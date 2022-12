Finances publiques/gouvernance: changer les paradigmes pour renforcer un modèle dépassé, exploit des Lions de l’Atlas: quelles retombées politico-économiques?, banques participatives : d’importantes réalisations en cinq ans d’activité et le meilleur est à venir…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 19 décembre 2022:

L’Économiste

Finances publiques/gouvernance: changer les paradigmes pour renforcer un modèle dépassé

Intervenant à la 15ème édition du colloque international sur les finances publiques, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda considère que les mesures prises par les Etats et la mobilisation massive des finances publiques pour faire face aux récentes crises étaient certes nécessaires. Mais, elles se sont traduites notamment par un creusement du déficit et un accroissement sans précédent de la dette, marquant ainsi les limites de l’intervention publique. En effet, quand bien même l’Etat le voudrait, il ne peut pas à moyen terme assumer seul les chocs qui se multiplient. En plus des effets économiques et sociaux, les crises actuelles ont eu un impact majeur sur le mode de gouvernance et de régulation de la décision et de la gestion, notamment en matière de finances publiques, a-t-il indiqué.

Les Inspirations Éco

Digitalisation: Ghita Mezzour prospecte les pistes de coopération avec la Suisse

Le renforcement de la coopération en matière digitalisation a été l’axe principal de la visite de travail, du 12 au 16 décembre, de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, Ghita Mezzour, en Suisse. Au siège du Conseil Fédéral à Berne, Mme Mezzour s’est entretenue avec le Chancelier fédéral de la Confédération Suisse, Walter Thurnherr qui a notamment la charge de la mise en œuvre de la Stratégie « Suisse Numérique ». Cette rencontre a permis de souligner les excellentes relations de coopération qui existent entre Rabat et Berne, et d’échanger autour des enjeux majeurs du chantier de la digitalisation de l’administration, qui est une priorité au sein des gouvernements des deux pays.

Le Matin

Banques participatives : d’importantes réalisations en cinq ans d’activité et le meilleur est à venir

Les banques participatives lancées au Maroc, il y a cinq ans, ont accompli bien des réalisations. Leur bilan global est globalement positif et le chantier de la finance participative trace son chemin vers la réussite qui permettrait de positionner le Maroc comme un hub financier régional. C’est la conclusion d’un rapport sur les cinq années d’activité de la finance participative au Maroc, réalisé par le cabinet Fineopolis & Al Maali. «Depuis leur démarrage en 2017, l’encours des financements accordés par les banques participatives n’a cessé de progresser pour atteindre les 21,5 milliards de DH à fin juin 2022, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 96% entre juin 2018 et juin 2022», soulignent les auteurs de ce rapport publié vendredi. Sur les 16,7 milliards de DH d’encours global réalisés par ce secteur, les financements participatifs immobiliers dominent avec 80%, selon le document.

Maroc Le Jour

Sahara marocain: la France a une position favorable au plan d’autonomie

La ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna a réitéré, à Rabat, la position de son pays « favorable au Maroc » concernant le plan marocain d’autonomie, une position, connue par les Marocains, que Paris a démontré aux Nations Unies au moment où elle était la « seule à vouloir faire progresser quelques idées ». « Concernant le Plan marocain d’autonomie, notre position est favorable au Maroc. Nous l’avons démontré aux Nations Unies même au moment où nous étions un peu seuls à vouloir faire progresser quelques idées », a dit la cheffe de la diplomatie française, lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens. « La position de la France est claire et constante », a-t-elle dit.

L’Opinion

Exploit des Lions de l’Atlas: quelles retombées politico-économiques?

Le Mondial qatari a pris fin. Même les plus optimistes des Marocains ne s’attendaient pas à ce que l’équipe nationale aille aussi loin dans le rendez-vous planétaire. Les Lions de l’Atlas ont accumulé les victoires prodigieuses, au grand bonheur d’une population en liesse qui a redécouvert le charme de «tamghrabit» et la renaissance du patriotisme marocain. Mais en plus des exploits footballistiques, cette épopée a été pleine d’avantages pour le Royaume qui a rayonné plus que jamais sur la scène internationale et renforcé son leadership. On ne saurait penser à une meilleure façon de promouvoir le « label Maroc. Unité nationale, soft power, tourisme, notoriété à l’international, rayonnement politico-culturel.

Al Bayane

Le Maroc et la France soulignent la convergence de vues concernant plusieurs questions internationales

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue française Catherine Colonna, ont mis l’accent sur la convergence de vues de Paris et de Rabat concernant plusieurs questions régionales et internationales. Bourita et la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères ont eu des entretiens bilatéraux, vendredi à Rabat, avant de tenir un point de presse. Les deux pays sont à l’unisson concernant les questions internationales, a relevé Colonna lors du point de presse, notant que le partenariat bilatéral est un moteur dans le traitement des défis liés à des questions globales et à tout ce qui a trait au continent africain.

Assahra Al Maghribia

Le Canada va soutenir la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 »

Le gouvernement canadien a annoncé, à Montréal, des investissements supplémentaires de 255 millions de dollars pour protéger la biodiversité dans plusieurs pays, dont le Maroc. L’aide financière annoncée par le Canada ira principalement au Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le système de financement destiné à mener des actions pour la préservation de l’environnement à l’échelle internationale. Trois projets bénéficieront de l’aide canadienne, à savoir l’Initiative financière pour la biodiversité du Programme des Nations unies pour le développement (BIOFIN), la stratégie de reboisement « Forêts du Maroc 2020-2030 » et des initiatives d’actions pour le climat en Afrique de l’Ouest, précise Radio Canada.

Al Ahdath Al Maghribia

CPS de l’UA : Le Maroc met en relief l’importance de l’utilisation de l’énergie nucléaire pour des fins pacifiques en Afrique

Le Maroc a mis en relief, vendredi à Addis-Abeba devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), l’importance de l’utilisation de l’énergie nucléaire pour des fins pacifiques en Afrique. L’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d’une réunion du CPS de l’UA sur la Commission africaine de l’énergie nucléaire (AFCONE) et le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN), a réaffirmé que le Royaume demeure attaché à une AFCONE agissante loin de toute instrumentalisation à des fins politiciennes, grâce à une implication responsable des parties, un engagement crédible vis-à-vis des organisations et partenaires internationaux, et par une mise en œuvre optimale du Traité de Pelindaba, notamment en faveur de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.