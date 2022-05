Guides touristiques: la réforme arrive au Parlement, le Maroc ferme au sujet de la contrebande ou encore souveraineté sanitaire: comment le Maroc se prépare à la période Post-pandémie…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 16 mai 2022:

L’Économiste

Guides touristiques: la réforme arrive au Parlement

La nouvelle mouture de la loi régissant la profession des guides touristiques arrive au Parlement. L’idée est de prolonger le délai prévu pour la mise en conformité de certaines catégories de professionnels. L’article 31 de cette loi avait instauré une phase transitoire d’une durée maximum de 2 ans, à compter de la date de publication de la loi au BO. L’idée est de permettre la régularisation de la situation des personnes disposant de compétences de terrain. Cette période vise à délivrer des agréments à cette catégorie, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Il s’agit essentiellement de personnes ne remplissant pas les conditions de formation et de compétences professionnelles, mais disposant d’habileté et d’expérience sur le terrain.

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc ferme au sujet de la contrebande

Les autorités seront intransigeantes avec les activités de contrebande. En perspective de l’ouverture des deux passages avec les présides de Sebta et Melilla, une source autorisée affirme qu’un retour des activités liées à la contrebande des biens et marchandises ne sera aucunement toléré. Les autorités locales veilleront ainsi à éviter de transformer les deux postes en des passages pour la contrebande. Cette mise au point arrive quelque temps seulement après l’ouverture des deux passages entre Sebta et Melilla après une fermeture de deux années en raison de la pandémie du coronavirus.

Le Matin

Projet de liaison électrique Maroc/Royaume-Uni : Octopus Energy s’allie à l’initiateur du projet

Le projet d’alimenter 8 millions de foyers britanniques par de l’énergie photovoltaïque et éolienne marocaine franchit un nouveau palier. Le britannique Octopus Energy Group vient de conclure un partenariat financier et stratégique avec son homologue Xlinks, la société à l’origine du projet. L’annonce marque le début du partenariat entre les deux entreprises, avec d’autres investissements en cours de discussion. «Les partenaires étudient également les droits de prélèvement potentiels pour Octopus et un accord qui verrait la plateforme technologique d’Octopus KrakenFlex utilisée pour livrer de la valeur ajoutée pour les consommateurs et la possibilité d’alimenter des millions de pompes à chaleur toute l’année avec de l’électricité verte bon marché», indique Octopus Energy.

L’Opinion

Souveraineté sanitaire: Comment le Maroc se prépare à la période Post-pandémie

Alors que les indicateurs épidémiologiques sont toujours dans le vert, l’heure est aux préparations post-Covid où le Royaume doit assurer sa souveraineté sanitaire afin d’être mieux immunisé contre d’éventuelles crises. D’où la nécessité de tirer les bonnes conclusions du Covid-19. La question suscite l’attention de la Chambre des Conseillers dont un groupe thématique se penche sur ce sujet en faisant appel à ľ’avis d’experts. Développement de l’Industrie médicale, gouvernance et politique pharmaceutique, lutte contre l’hémorragie de médecins, recherche scientifique… autant de pistes à emprunter pour rendre le système de Santé autonome pour faire du Maroc un pays maître de lui-même sur le plan sanitaire.

Maroc Le Jour

L’Exécutif décidé à accélérer le processus de dessalement de l’eau

Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a souligné la nécessité d’introduire l’efficacité hydrique, en plus de l’efficacité énergétique, au niveau des secteurs d’activités dans le Royaume. S’exprimant à l’ouverture de la 2ème édition du Business Dialogue initié par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Coalition Marocaine pour l’eau (COALMA) sous le thème « La gestion des risques des ressources en eau, au service du développement local et des partenariats publics-privés « , Baraka a évoqué l’exemple de d’agriculture, faisant savoir qu’actuellement 700.000 hectares (ha) ont été déjà convertis au goutte à goutte dans l’objectif d’atteindre 1.000.000 ha à l’horizon 2026.

Les Inspirations Éco

Ghita Mezzour veut accélérer le chantier de digitalisation

En vue d’accélérer la transition numérique de l’administration, conformément aux orientations du Nouveau modèle de développement et aux engagements du Programme gouvernemental 2021- 2026, notamment les dispositions de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et des démarches administratives Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a présidé une réunion de travail en présence des secrétaires généraux des ministères et des directeurs généraux des établissements publics. Le but recherché étant l’harmonisation des différentes initiatives et le développement des projets ayant un impact direct sur le citoyen et l’entreprise.

Al Bayane

Académie du Royaume du Maroc: lancement le 16 mai de la Chaire des lettres et des arts africains

L’Académie du Royaume du Maroc organise, aujourd’hui, la cérémonie de lancement officiel de la Chaire des lettres et des arts africains, créée le 26 mars dernier pour faire connaître le patrimoine littéraire et artistique du continent. Cette cérémonie sera suivie, le 17 mai, d’une conférence internationale en hommage à l’écrivain malien feu Yambo Ouologuem, sous le thème « Du devoir de violence aux devoirs des lettres », indique un communiqué de l’Académie. Lauréat du prix Renaudot pour l’année 1968 pour « Le devoir de la violence », Yambo Ouologuem était la source d’inspiration du romancier sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt 2021 pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes », ajoute la même source.

Al Massae

L’opposition alerte le gouvernement sur sa tendance à l’hégémonie

Les groupes et groupements de l’opposition ont alerté le gouvernement sur le « danger » de sa tendance excessive à l’hégémonie et à la logique arithmétique étroite au détriment de l’approche consensuelle qui consacre le choix démocratique. En effet, l’USFP, le PPS, le Mouvement populaire et le PJD ont appelé le gouvernement à faire preuve de coopération et de complémentarité avec le parlement, et d’accueillir favorablement les initiatives de l’opposition de manière à préserver le pluralisme politique et protéger l’équilibre institutionnel. Ces partis ont également appelé l’exécutif à bien prendre le pouls de la société, soulignant l’importance majeure de l’institutionnalisation du dialogue social.