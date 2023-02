Flambée fruits et légumes: tout doit rentrer dans l’ordre avant Ramadan, fausses factures: le Fisc affûte ses armes pour la traque, hausse des prix: le gouvernement défend ses choix, l’opposition et les syndicats demeurent dubitatifs…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 20 février 2023:

L’Economiste

Flambée fruits et légumes: tout doit rentrer dans l’ordre avant Ramadan

Le mois de Ramadan pointe à l’horizon, dans moins d’un mois et les citoyens désespèrent à l’idée de devoir acheter des tomates ou d’autres produits à des prix exorbitants. Le chef du gouvernement a donc donné ses consignes. Il est impératif de provoquer le mouvement du retour des prix à leurs niveaux habituels. De même, le gouvernement a décidé de réduire les exportations des fruits et légumes. Désormais, la priorité est donnée à l’approvisionnement du marché national. Pour Akhannouch, le gouvernement doit accompagner ce dossier jusqu’à ce que tout rentre dans l’ordre et les prix reviennent à des niveaux ordinaires. Il a invité ses ministres à continuer sur le même trend au niveau d’un contrôle rigoureux des chaînes de production et de commercialisation.

Les Inspirations Éco

Fausses factures: le Fisc affûte ses armes pour la traque

Parmi les phénomènes qui persistent et atteignent des proportions préoccupantes du point de vue du Fisc, celui des fausses factures est particulièrement préoccupant. Malgré la mise en place de nombreuses mesures pour lutter contre ce fléau, il continue à se propager. Selon Younes Idrissi Kaitouni, DG de la Direction générale des impôts (DGI), «la digitalisation de l’administration fiscale et le traitement de plus en plus intelligent des données disponibles ont permis de révéler l’étendue de la problématique des fausses factures. «Aujourd’hui, il est légitime de demander aux entreprises de s’assurer de l’existence effective de leurs fournisseurs. Il est inacceptable qu’une entreprise sérieuse puisse traiter avec des entreprises existantes et engager des montants en millions de dirhams. Il incombe à chacun de trouver une solution durable à ce problème», ajoute Kaitouni.

Le Matin

Hausse des prix: le gouvernement défend ses choix, l’opposition et les syndicats demeurent dubitatifs

La hausse des prix continue de défrayer la chronique au Maroc. Des partis de l’opposition et certains syndicats s’en prennent au gouvernement pour son «inertie» face à cette vague d’inflation qu’endurent les citoyens. L’Exécutif, lui, se veut rassurant quant à un retour à la normale dans quelques jours et rappelle qu’il s’agit d’une crise liée à une conjoncture internationale des plus complexes et qu’il a entrepris de nombreuses mesures visant notamment la Caisse de compensation, sans quoi la situation aurait pu être bien pire.

L’Opinion

Rabat: la diffusion du livre, thématique centrale de la “Rentrée littéraire”

La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat a abrité la cérémonie de lancement de la 7ème édition de la rentrée littéraire, une fête culturelle sans cesse renouvelée qui met à l’honneur le livre marocain, et ce, devant une assistance composée principalement d’auteurs et d’éditeurs nationaux et internationaux ainsi que des personnalités du monde de la culture et des médias. L’occasion rêvée pour les auteurs de rencontrer leurs lecteurs et aussi de découvrir les toutes dernières parutions. C’est d’ailleurs l’avis du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd pour qui le démarrage de la rentrée littéraire est un événement culturel par excellence, rehaussé par la présence des auteurs nationaux les plus connus et les plus lus.

Maroc Le Jour

Lancement du programme « SABIL » pour l’insertion économique des jeunes à Souss-Massa à Agadir

Le ministre de l’Inclusion économique de la Petite entreprise de l’Emploi et des Compétences, Youness Sekkouri a présidé à Agadir, la cérémonie de lancement du programme « SABIL » pour l’insertion économique des jeunes au niveau de la région Souss-Massa. Financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne, ce programme porte sur l’amélioration et l’insertion professionnelle des jeunes issus des régions de Souss-Massa, Fès-Meknès et Béni Mellal Khénifra. Quelque 12.000 bénéficiaires dont 10.000 vers l’emploi salarié, et 2000 vers l’entreprenariat sont concernés dans la région de Souss-Massa.

Libération

Le Maroc se hisse au 25ème rang mondial en matière d’Open data

L’Observatoire des Données Ouvertes (Open Data Watch), a classé le Maroc, lors de sa session de 2022, à la 25ème position mondiale sur 193 pays en matière d’Indice des Données Ouvertes (ODIN), en nette amélioration par rapport à 2021 où il était classé 41ème sur 178 pays. « Après son évaluation du niveau de qualité des données et des métadonnées produites par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et publiées à travers son site web institutionnel (www.hcp.ma), l’Observatoire des Données Ouvertes a classé le Maroc à la 25ème place sur 193 dans l’indice Open Data en nette amélioration par rapport à l’année 2021 où il était classé 41ème sur 178 pays », indique le HCP dans un communiqué.

Al Massae

Zaïo: mise en échec d’une tentative de trafic de plus de 100.000 comprimés d’ecstasy

Les éléments de la sûreté nationale du commissariat de police de la ville de Zaïo ont mis en échec une importante opération de trafic de 100.115 comprimés de psychotropes de type ecstasy. Cette grosse cargaison d’ecstasy était soigneusement dissimulée dans le coffre d’une voiture légère immatriculée en Europe, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.