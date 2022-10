Êtes-vous vaccinés contre les fausses factures?, eau et investissements en priorités absolues ou encore dialogue social: les syndicats en rangs serrés pour une baisse de l’impôt sur le revenu…, voici les principaux titres de presse nationale parue ce lundi 17 octobre 2022:

L’Economiste

Êtes-vous vaccinés contre les fausses factures?

Le concept de fausse facture ou de facture fictive est utilisé pour gonfler ses charges, minorer son impôt et même récupérer une TVA qui n’a pas été payée en amont. Selon les derniers chiffres, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée indûment par les sociétés fantômes dépasse 5 à milliards de DH pour plus de 30 milliards de DH de fausses factures. Devant l’ampleur de ce fléau, le législateur a décidé de sévir en revisitant l’arsenal juridique, freiné jusqu’en 2021 à cause de sa lourdeur. Il fallait passer par une commission des infractions fiscales, qui n’avait jamais vu le jour. Depuis 2021, le ministère des Finances ou le directeur des impôts peuvent directement saisir le procureur du Roi.

Aujourd’hui Le Maroc

Eau et investissements en priorités absolues

Une rentrée parlementaire sous le signe de la promotion de l’investissement et la préservation et valorisation des ressources en eau. Le discours royal prononcé à l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11ème législature a été consacré à ces deux axes majeurs. Dans ce sens, SM le Roi a appelé à une mobilisation collective et à une attitude responsable pour promouvoir le secteur de l’investissement. « L’investissement étant l’affaire de toutes les institutions et de tous les acteurs du secteur privé, Nous soulignons que chacun doit rester mobilisé et afficher une attitude responsable à l’effet de promouvoir ce secteur vital pour l’essor de notre pays », a affirmé le Souverain. Sur la problématique de l’eau, SM le Roi a souligné que l’état actuel des ressources hydriques “nous interpelle tous, gouvernement, institutions et citoyens», ajoutant qu’il “exige de nous un devoir de vérité et de responsabilité dans notre action pour remédier aux faiblesses et aux carences qu’il révèle”.

Le Matin

Dialogue social: les syndicats en rangs serrés pour une baisse de l’impôt sur le revenu

L’élaboration du projet de loi de Finances 2023 est au centre des consultations entres le gouvernement et les partenaires sociaux. Pour ces derniers, il est hors de question de laisser passer cette occasion sans parvenir à un accord sur la baisse de l’impôt sur le revenu. Un rendez-vous déterminant est annoncé aujourd’hui entre les syndicats les plus représentatifs et le département chargé du Budget. La question de la révision de l’IR sera au centre des discussions.

L’Opinion<

Vers un développement commun de l’agriculture de précision

L’agriculture de précision permettra au Maroc de faire encore plus d’économie d’eau, de fertilisants, de nutriments, a souligné le conseiller économique et commercial de l’Ambassade d’Espagne à Casablanca, Manuel Vicente Rodríguez Diez. Cela sera possible grâce à l’analyse des données en temps réel que ce soit à l’aide de capteurs, de senseurs que de drones, a ajouté Diez, notant que c’est le métier d’une partie des entreprises (Orcelis, Sanzar, Greenfield, Unicom ou Odins) présentées lors des Journées techniques de l’agriculture de précision. En plus d’être compatible, l’agriculture de précision peut même être considérée comme la seule option viable pour garantir une utilisation rationnelle et optimale des ressources naturelles, a-t-il dit dans un entretien.

Al Bayane

Déficit budgétaire: la situation des charges et des ressources du Trésor atteint 11,2 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin septembre 2022 fait ressortir un déficit budgétaire de 11,2 milliards de dirhams (MMDH), en amélioration de 31 MMDH par rapport à la même période de 2021 (-42,4 MMDH), selon le ministère de l’Économie et des Finances. Cette évolution recouvre une augmentation des recettes (+45,5 MMDH) plus importante que celle des dépenses globales (+14,3 MMDH), indique le ministère dans un document sur la situation des charges et ressources du Trésor du mois de septembre 2022.

Maroc Le Jour

Signature à Nouakchott de deux mémorandums d’entente sur le gazoduc Nigéria-Maroc

Deux mémorandums d’entente sur le gazoduc Nigéria-Maroc ont été signés, à Nouakchott, respectivement entre le Maroc, le Nigéria et la Mauritanie d’une part et le Maroc, le Nigéria et le Sénégal d’autre part. Ces Mémorandums d’entente confirment l’engagement des Parties dans le cadre de ce projet stratégique qui, une fois achevé, fournira du gaz à l’ensemble des Pays de l’Afrique de l’Ouest et permettra également une nouvelle voie d’exportation alternative vers l’Europe, indique un communiqué conjoint des signataires.