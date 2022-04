IDE: Le Maroc, 1er investisseur africain en France, le Maroc restreint l’exportation de l’huile d’argan ou encore Mansouri qui exhorte les responsables de l’Agence urbaine de Tanger à préserver le patrimoine culturel de la ville…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 11 avril 2022:

L’Economiste

IDE: Le Maroc, 1er investisseur africain en France

Le Maroc a été classé premier pays africain en matière de création d’emploi en France au titre de l’année 2021, avec un total de 259 emplois générés par 15 projets, selon le bilan des investissements internationaux en France au titre de l’année 2021, publié par l’Agence Business France. Le Royaume, deuxième pays africain en nombre de projets derrière la Tunisie, figure dans le top 20 des pays partenaires de la France, occupant, ainsi, la 17ème position en terme d’investissement étrangers dans l’Hexagone. Les projets d’origine marocaine sont principalement dans les secteurs des logiciels et des services aux entreprises.

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc restreint l’exportation de l’huile d’argan

L’exportation de l’un des produits de terroir phares du Maroc désormais conditionnée. En effet, les autorités viennent de prendre une décision importante concernant l’huile d’argan. La Douane marocaine a ainsi officialisé des mesures concernant les restrictions quantitatives de ce produit 100% «made in Morocco». Ainsi, l’exportation de l’huile d’argan torréfiée et non torréfiée, en récipient contenant plus de 5 litres, est soumise à une licence d’exportation. Cette décision va entrer en vigueur dès le 1er juillet prochain. Dès cette date, les exportateurs désirant bénéficier de licences d’exportation des produits susmentionnés devront déposer leurs demandes sur la plateforme PortNet accompagnées d’une copie de la facture pro-forma.

Le Matin

Agriculture solidaire: des projets de nouvelle génération en gestation

Le département de l’Agriculture entend activer l’axe de Génération Green (2020-2030) relatif à l’agriculture solidaire. Il projette ainsi de mettre en œuvre un programme pour le renforcement des capacités du personnel des différentes structures impliquées (Directions régionales, ORMVA, etc.) et leur accompagnement dans la préparation des projets de l’agriculture solidaire de nouvelle génération. Le Royaume projette de mettre en place une comptabilité écosystémique de son capital naturel. Le dispositif en projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative lancée par l’Agence française de développement, baptisée Copernicea et associant aux côtés du Royaume 5 autres pays, dont le Sénégal et la Tunisie. Il permettra de produire des indicateurs synthétiques pour suivre l’évolution de la valeur écologique totale au niveau national et régional et pour réaliser des diagnostics périodiques et prendre en compte le capital naturel dans les indicateurs économiques.

Les Inspirations Éco

Conducteurs de Taxi: retour à la case formation!

Qui ne s’est pas déjà senti à la fois ballot et méfiant derrière un conducteur de taxi qui touche à tous ses boutons avant, pendant et après la course ou un chauffeur qui manque de courtoisie? Pour les autorités en charge du transport, ce manque de professionnalisme est à corriger par la formation. Raison pour laquelle le passage par la case formation vient «conditionner l’obtention de la carte du conducteur professionnel de taxi ou le renouvellement de sa validité», souligne le ministère du Transport et de la logistique, dans son communiqué annonçant le lancement de la formation gratuite au profit des conducteurs de taxis, un métier encore peu balisé. Le parc national des petits taxis est estimé à 31.000 véhicules, selon les chiffres du Trésor et 45.000 véhicules pour les grands taxis.

Maroc Le Jour

Généraliser la couverture sociale pour protéger les plus vulnérables

Le projet de généralisation de la couverture sociale permettra d’améliorer les conditions de vie des citoyens et de protéger les catégories vulnérables, a indiqué le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik. Intervenant lors d’une rencontre de communication, Boubrik a relevé que ce chantier sociétal aura un impact positif, notamment, durant les conjonctures exceptionnelles et les crises sanitaires. L’opération de généralisation de la couverture sociale aux travailleurs non-salariés prendra fin en mai prochain, alors que celle ciblant les personnes bénéficiaires du RAMED commencera en juillet prochain, a-t-il relevé, notant que l’objectif escompté est d’achever vers la fin de l’année en cours, la généralisation de la couverture médicale pour passer en 2023 à la généralisation des allocations familiales, puis en 2024-2025 à la généralisation de la retraite.

Al Bayane

Parquet de Rabat : 8 individus écroués pour détournement de fonds publics

Le Bureau national de lutte contre les crimes économiques et financiers, relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, jeudi, devant le parquet près la Cour d’appel de Rabat, huit suspects, dont cinq responsables et cadres exerçant aux services centraux de la Sûreté Nationale et un délégué d’une société étrangère, pour leur implication présumée dans une affaire de dilapidation et détournement de fonds publics, divulgation du secret professionnel, corruption, falsification et participation. Les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avaient entamé une opération d’audit et de révision globale de la procédure de passation et d’exécution d’un marché public relatif à l’acquisition de matériels logistiques, indique la DGSN dans un communiqué.

Al Massae

Mansouri exhorte les responsables de l’Agence urbaine de Tanger à préserver le patrimoine culturel de la ville

Le Conseil d’administration de l’Agence urbaine de Tanger, réuni jeudi au titre de sa 20è session, a approuvé le plan d’action et le budget de l’Agence au titre de 2022. Cette session, présidée par le Secrétaire général du Département de l’aménagement du territoire national et de l’urbanisme, au nom de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a été l’occasion de passer en revue les réalisations les plus importantes de l’agence au cours des années 2019, 2020 et 2021, d’approuver les rapports moral et financier au titre de ces exercices, et d’adopter un ensemble de recommandations pour améliorer la performance de l’agence. Dans ce contexte, El Mansouri a exhorté les responsables de l’Agence à préserver et développer le patrimoine culturel, à travers l’élaboration de chartes architecturales, tout en veillant à leur mise en oeuvre, pour assurer l’esthétique et la cohérence du paysage urbain, encourager la transformation numérique et développer les moyens et outils numériques, les services électroniques et les plateformes liées aux procédures immatérielles en général.