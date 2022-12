Les cliniques peinent à faire leur révolution, Mondial: RAM offre des facilités de déplacement pour les supporters de l’équipe nationale, 0rotection des données: « Koun3labal », la nouvelle plateforme de la CNDP…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 12 décembre 2022:

L’Économiste

Les cliniques peinent à faire leur révolution

L’avis du Conseil de la Concurrence sur les cliniques et établissements assimilés (centres d’hémodialyse, de radiothérapie, de chimiothérapie…) tombe à point nommé. «Des réformes majeures du secteur de la Santé sont en cours via notamment la généralisation de la couverture de l’assurance maladie obligatoire (AMO) d’ici fin 2022, relève l’instance que préside Ahmed Rahhou. La régulation va également changer de mode, et une haute autorité de la Santé sera créée. Sans oublier le code de couverture médicale de base publié le 30 novembre 2022 au Bulletin officiel n°7147 bis. Le Conseil de la Concurrence marque donc le coup. Il s’est saisi d’office pour analyser «le fonctionnement concurrentiel du marché des soins médicaux». A cause d’un manque de données, il a d’abord mandaté un cabinet d’études (non cité dans l’avis) pour mener une enquête de terrain. Un échantillon de 30 cliniques et 10 établissements assimilés a été choisi sur les 389 existants.

Le Matin

Ouahbi s’entretient avec la ministre d’État, ministre de la Justice et Garde des sceaux de la RDC

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, s’est entretenu à Addis-Abeba avec la ministre d’État, ministre de la Justice et Garde des sceaux de la République Démocratique du Congo, Rose Mutombo Kiese, de la coopération bilatérale. Lors de cette entrevue, les deux ministres ont eu un échange sur les questions d’intérêt commun et ont convenu de renforcer la coopération entre leurs départements respectifs. Dans une déclaration à l’issue de cet entretien qui s’est déroulé en marge de la Réunion ministérielle du Comité technique spécialisé de la Justice et des affaires juridiques de l’Union africaine qui s’est tenu à Addis-Abeba, la ministre d’État, ministre de la Justice et Garde des sceaux de la RDC, a réaffirmé la volonté de son pays à renforcer la coopération entre les deux pays amis.

Aujourd’hui Le Maroc

Mondial: RAM offre des facilités de déplacement pour les supporters de l’équipe nationale

Royal Air Maroc (RAM) offre des facilités de déplacement pour les supporters de l’Équipe Nationale à la demi-finale de la coupe du monde. « Suite à la qualification historique de l’équipe nationale à la demi-finale de la Coupe du monde, et afin de permettre aux supporters de continuer à supporter l’équipe nationale lors de sa prochaine rencontre, Royal Air Maroc met en place des facilités de gestion de leurs billets », fait savoir RAM dans un communiqué. A cet effet, la Compagnie Nationale a mobilisé toutes ses ressources pour lancer un dispositif dédié aux Marocains présents au Qatar et ayant emprunté les vols de la Compagnie Nationale.

L’Opinion

Oriental: Lancement de la plateforme numérique du programme Jisr pour l’autonomisation et le leadership

La plateforme numérique du programme « Jisr pour l’autonomisation et le leadership », visant à faciliter l’autonomisation des femmes dans la région de l’Oriental, a été lancée, dans la soirée à Oujda, lors d’une rencontre présidée par la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar. Ce lancement intervient en application de la convention de partenariat relative à la réalisation du programme “Appui aux activités génératrices de revenus au profit des femmes en situation difficile et des personnes en situation de handicap au niveau de la préfecture et des provinces de la région de l’Oriental”.

Les Inspirations Éco

Protection des données: « Koun3labal », la nouvelle plateforme de la CNDP

Une nouvelle plateforme, baptisée « Koun3labal », dédiée à la protection de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel des enfants, adolescents et femmes a vu le jour, vendredi à Rabat, à l’initiative de la Commission Nationale de contrôle de la Protection des Données à caractère Personnel (CNDP). Cette plateforme à vocation africaine, vise à sensibiliser les enfants, les adolescents, les femmes, les parents/tuteurs et les enseignants sur la vie privée numérique, en matière d’opportunités, dangers et risques, droits, moyens de protection et voies de recours.

Al Bayane

Mondial 2022: Le Parlement arabe félicite le Maroc pour la qualification des Lions de l’Atlas en demi-finale

Le Parlement arabe a félicité le Maroc pour la qualification de l’équipe nationale de football en demi-finale de la Coupe du monde Qatar 2022, après sa victoire samedi sur le Portugal par 1-0, en quarts de finale. « Nous félicitons le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour la victoire de l’équipe nationale marocaine face à son homologue portugaise, en tant que première équipe arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2022 », a écrit Adel Bin Abdulrahman al -Assoumi, président du Parlement arabe, sur son compte Twitter.

Maroc Le Jour

L’Agence Bayt Mal Al Qods rend hommage à l’artisanat marocain dans le domaine de l’architecture

L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a rendu hommage à l’artisanat marocain, à l’issue des travaux d’un atelier qu’elle a organisé, à Fès, sous le thème « Entre Fès et Al Qods: Protéger et préserver l’architecture ancienne est un devoir commun de l’humanité », en collaboration avec l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès avec le soutien du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville. Selon un communiqué de l’agence, cet hommage, qui s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités marocaines et palestiniennes, s’inscrit dans le cadre de la visite effectuée, du 05 au 12 décembre au Maroc, par une délégation d’ingénieurs palestiniens de la ville d’Al Qods.