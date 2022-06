IDE: malgré la crise, le Maroc est resté attractif, blé : Les nouveaux fournisseurs du Maroc, hausse des prix de la tomate: facteurs d’une crise structurelle…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 13 juin 2022:

L’Économiste

IDE: malgré la crise, le Maroc est resté attractif

En pleine crise sanitaire, le Maroc a pu maintenir un niveau robuste des flux d’investissement. Ceux-ci ont augmenté de 52% pour atteindre 2,2 milliards de dollars en 2021, selon le Rapport 2022 sur l’investissement dans le monde de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (Cnuced). Profil diversifié des IDE et présence de grands investisseurs dans les industries manufacturières, y compris l’automobile, l’aérospatiale et les textiles… sont autant de facteurs qui ont contribué à cette performance. Aussi, un important financement de projet international a été annoncé. II s’agit de la société britannique Xlinks qui compte développer un projet de construction du plus long câble électrique au monde (22 milliards de dollars), reliant le Maroc au Royaume-Uni.

Les Inspirations Éco

Marhaba 2022: les prix des billets poursuivent leur envolée

Malgré les mesures prises avant le début de l’opération Marhaba 2022, les prix des billets flambent, pour le plus grand bénéfice des compagnies maritimes étrangères qui profitent de la quasi-inexistence d’une flotte marocaine. Des billets dont les tarifs suivent le marché de l’offre et de la demande, puisqu’ils s’établissent au prix de la haute saison. A la date du 12 juin, il faut débourser au bas mot 227 euros (soit près de 2.500 DH) pour rallier, par exemple, Tarifa à Tanger pour un véhicule avec un seul passager. Si le véhicule est occupé par 5 passagers, comme c’est souvent le cas pour une famille qui rentre ensemble, le tarif dépasse les 400 euros, soit plus de 4.000 DH. Au finish, il faut être un passager simple, sans voiture, pour obtenir un tarif de 43 euros (430 DH), ce qui est déjà au-delà des 32 euros annoncés avant le début de l’Opération Marhaba 2022.

Aujourd’hui Le Maroc

Blé : Les nouveaux fournisseurs du Maroc

Les tensions géopolitiques et les vagues de sécheresse n’ont pratiquement eu aucun impact sur l’approvisionnement du Maroc en blé. Alors que l’Ukraine et la Russie étaient jusqu’ici les deuxième et troisième exportateurs vers le Maroc, le Royaume semble se tourner vers d’autres marchés, notamment l’Union européenne et l’Argentine. Si le Maroc a pu négocier la situation actuelle avec plus de souplesse, c’est en grande partie en raison des choix stratégiques adoptés par le Royaume au cours des dernières décennies. Le ministre de l’agriculture, Mohamed Sadiki, a affirmé que le Maroc a adopté une stratégie basée sur la diversification de l’approvisionnement pour éviter tous les facteurs pouvant avoir un impact sur le marché national.

Le Matin

Maroc-USA: les opportunités d’investissement dans les provinces du Sud mises en exergue à New York

Les opportunités d’investissement dont regorgent les provinces du Sud du Royaume à la faveur d’une stratégie multisectorielle avant-gardiste engagée sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI ont été mises en exergue, à l’occasion de la réunion d’investissement Maroc-USA, tenue vendredi à New York. Lors de cette rencontre organisée par le Conseil régional de Dakhla Oued Eddahab en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, des participants de marque dont des hommes d’affaires américains ont eu droit à des exposés riches en détails et en chiffres sur les grands chantiers d’infrastructure qui font désormais la fierté des populations des provinces du Sud et qui ne cessent d’attirer plus d’investissements.

L’Opinion

Hausse des prix de la tomate: facteurs d’une crise structurelle

Rareté de l’eau, multiplicité des intermédiaires dans le circuit de commercialisation, chamboulement des cours internationaux et vétusté de la structure des marchés de gros… sont autant d’obstacles pour les producteurs marocains de la tomate. Des freins qui ont un impact important sur les prix de ce produit sur le marché local, selon une récente étude du Mouvement Maan. Un rapport qui explique les raisons de la volatilité des prix de la tomate, dont la culture se fait généralement en dehors des cycles naturels, puisque le producteur plante et sème durant les mois de juillet et août pour ensuite récolter lors de la période allant du mois de novembre à avril.

Maroc Le Jour

Le Maroc constitue la porte d’entrée pour le Mexique au continent africain

« Le Maroc représente pour nous la porte d’entrée au continent africain et le Mexique est aussi, pour le Royaume, une porte d’accès non seulement à l’Amérique du Nord mais aussi à l’Amérique latine », a soutenu la présidente du Sénat mexicain, Olga Sanchez Cordero dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Cordero, qui était accompagnée du président de la Commission des relations extérieures du Sénat mexicain, Héctor Vasconcelos, a par ailleurs fait savoir que ses entretiens avec Bourita ont été l’occasion d’évoquer l’agenda bilatéral, relevant que les deux pays jouent un rôle majeur dans le concert des nations.

Al Massae

Le ministère public enquête sur la corruption de conseillers communaux

Le procureur du Roi près le tribunal du pôle pénal à Casablanca a entamé une enquête sur la corruption dont seraient impliqués des conseillers communaux pour changer leur couleur politique. Selon des documents parvenus à la justice, l’infraction de corruption est établie contre des conseillers communaux, qui se sont vu proposer 15 000 dirhams pour qu’ils changent leurs partis et rejoignent d’autres formations politiques. Un président de commune bien connu, un parlementaire et des politiques et leurs épouses seraient impliqués dans cette affaire. Le scandale de la corruption éclate au grand jour quand un président d’un conseil d’arrondissement a annoncé que des mesures juridiques seraient prises contre deux conseillers qui l’avaient accusé d’avoir offert des pots-de-vin pour s’attirer des conseillers communaux du Conseil.

Al Bayane

Sijilmassi: la digitalisation au service de l’inclusion financière dans le monde rurale

La digitalisation permet un meilleur accès aux services bancaires et contribue à l’inclusion financière au niveau du monde rural, a affirmé le président du directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc, Tariq Sijilmassi. « Nous avons fait du digital un axe important dans notre stratégie, en ce sens qu’il permet de faire accéder les populations les plus reculées aux services bancaires de manière simplifiée et efficace », a indiqué Sijilmassi dans un entretien accordé à la MAP. A cet égard, le groupe a développé et déployé une panoplie de produits digitaux de pointe, notamment, Hssab-e pour les ouvertures de compte à distance, Beztam-e pour effectuer les achats et transactions via téléphone et Imtiazate entièrement dédiée aux agriculteurs pour qu’ils exécutent toutes leurs opérations bancaires sans avoir à se déplacer en agence, a-t-il noté.

Al Alam

Maroc: 32.510 entreprises créées à fin avril 2022

Le nombre de créations des entreprises au Maroc s’est établi à 32.510 unités au cours des quatre premiers mois de 2022, ressort-il du tableau de bord général de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ces entreprises se répartissent sur les personnes morales avec 22.819 unités et les personnes physiques (9.691), précise la même source. Par secteur, le commerce s’accapare de 35,86% du total des créations des entreprises, suivi du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (18,63%), des services divers (17,28%), des transports (9,21%), des industries (6,83%), des hôtels et restaurants (6,18%), du secteur des Technologies de l’information et de la communication (2,6%), de l’agriculture et pêche (2,3%) et des activités financières (1,11%), indique le tableau de bord de l’OMPIC.