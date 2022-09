Vos dépenses sous la loupe du fisc, l’AMO dope le marché des actifs financiers ou encore chômage: la riposte s’organise…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 19 septembre 2022:

L’Économiste

Vos dépenses sous la loupe du fisc

Un contribuable faisant l’objet d’une vérification fiscale ou d’une taxa­tion d’office risque-t-il la double peine en subissant par la même occasion un examen de l’ensemble de sa situation fiscale? Une procédure qui consiste à passer au peigne fin la situation fiscale d’un contribuable en scrutant l’en­semble de ses dépenses et de ses reve­nus…

Aujourd’hui le Maroc

L’AMO dope le marché des actifs financiers

Les OPCVM nouvel eldorado des investisseurs ? En tout cas, le marché de la gestion d’actifs ne connaît pas de crise. Les chiffres sont édifiants avec une rentabilité à deux chiffres. Le secteur s’est développé d’une manière importante depuis plusieurs années, avec un taux de croissance annuel de plus de 9% au cours de la période 2010-2020. Les observateurs s’attendent à ce que cette croissance soit maintenue en développant de nouveaux produits d’assurance ainsi qu’en généralisant l’assurancemaladie obligatoire (AMO). Pratiquement tous les professionnels dans le domaine enregistrent une rentabilité importante de l’ordre de 30%. Cette situation finit par attirer de nouveaux entrants sur le marché. Le dernier en date est une banque nationale, en l’occurrence le CIH. Un décret vient d’entrer en vigueur autorisant CIH Bank à créer une nouvelle filiale.

Les Inspirations Éco

Chômage: la riposte s’organise

Si la reprise économique est une réalité au Maroc après trois ans de crise, les pertes d’emplois occasionnées par le Covid-19 restent encore une plaie ouverte. Face à la hausse du chômage et des inégalités, la formation, l’entrepreneuriat et l’insertion sociale et financière sont les leviers essentiels à une croissance durable.

Le Matin

Casablanca : pénurie d’eau, stationnement, chiens errants, circulation des poids lourds… les annonces de Nabila Rmili

Nabila Rmili, maire de Casablanca, était l’invitée jeudi dernier du Business Lunch de l’Association pour le progrès des dirigeants. Objectif : éclairer les membres de l’APD sur les défis, la vision et la stratégie de gestion de la métropole. La rencontre était riche en révélations sur des sujets qui préoccupent les Casablancais. Aperçu.

L’Opinion

Marché national du «sans gluten» : Un nouveau label pour faire enfin lever la pâte

Le marché des aliments « sans gluten » a explosé au niveau mondial depuis quelques années. Alors que ces produits étaient initialement destinés aux personnes qui souffrent d’allergies ou d’intolérance au gluten, il a suffi que quelques stars et sportifs américains s’y mettent en vantant l’aspect « Healthy » de cette alimentation pour que des millions de personnes à travers le monde les adoptent alors même que les prix de ces aliments étaient souvent bien plus élevés que ceux de leurs équivalents avec gluten.

Al Bayane

Droit de la grève: Parvenir à un texte avancé avec les syndicats

Le gouvernement demeure ouvert aux syndicats pour l’élaboration d’un texte avancé quant au projet relatif au droit à la grève, partant des réformes engagées par le Maroc, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Ce projet de loi fera l’objet de discussions avec les syndicats sans tabou et en prenant en considération les intérêts aussi bien des salariés que des employeurs, a souligné M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement, faisant savoir que l’objectif est de parvenir à un texte avancé partant des réformes engagées par le Maroc qui sont basées.

Maroc Le Jour

Plus d’un million de quintaux de semences de céréales mobilisés

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a annoncé, vendredi à Rabat, qu’un total de 1,1 million de quintaux (Mqx) de semences sélectionnées des trois principales céréales (blé tendre, blé dur et orge) a été mobilisé, dans l’objectif d’assurer de bonnes conditions pour le lancement de la compagne agricole 2022-2023. Sadiki, qui présentait devant le Conseil de Gouvernement, réuni sous la présidence du chef de gouvernement Aziz Akhannouch, les mesures prises en préparation à la campagne agricole 2022-2023, a fait savoir que tous les besoins de graines de betterave seront satisfaits (environ 70.000 unités de semences monogerme) et que l’approvisionnement du marché en près de 500.000 tonnes d’engrais phosphatés (engrais de fond) sera assuré, tout en maintenant les mêmes niveaux de prix enregistrés lors de la campagne précédente, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.