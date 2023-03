La revue de presse du lundi 13 mars

Zones industrielles: des défaillances qui freinent la dynamique, entrepreneuriat: les banques appelées à mieux adapter leur offre, marge bénéficiaire : les pharmaciens contestent les chiffres de la Cour des comptes…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 13 mars 2023:

L’Économiste

Zones industrielles: des défaillances qui freinent la dynamique

Multiplicité des intervenants, lenteur de la procédure de mobilisation du foncier, renchérissement des terrains… plusieurs défaillances plombent encore la dynamique de développement des zones industrielles. Une situation amplifiée par l’absence d’un régime fiscal adapté à la spécificité de ces espaces. Le gouvernement ambitionne d’aplanir ces difficultés, afin de mettre en place des zones industrielles à la portée de tous les investisseurs. C’est décisif pour résorber les inégalités territoriales dans ce domaine. Parmi les pistes pour inverser la tendance: le lancement de la 2e édition du Fonds des zones industrielles durables (Fonzid).

Les Inspirations Éco

Entrepreneuriat: les banques appelées à mieux adapter leur offre

Plusieurs chefs d’entreprise sont aujourd’hui très inquiets alors que l’hécatombe a été estimée, par Inforisk, à fin 2022, à quelque 12.397 faillites, soit une hausse de 17,4% par rapport à l’année 2021. Cette catastrophe est imputable en partie à la faible utilisation de la procédure de sauvegarde. Cependant, à côté du non-usage des mesures préventives existantes, la gestion financière et la gestion de la trésorerie font également défaut dans une grande partie des entreprises au Maroc. Par ailleurs, il semble que les entrepreneurs sont les grands oubliés du système bancaire, en matière de conseil. Selon Khalid Doumou, analyste économique et financier, les petites sociétés marocaines sont gérées par le système bancaire actuel, comme celui de foyers ou de personnes physiques.

Le Matin

Marge bénéficiaire : les pharmaciens contestent les chiffres de la Cour des comptes

Selon le rapport de la Cour des comptes, les marges bénéficiaires des pharmaciens sont relativement élevées par rapport à celles pratiquées par un benchmark de six pays, à savoir la Belgique, la France, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Turquie et le Portugal. Mais, les pharmaciens estiment que leurs marges sont nettement inférieures à celles mentionnées dans le rapport. Les taux révélés par la Cour des comptes sont bruts et se réduisent considérablement après déduction de diverses charges, se défendent-ils. Pour les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs, le rapport évoque une marge de 11% pour les médicaments dont le prix fabricant hors taxes (PFHT) est inférieur ou égal à 588 DH et de 2% pour le reste des médicaments. La Cour des comptes indique que ces marges sont encore plus importantes pour les pharmacies d’officine puisqu’elles varient entre 47 et 57% pour les médicaments dont le PFHT est inférieur ou égal à 588 DH, et entre 300 et 400 DH par boîte pour le reste des médicaments au prix supérieur à 588 dirhams.

Al Bayane

Ambassadeur: l’Algérie a la responsabilité de garantir un accès humanitaire aux camps de Tindouf

Le Maroc a souligné la responsabilité de l’Algérie, en tant que pays hôte, de garantir un accès humanitaire sûr et illimité aux camps de Tindouf et de permettre l’enregistrement libre des populations séquestrées dans les camps, conformément à ses obligations et aux dispositions du droit humanitaire international. Dans son allocution lors des travaux de la 86ème réunion du Comité permanent du HCR (7-9 mars 2023), l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a relevé que l’Algérie a contrevenu à ses obligations en transférant ses compétences, ses obligations et son territoire à un groupe armé séparatiste, constituant ainsi un précédent jamais atteint en droit international. « Nous assistons, avec sidération, à la militarisation des camps, à la formation de milices et à l’embrigadement d’enfants », a-t-il dit.

L’Opinion

Compte à rebours d’un rapatriement tant attendu

C’est un périple fructueux que vient d’achever le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, qui s’est rendu en Irak avec l’intention de mettre fin au calvaire des Marocains toujours bloqués dans les prisons de ce pays. Il a eu gain de cause en signant avec son homologue irakien un mémorandum d’entente dans le domaine de la Justice. Bien qu’il s’agisse d’une simple déclaration d’intention, cet accord ouvre la voie à un mécanisme d’échange de prisonniers dans les plus brefs délais. De quoi réjouir les familles des Marocains bloqués dans les foyers de tension qui réclament le retour immédiat de leurs proches qui risquent leur vie dans les camps de réfugiés et les prisons périlleuses. Maintenant que le cas irakien est résolu, le sort des «repentis de Daech » en Syrie reste encore flou vu l’absence de canaux diplomatiques avec Damas.

Al Massae

El Yamani : malgré une baisse des cours mondiaux, le prix des carburants encore élevé au Maroc

Dans sa réaction à la déclaration du président de la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, qui a révélé que la société « Shell » est la seule qui importe du carburant russe, El Houcine El Yamani, président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, a souligné que malgré la baisse des prix des carburants sur le marché international, la courbe des profits excessifs des sociétés des carburants au Maroc est encore élevée. Il s’est demandé en conséquence s’il n’est pas aujourd’hui opportun qu’en l’absence de conditions de concurrence sur le marché marocain, le gouvernement réponde aux demandes du peuple marocain de revenir à la réglementation des prix du carburant et de faire en sorte que le raffinage du pétrole soit repris au Maroc en facilitant la cession de la Samir aux particuliers ou à l’Etat marocain.