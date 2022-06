Aide au BTP: la TGR mobilise ses troupes, la présidente du Sénat mexicain en visite au Maroc du 09 au 12 juin courant ou encore Bourita qui appelle à structurer l’espace Africain Atlantique…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 9 juin 2022:

L’Economiste

Aide au BTP: La TGR mobilise ses troupes

Dans le sillage de la circulaire du chef du gouvernement sur les mesures d’aide aux entreprises du BTP impactées par la crise sanitaire, Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume, vient de diffuser une note de service. La note en question prévoyait un dispositif en huit mesures exceptionnelles destinées à soutenir les entreprises de BTP impactées par la flambée des prix et la rareté des matières premières. Auparavant, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur a étendu l’application de la circulaire du chef du gouvernement aux collectivités territoriales en formulant des instructions pour en faciliter la mise en œuvre. A présent, c’est le trésorier général qui appelle les comptables publics « au strict respect des prescriptions de la circulaire dans une logique empreinte de souplesse, de fluidité et de facilitation ».

Aujourd’hui Le Maroc

Réduction des disparités territoriales et sociales : déjà 14 millions de bénéficiaires

Six années après sa mise en œuvre, la première phase du programme de réduction des disparités territoriales et sociales affiche un bilan très satisfaisant. Les chiffres sont édifiants avec pas moins de 14 millions de bénéficiaires. En effet, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé mercredi les travaux de la session ordinaire de la Commission interministérielle permanente du développement de l’espace rural et des zones montagneuses, consacrés au bilan du programme de réduction des disparités territoriales et sociales et ses perspectives. Les projets inscrits au titre de ce programme, lancé en 2017 et qui se poursuivra jusqu’en 2023, visent à assurer le désenclavement de la population rurale et à améliorer ses conditions de vie, ainsi qu’à permettre son accès aux services de base.

Les Inspirations Éco

La présidente du Sénat mexicain en visite au Maroc du 09 au 12 juin courant

La présidente du Sénat des Etats-Unis mexicains, Olga Sanchez Cordero, effectuera une visite au Maroc du 09 au 12 juin courant, à l’invitation du président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara. Selon un communiqué de la Chambre des Conseillers, cette visite s’inscrit dans le cadre de la consécration de la coopération entre la Chambre et le Sénat mexicain, illustrée par l’échange des visites et les rencontres bilatérales entre les responsables parlementaires des deux pays, en particulier l’entretien tenu par visioconférence le 1er février 2022, entre Mayara et Cordero, et qui a été marqué par la programmation de cette visite.

L’Opinion

Autorisation sanitaire: L’ONSSA lance à Rabat ses « Coopdays » de sensibilisation

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a lancé, mercredi à Rabat, ses « Coopdays » sous le thème « L’autorisation sanitaire de l’ONSSA : une obligation réglementaire pour les unités de l’industrie agroalimentaire ». Les « Coopdays » ont pour objectif de sensibiliser les coopératives œuvrant dans le secteur de l’agroalimentaire sur l’obligation de l’obtention de l’autorisation sanitaire de l’ONSSA. Dans une allocution de circonstance, le directeur régional de l’ONSSA Rabat-Salé-Kénitra, Youssef Lhor, a exprimé l’importance de ces premières journées de sensibilisation dans le but de convaincre toutes les coopératives qui produisent, transforment, conditionnent, stockent et étiquettent les denrées alimentaires afin de les distribuer sur le marché national, de l’obligation d’obtenir l’autorisation sanitaire de l’Office.

Maroc le Jour

Bourita appelle à structurer l’espace Africain Atlantique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a appelé à structurer l’espace Africain Atlantique, soulignant que la déclaration qui sera adoptée à l’issue de la 1ère réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques « institue le Processus (afro-atlantique) de Rabat », capitale africaine de la culture cette année, et capitale atlantique aussi. La déclaration « consacre notre vision, institutionnalise notre démarche et structure notre espace. Elle est, en effet, orientée vers l’impulsion d’une coordination sur un ensemble de thématiques stratégiques et de secteurs structurants et établit trois groupes thématiques, chargés du dialogue politique et de sécurité, de l’économie bleue et de la connectivité maritime et de l’énergie et enfin du développement durable et de l’environnement », a dit Bourita à l’ouverture de cette réunion ministérielle, qui se tient avec la participation de 21 pays de la façade atlantique.

Al Alam

La croissance de l’économie marocaine impactée par la sécheresse et de la guerre en Ukraine

La Banque mondiale a maintenu sa prévision de croissance pour le Maroc à 1,1% en 2022 contre 7,4% l’année dernière, tout en anticipant un rebond à 4,3% en 2023. Au Maroc, la croissance devrait accuser un net ralentissement en 2022 en raison des effets conjugués de la sécheresse et de la guerre en Ukraine, selon l’édition de juin du rapport de la Banque mondiale sur « Les perspectives de l’économie mondiale ». Selon les experts de l’institution financière basée à Washington, le Maroc « subit une nouvelle période de grave sécheresse qui pénalisera la production agricole ».

Al Massae

Des pirates informatiques s’infiltrent dans le système informatique des centres de visite technique automobile

Plusieurs centres de visite technique automobile, affiliés à un réseau de centres de contrôle bien connus, ont été ciblés par des hackeurs, ont révélé des sources concordantes au journal. Les agents de la sécurité informatique enquêtent sur la question, après que l’Agence nationale de la sécurité routière a décidé de suspendre temporairement et d’urgence le système informatique de tous les centres de visite technique des véhicules affiliés et liés au réseau des centres de contrôle de la société dans les différentes villes du Maroc, selon ces sources.

Al Bayane

La Marine Royale porte assistance à 385 candidats à la migration irrégulière, principalement d’Afrique subsaharienne

Des Garde-côtes de la Marine Royale, en opération de patrouille maritime en Méditerranée et en Atlantique, ont porté assistance, entre le 30 mai et le 06 juin 2022, à 385 candidats à la migration irrégulière, principalement originaires d’Afrique subsaharienne, dont des femmes et des mineurs, a-t-on appris de source militaire. Les candidats secourus, qui avaient pris la mer à bord de moyens nautiques de fortune, ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine Royale, avant d’être acheminés vers les ports les plus proches du Royaume, pour les procédures d’usages, a-t-on précisé de même source.