Amnistie sociale: un bilan mi-figue mi-raisin, Fonds Mohammed VI: à quand le tour des capital-risqueurs?, Samir: quel impact du verdict du CIRDI?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 13 février 2023:

L’Économiste

Amnistie sociale: un bilan mi-figue mi-raisin

Les programmes de remise et d’annulation des pénalités de retard de paiement des cotisations sociales ont séduit le quart des entreprises ciblées. Les deux dispositifs qui étaient en place ont néanmoins permis à la CNSS de récupérer près de 4,68 milliards de DH dont 3,1 milliards au titre de la remise totale sur les majorations de retard et astreintes concernant les créances du mois de juin 2020 et antérieur. La CNSS figure parmi les rares établissements qui gèrent un historique en matière de créances à recouvrer qui remonte à 1969. Et comme la machine des pénalités tourne, le poids des majorations de retard pèse de façon importante sur la structure des créances. Au point de représenter parfois plus de la moitié de la créance globale objet du recouvrement. C’est d’ailleurs une des raisons qui a poussé la CNSS à mettre en place, au cours des dernières années, des programmes de remise voir d’annulation des pénalités de retard de paiement.

Les Inspirations Éco

Fonds Mohammed VI: à quand le tour des capital-risqueurs?

Les semaines à venir seront décisives quant aux grands défis du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Il est prévu un conseil au cours duquel sera dévoilée la nouvelle méthodologie de sélection des sociétés de gestion qui seront chargées de gérer les sous-fonds de ce fonds. L’enjeu est de taille: il est question d’asseoir un nouveau paradigme dans la coordination de l’action du secteur public afin de mobiliser la coquette somme de 550 MMDH d’investissements à horizon 2027. En attendant, la polémique couve dans les couloirs des capital-risqueurs, au sujet de la vocation de ce fonds. En effet, les intéressés estiment que le fonds fait la part belle aux banques classiques au détriment des capital-risqueurs. Un choix stratégique qui serait, selon eux, en porte à faux des missions et prérogatives du fonds en question, arguant que ce dernier a été institué dans le cadre de partenariats avec le secteur privé.

Le Matin

Azoulay: Le rôle de l’université est central dans l’émergence d’une génération porteuse des valeurs de diversité et d’altérité

L’université a un rôle clé à jouer dans l’émergence d’une génération imprégnée des valeurs de diversité culturelle et d’altérité qui font la singularité du modèle civilisationnel marocain, a souligné le Conseiller de SM le Roi, André Azoulay. « Dans un monde en quête de repères où l’altérité est devenue conflictuelle au lieu d’être une source de richesse, l’on ne peut que contempler avec exaltation l’émergence d’une génération porteuse des valeurs de paix, de diversité et d’humanisme qui font la force et la singularité du Maroc d’aujourd’hui », s’est félicité Azoulay qui animait une conférence sur « La diversité au coeur de la modernité sociale au Maroc: enjeux et promesses pour demain » à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Mohammed V de Rabat.

L’Opinion

Samir: quel impact du verdict du CIRDI?

Alors que la procédure de liquidation judiciaire de la SAMIR avance à pas de tortue, le Tribunal de Commerce de Casablanca a décidé, le 31 janvier, d’ouvrir la cession judiciaire des actifs de la Raffinerie. Une annonce qui donne une lueur d’espoir aux salariés qui continuent de réclamer une solution finale qui mettrait fin à plus de six ans d’incertitude. Si certains avancent que le blocage de la liquidation est le fait du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisseurs (CIRDI), d’autres estiment que l’arbitrage international n’a rien à voir avec la procédure et que le recouvrement des créances est la vraie pomme de discorde.

Al Bayane

Interdiction de l’exportation des pommes de terre, oignons et tomates: les professionnels en veulent aux intermédiaires

Le Gouvernement a annoncé la semaine dernière la suppression de l’exportation de la pomme de terre, de l’oignon et de la tomate vers l’Afrique du l’Ouest pour assurer un approvisionnement normal du marché local et partant réduire la pression sur les prix de vente qui atteint des niveaux record. Les professionnels ne s’y opposent pas à condition de trouver un terrain d’entente avec les représentants du gouvernement lors de la réunion prévue demain mardi 14 février. La situation est certes difficile dans une conjoncture marquée par la multiplication des charges (carburant, intrants, pesticides et autres coûts) et des engagements et des cahiers de charges déjà arrêtés avec les clients du continent africain.

Maroc Le Jour

Viandes rouges: les prix commenceront à baisser progressivement avant Ramadan

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a affirmé que la hausse des prix des viandes rouges, enregistrée récemment, est « passagère » et les prix commenceront à baisser progressivement avant le mois de Ramadan. Les prix des viandes rouges ont connu une hausse causée par des perturbations de la chaîne de viandes, induite par les effets de la pandémie et la sécheresse, ce qui a impacté l’approvisionnement des marchés en quantités suffisantes et du coup la hausse des prix, a expliqué Sadiki dans une déclaration à la presse à l’occasion d’une réunion tenue avec la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR).

Libération

Maroc: La BAD renforce son assistance technique pour développer l’offre de ressources en eau

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé récemment l’octroi au Maroc, via son Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, d’un don de 201.000 euros avec pour objectif d’offrir au gouvernement une assistance technique pour les études de conception de barrages, d’aménagements des cours d’eau et des études d’interconnexion entre bassins hydrauliques. Destinée à la Direction des aménagements hydrauliques du ministère de l’Équipement et de l’Eau, cette assistance comporte deux composantes, précise la BAD dans un communiqué.

Al Massae

Transport routier de marchandises: poursuite du dialogue entre le ministère du Transport et les professionnels du secteur

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé avoir tenu cinq réunions du comité de pilotage, les 6,7,8 et 10 février, avec 36 représentations du secteur du transport routier. Dans un communiqué, le ministère précise que ces réunions, présidées par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, en présence des responsables concernés au ministère s’inscrivent dans le cadre du processus de dialogue et de partenariat que conduit le ministère avec les professionnels du transport routier au Maroc, couvrant le transport routier national de marchandises, le transport routier international de marchandises, ainsi que le transport routier de marchandises dans les ports.