L’IS: l’impôt le moins rentable pour l’Etat, la tomate deviendra-t-elle une denrée rare? ou encore le Maroc qui remporte à Dakhla la 5e Coupe d’Afrique de la Pâtisserie…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 12 septembre 2022:

L’Économiste

L’IS, l’impôt le moins rentable pour l’Etat

Dans un contexte où l’effort national contre la récession doit être partagé, l’architecture des recettes fiscales montre une réalité très inégalitaire. Les revenus de l’Etat venant des impôts ont connu une nette amélioration, à l’exception de l’IS qui a reculé en relation avec la baisse d’activité en 2020. Dans le détail, l’IS est l’impôt le moins rentable puisqu’il a reculé de 4,3 milliards, suite au repli des versements au titre des acomptes, ainsi que du complément de régularisation. L’IR a progressé, quant à lui, de 4 milliards de DH, avec l’augmentation des recettes générées par l’impôt sur le revenu sur les salaires et sur les profits fonciers.

Les Inspirations Éco

La tomate deviendra-t-elle une denrée rare?

Les producteurs nationaux présagent un avenir très tendu concernant la production de la tomate, puisque bon nombre de petits producteurs ne tiendront pas face aux difficultés rencontrées il y a quelques mois, et dont les conséquences risquent d’être désastreuses pour la profession et, par ricochet, pour le consommateur final. Si la vague inflationniste a frappé il y à peine quelques mois, les producteurs exportateurs de fruits et légumes, les temps sont durs bien avant cette crise. L’augmentation des prix des intrants s’est accentuée au point que les professionnels du secteur s’attendent à une hausse vertigineuse du coût de revient qui, se situant actuellement à environ 3,50 DH, dépassera les 5 DH. A ce niveau, le prix de vente pourrait atteindre 15 DH le kilo.

Aujourd’hui le Maroc

Le Maroc remporte à Dakhla la 5e Coupe d’Afrique de la Pâtisserie

Le Maroc a remporté, samedi à Dakhla, la 5e Coupe d’Afrique de la Pâtisserie, organisée dans le cadre du tournoi officiel des chefs Afrique « TOC Afrique ». Ainsi, l’équipe marocaine a remporté ce prix à l’issue de 10 H de compétition, suivie des Îles Maurice et de la Tunisie, qui ont accédé respectivement à la deuxième et à la troisième marche du podium. Le jury a également décerné un prix spécial à l’équipe du Ghana pour le meilleur esprit d’équipe.

Le Matin

Les trottinettes et les vélos électriques bientôt homologués au Maroc

Bonne nouvelle. Les trottinettes électriques et même les vélos électriques au Maroc vont enfin avoir leur référentiel d’homologation. Ces engins à déplacement motorisé (EDPM) seront ainsi plus sûrs et considérés comme des véhicules pouvant emprunter les rues et les routes au même titre qu’une moto ou une voiture. En clair, les véhicules autorisés à la circulation devront avoir été homologués et seront soumis au système d’assurance au même titre que les véhicules classiques. Car, vu le développement de leur usage, de nouvelles préoccupations ont émergé sur le volet de l’encadrement juridique, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’espace public par ces modes de transport et l’impératif d’éviter un accroissement des accidents humains.

Al Bayane

Sahara marocain: La République dominicaine réaffirme son soutien au plan marocain d’autonomie

L’ambassadeur de la République dominicaine au Maroc, Amaury Justo Duarte, a réaffirmé le soutien de son pays au plan marocain d’autonomie au Sahara. Le diplomate dominicain, qui s’exprimait lors de l’assemblée générale constitutive de l’Association marocaine d’amitié avec la République dominicaine (AMARD), a expliqué que la position du pays caribéen au sujet de la question du Sahara, a été ratifiée en emboitant le pas au Royaume d’Espagne, précisant que son pays considère que le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour la population de ses provinces du Sud, demeure la « seule solution juste, crédible et opportune » au différend autour du Sahara.

L’Opinion

Adouls: Un business en quête de réforme!

L’un des héritages de la société traditionnelle et de la tradition religieuse, la profession de Adoul a su, au fil des années, résister à la modernité qui a imposé la profession du notaire en tant que nouvelle façon d’accomplir les actes juridiques. Appelée à se moderniser, la profession se prépare à faire peau neuve au moment où le ministère de la Justice peaufine la version finale de la réforme qui devrait remédier à plusieurs carences du cadre légal actuel. Bien qu’ils soient minoritaires, quelques professionnels continuent de transgresser la loi en baissant leurs honoraires en dessous du niveau prévu par la législation. «Ces pratiques demeurent minoritaires », reconnaît Bouchaib Fadlaoui, président de l’Association nationale des Adouls.

Maroc Le Jour

Ports: un trafic de plus de 91 millions de tonnes en 2021

Le trafic portuaire s’est établi à plus de 91,04 millions de tonnes (MT) durant l’année 2021, ressort-il de la deuxième édition du rapport de l’Observatoire de la compétitivité des ports marocains (OCPM). Ce trafic est réparti sur les ports de Jorf Lasfar avec 35,1 MT, de Casablanca (29 MT), de Safi (6,5 MT), d’Agadir (5,6 MT), de Mohammadia (4,7 MT), de Nador (3,9 MT), de Safi atlantique (3,3 MT), de Laayoune (2,2 MT), de Dakhla (598.000 T) et de Tan Tan (88.000 T), précise l’Observatoire. Par nature de flux, ledit trafic est composé de l’import (60,2% du total, soit 54,8 MT), de l’export (36,4% ou 33,1 MT) et du cabotage (3,4% ou 3,1 MT), ajoute la même source.

Al Ahdath Al Maghribia

Le Maroc parmi les pays respectant les exigences de transparence fiscale

Le Maroc figure parmi les pays qui répondent aux exigences de transparence fiscale, souligne le département d’Etat américain dans son nouveau rapport. Sur un total de 142 pays pris en compte à travers le monde, 72 ont respecté les exigences minimales de transparence fiscale sur l’année 2021, période scrutée par le document, a ajouté la même source. La transparence budgétaire informe les citoyens sur la façon dont les recettes publiques et fiscales sont dépensées et constitue un élément essentiel d’une gestion efficace des finances publiques.