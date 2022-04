Orthophonistes et pédopsychiatres bientôt dans les écoles publiques?, Le BTP en crise : les opérateurs réclament le cas de force majeure, compta extra-financière: la guerre des normes aura lieu…, voici les principaux de presse nationale parue ce lundi 18 avril 2022:

L’Economiste

Hausse des prix, carburant, délais de paiement…les dossiers gigognes de la CGEM

Inflation galopante, difficultés d’approvisionnement, hausse vertigineuse du prix du fret… L’impact de la guerre en Ukraine plonge le monde et l’entreprise dans beaucoup d’incertitudes. Un cycle difficile à vivre, souligne d’emblée Chakib Alj, président de la CGEM, invité au Club de L’Economiste. Le représentant du patronat revient sur les principales préoccupations des chefs d’entreprises, notamment les délais de paiement ou encore la transparence dans les marchés publiques.

Aujourd’hui le Maroc

Orthophonistes et pédopsychiatres bientôt dans les écoles publiques?

Une révolution pédagogique se prépare dans les écoles publiques. En effet, les pourparlers se poursuivent au sein de l’Education nationale. Le ministère de tutelle et les syndicats les plus représentatifs dans le secteur travaillent sur le nouveau statut des fonctionnaires promis pour les prochains mois. En plus des dispositions classiques que compte un statut d’un secteur de la fonction publique liées aux ressources humaines, au recrutement, à la formation et aux avantages sociaux, les deux parties abordent des sujets importants qui risquent de transformer radicalement le fonctionnement de l’enseignement public principalement dans le cycle primaire.

Le Matin

Le BTP en crise : les opérateurs réclament le cas de force majeure

Rien ne va plus dans le secteur du BTP. Les opérateurs, qui affirment toujours faire face aux répercussions de la crise sanitaire et de l’envolée de certains intrants et des carburants, réclament une rencontre d’urgence avec le Chef du gouvernement. Leur principale revendication : la déclaration du cas de force majeure pour le secteur. Ce qui permettra aux entreprises BTP de bénéficier de délais supplémentaires pour l’exécution des chantiers. La situation du secteur est tellement difficile que la Fédération nationale du BTP (FNBTP) s’apprête à adresser «très prochainement» un courrier au Chef de l’Exécutif, Aziz Akhannouch, afin de demander une audience.

L’Opinion

Gaz naturel: les ports de Mohammedia et Nador prêts pour recevoir le GNL

Lors d’un échange avec des médias nationaux, tenu récemment, Mme Benali a affirmé que cette infrastructure gazière qui comprend des gazoducs, des ports et des unités de stockage et de regazéification ne permettra pas uniquement de garantir une énergie compétitive au secteur de l’électricité mais également au secteur industriel qui peine à avoir accès au gaz naturel aujourd’hui. La ministre a également insisté sur l’importance de la construction d’unités de regazéification, faisant savoir que la réalisation de la souveraineté énergétique en matière de gaz naturel passe par la transformation du gaz liquéfié (GNL) qui doit se faire sur le territoire national et l’espace maritime marocain, qu’elle soit au niveau d’une centrale flottante ou d’un terminal terrestre. La ministre a appelé les industriels à procéder à leurs calculs économiques et financiers pour statuer sur la solution la plus immédiate, notant que, selon l’ANP, les ports qui sont prêts relativement pour recevoir le GNL sont ceux Mohammedia et Nador.

Les Inspirations Eco

Compta extra-financière: la guerre des normes aura lieu

Sur les grandes places financières, les entreprises côtés sont désormais tenues de produire systématiquement des rapports extra-financiers. L’Europe se penche déjà sur les normes de comptabilités climatiques. L’ex-IASB, émetteur de standards IFRS a également annoncé un pack de référence. La protection de la planète fait une entrée fracassante dans les comptes des entreprises.

Al Bayane

Réouverture des frontières aériennes et maritimes

Depuis la réouverture des frontières aériennes et maritimes, les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux à venir visiter le pays. Dans l’ancienne médina de Tanger, les groupes de touristes sont de retour. Souvent accompagnés de guides touristiques, les voyageurs découvrent et s’abandonnent à la magie de la médina. Les bazaristes et autres commerçants dépendant principalement du tourisme durement impacté par la crise sanitaire, sont confiants et ont de l’espoir.

Maroc Le Jour

La langue amazighe fait son entrée dans les administrations publiques

L’activation des mesures et procédures liées à l’intégration de la langue amazighe dans les administrations publiques a été au centre d’une réunion, présidée, vendredi à Rabat, par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration Ghita Mezzour. Lors de cette réunion, tenue en présence des représentants de diverses administrations publiques, Mme Mezzour a signé une circulaire portant sur l’intégration de la langue amazighe dans les administrations publiques, indique le ministère délégué en charge de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration dans un communiqué. L’objectif de la circulaire est avant tout de mobiliser tous les moyens disponibles pour un accès égal aux services publics.