conseil, les sociétés de re­cherche multiplient les sorties pour donner leur avis quant à la direc­tion que prendra Abdellatif Jouahri..

Aujourd’hui Le Maroc

Approvisionnement du marché national : l’offre suffisante et les prix en baisse !

Les efforts de l’État et de la communauté agraire portent leurs fruits. Le marché national est bien approvisionné en produits agricoles. L’offre reste ainsi suffisante et les prix des principaux produits affichent une tendance stable voire baissière. Un constat établi par le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. La tutelle rassure ainsi les consommateurs notamment en cette période estivale marquée par une forte demande sur les produits alimentaires surtout à l’approche de l’Aïd Al-Adha.

Les Inspirations Éco

Contrôle technique des véhicules: un ajustement dans le pipe

Du nouveau en perspective dans le mécanisme de révision technique des véhicules. L’Agence nationale de la sécurité routière entend en effet se doter de dispositif à même de structurer la gestion du secteur du contrôle technique des véhicules et d’outils d’amélioration du processus actuel. Il s’agirait notamment d’outils offrant une visibilité sur le secteur, à court et moyen termes, mais aussi une régulation entre l’offre et la demande en matière de lignes, de centres et de réseaux de centres techniques ainsi qu’en matière d’agents de contrôle technique et de chefs de centres. Une étude sera menée dans ce sens, en vue d’élaborer la vision et les orientations stratégiques pour le développement du secteur ainsi que les plans d’action nécessaires à leur mise en œuvre.

Al Bayane

Le ministère de la Santé se penche sur l’actualisation de la liste nationale des médicaments essentiels

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a élaboré un plan de travail, avec le comité scientifique et l’ensemble des pédiatres des secteurs public et privé, afin de mettre à jour la liste nationale des médicaments essentiels en pédiatrie. « C’est une responsabilité nationale car, l’ensemble des acteurs (laboratoires pharmaceutiques, associations professionnelles, administrations publiques et instances gouvernementales) sont appelés à collaborer pour assurer la disponibilité des médicaments essentiels en pédiatrie », a affirmé la directrice du médicament et de la pharmacie au sein de ce ministère, Pr. Bouchra Meddah.

Maroc Le Jour

C24: Le Gabon réaffirme son soutien au plan d’autonomie, la solution de compromis

Le Gabon a réaffirmé son soutien au plan d’autonomie marocain, le qualifiant de solution de compromis pour résoudre le différend régional autour du Sahara. L’Initiative marocaine d’autonomie est « conforme au droit international, à la Charte et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies », a souligné la Délégation gabonaise lors de la réunion annuelle du Comité des 24 (C24) de l’ONU, affirmant que ce plan jouit d’un fort soutien international. Elle a rappelé, dans ce cadre, que le Conseil de sécurité, dans ses résolutions successives depuis 2007, dont la 2602, s’est félicité des efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour trouver une issue à cette question.

Al Ahdath Al Maghribia

Ciment : Les ventes en baisse de 3,12% à fin mai

Les livraisons de ciment ont atteint plus de 5,27 millions de tonnes (MT) à fin mai 2022, en baisse de 3,12% par rapport à la même période de 2021, selon les chiffres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC). Dans le détail, les livraisons destinées aux segments « Distribution » et « Béton prêt à l’emploi » ont atteint respectivement 3.236.313 tonnes (-8,30%) et 1.057.409 tonnes (+11,33%), précise l’APC. Pour leur part, les écoulements des activités « Prefa », « Bâtiment » et « Infrastructures » se sont établis à respectivement 503.755 tonnes (+2,69%), 240.988 tonnes (-4,07%) et 237.875 tonnes (+5,52%).

L’Opinion

L’Istiqlal tiendra son congrès extraordinaire le 6 août 2022

Le Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal a tenu, vendredi au siège central du parti, sa réunion hebdomadaire sous la présidence du secrétaire général, Nizar Baraka, laquelle a été consacrée à délibérer sur le congrès extraordinaire et les échéances organisationnelles du parti. Les membres du Comité ont décidé à l’unanimité de tenir un congrès extraordinaire du parti le samedi 6 août 2022, congrès qui sera consacré à la révision de certains articles de son statut, conformément aux lois en vigueur, indique le Comité dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion.