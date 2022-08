Contribution de solidarité: les grandes entreprises devront payer plus, liquidité bancaire: un besoin de 94,2 MMDH relevé à fin juillet ou encore prix à la pompe: la baisse se confirme…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 15 août 2022:

L’Economiste

Contribution de solidarité: les grandes entreprises devront payer plus

Devant les parlementaires, Fouzi Lekjaâ a été formel: les entreprises qui réalisent un grand chiffre d’affaires devront faire plus d’effort en matière de contribution sociale de solidarité. Car, aujourd’hui, la contribution de solidarité, calculée sur les bénéfices et les revenus professionnels, existe dans la loi de finances en vigueur. Pour cette année, elle rapporte au budget de l’Etat 6,5 milliards de DH. Elle sera reconduite pour 2023. Selon les informations ayant filtré du ministère des Finances, il n’est pas exclu de créer de nouvelles tranches supérieures dans le projet de loi de finances pour 2023. Mais pour l’heure, les montants à retenir et les taux qui leur seront appliqués n’ont pas encore été fixés.

Aujourd’hui Le Maroc

Liquidité bancaire: un besoin de 94,2 MMDH relevé à fin juillet

Le besoin en liquidité des banques en accentuation au mois de juillet. Il ressort à 94,2 milliards de DH en moyenne hebdomadaire contre 79,3 milliards de DH un mois auparavant. C’est ce qu’indique Bank Al-Maghrib dans sa revue de conjoncture. Dans ce contexte, les injections de liquidité de la banque centrale ont atteint un montant total de 107,6 milliards de DH. Il inclut 44,9 milliards de DH d’avances à 7 jours, 38 milliards de DH d’opérations de pension livrée, 24,2 milliards de DH des prêts garantis et 540 millions de DH d’opérations de swap de change.

Les Inspirations Éco

Prix à la pompe: la baisse se confirme

La baisse des prix des carburants sera effective ce mardi 16 août, confirmant ainsi une tendance entamée depuis juin dernier. La baisse attendue, selon Mostafa Labrak, directeur général d’Energysium consulting, sera de 1 DH le litre pour le gasoil et de 80 centimes pour le super. «C’est encore une bonne nouvelle pour le consommateur, en espérant que cette tendance soit maintenue et la production à l’international également», espérait l’expert en énergie pour qui les carburants en stations-services sont impactés par les cours internationaux des produits raffinés, lesquels sont en diminution depuis fin juin.

Le Matin

Transformation digitale: l’agriculture marocaine prépare sa révolution 4.0

Le secteur agricole au Maroc s’apprête à opérer sa mue numérique. Le département de l’Agriculture est en effet sur un projet d’une feuille de route stratégique pour enclencher la révolution digitale du secteur. Selon les services de Mohamed Seddiki, la digitalisation de l’agriculture n’est pas une option, mais une nécessité dans un contexte mondial marqué par la montée en puissance des technologies adaptées à l’agriculture. Le ministère doit ainsi commanditer, le 29 septembre prochain, l’étude devant servir de base à la réflexion stratégique qui permettra de doter le secteur d’une vision intégrée pour opérer sa transformation digitale.

Maroc Le Jour

HCP: Le Maroc compte 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans

Le Maroc compte 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, ce qui représente 16,2% de la population totale en 2021, ressort-il d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP), publiée à l’occasion de la Journée internationale de la Jeunesse (12 août). Une proportion de 50,9% de ces jeunes sont de sexe masculin, 59,9% des citadins et 56,6% sont âgés de 15 à 19 ans, précise le HCP, ajoutant que plus de 6 jeunes sur 10 (64,6%) ont un diplôme de niveau moyen, 20,6% un diplôme de niveau supérieur et 14,8% n’ont aucun diplôme.

L’Opinion

Banques: les dépôts des MRE dépassent 190 milliards de dirhams

Les dépôts auprès des banques ont enregistré, à fin juin 2022, une hausse annuelle de 3,9% pour s’établir à 1.085,2 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il du tableau de bord « crédits et dépôts bancaires » de Bank Al-Maghrib (BAM). Les dépôts des ménages se sont établis à 798,5 MMDH, en hausse annuelle de 4,3% avec 190,7 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), précise BAM, ajoutant que les dépôts des entreprises privées ont, pour leur part, progressé de 10,6% pour atteindre 176,3 MMDH à fin juin.

Al Alam

PLF-2023 : Le gouvernement s’engage pour la justice spatiale

Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2023 place la justice spatiale comme une priorité que le gouvernement s’engage à consolider, selon la note de cadrage dudit projet adressée par le Chef du gouvernement aux départements ministériels. L’exécutif oeuvrera ainsi à la consolidation du processus de régionalisation, non seulement comme un choix constitutionnel et démocratique, mais surtout comme une alternative de développement, afin d’accroître l’efficacité et la convergence des politiques publiques à l’échelle territoriale, réduire les disparités spatiales en termes d’investissements et d’accès aux services publics de base, et, de la sorte, établir une répartition équitable des richesses entre les régions.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Crédits bancaires: l’encours à 1.027 MMDH au 1er semestre

L’encours du crédit bancaire s’est établi au premier semestre à 1.027,8 milliards de dirhams (MMDH), en hausse annuelle de 4%, ressort-il du tableau de bord « crédits et dépôts bancaires » de Bank Al-Maghrib (BAM). Dans le détail, l’encours du crédit bancaire aux agents non financiers s’est élevé à 876,7 MMDH et celui aux agents financiers à 151,1 MMDH, précise BAM. L’augmentation annuelle de 6% des crédits aux entreprises non financières (ENF) privées traduit essentiellement la hausse de 11% des facilités de trésorerie et dans une moindre mesure de la progression de 1,4% des prêts à l’équipement. En revanche, les prêts immobiliers ont accusé un repli de 2%.