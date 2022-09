Possible revalorisation des pensions CNSS, les retraites des conseillers officiellement liquidées ou encore l’inflation et le chômage qui enrhument la consommation…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 8 septembre 2022:

L’Économiste

Possible revalorisation des pensions CNSS

Menu chargé au conseil d’administration de la CNSS prévu vendredi 9 septembre. A côté des dossiers classiques, entre autres le rapport d’activité de l’exercice 2021 et l’arrêté des comptes, deux points importants sont prévus: la baisse du nombre de jours minimum pour prétendre à une retraite CNSS et la hausse des pensions de retraite…

Aujourd’hui le Maroc

Les retraites des conseillers officiellement liquidées

C’est officiel. Les conseillers parlementaires n’ont plus droit à une pension de retraite après la fin de leur mandat. En effet, la loi sur la liquidation et la suppression du régime de retraite de la Chambre des conseillers est entrée en vigueur suite à sa publication au Bulletin officiel. La couleur est annoncée dès l’article premier du texte. Ce dernier stipule que «cette loi vise l’abrogation complète et la liquidation du régime de retraite mis en place au profit des membres du conseil conformément à la loi n° 53.99 portant création du régime des retraites au profit des membres de la Chambre des conseillers. Cette loi définit également les conditions et les modalités d’annulation complète et de liquidation du régime».

Les Inspiration Éco

L’inflation et le chômage enrhument la consommation

L’atonie de la consommation des ménages a tout lieu de se poursuivre au cours des mois prochains. Le solde d’opinion des ménages sur leur situation financière, au cours des douze mois, est repassé en territoire négatif en lieu avec les anticipation concernant l’inflation et le chômage. Ce sont deux sujets qui inquiètent les ménages au plus point. En dehors des transferts des MRE, les autres indicateurs n’augurent rien de bien positif sur la consommation à court terme.

Le Matin<

Inclusion financière et numérique : le 3e financement de la Banque mondiale attendu en 2023

Pour prendre en compte les nouvelles priorités du gouvernement liées à la crise actuelle, la Banque mondiale reporte à 2023 son troisième financement au programme national d’inclusion financière et numérique. Le montant du nouveau prêt s’élève à 400 millions de dollars.

L’Opinion

Tourisme médical : Secteur à fort potentiel économique où tout reste à faire !

Le tourisme au Maroc vient de rattraper ses niveaux d’avant pandémie. C’est une heureuse nouvelle annoncée par le ministère de la tutelle qui, au cours de la semaine précédente, s’est vanté, lors d’une réunion avec les acteurs touristiques, de la saison estivale marquée par une exhumation de ce secteur primordial de l’économie nationale qui a été inhumée par la crise sanitaire mondiale pendant presque deux années. Sur le plan du cursus, la rentrée gouvernementale a enregistré un fait marquant, durant la dernière semaine du mois d’août, en approuvant un projet de décret qui vise à établir des passerelles entre les Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, d’une part, et entre ces Facultés et les autres établissements d’enseignement supérieur en vue de permettre aux étudiants de s’orienter tout en préservant leurs acquis, d’autre part.

Al Bayane

Un outil pour l’émergence d’une agriculture durable

L’agriculture biologique constitue un outil pour l’émergence d’une agriculture saine et durable, ont souligné, mardi à Rabat, les participants à la première rencontre de restitution des travaux du Knowledge Hub for North Africa (KHNA) au Maroc. Ainsi, le directeur de KHNA, Markus Arbenz, a affirmé que l’agriculture biologique contribue à promouvoir des systèmes de production améliorant la sécurité alimentaire et les conditions de vie tout en respectant les limites écologiques de la planète.

Le Jour Maroc

Paolo Sorrentino président du jury du 19ème FIFM

Le réalisateur italien Paolo Sorrentino présidera le jury de la 19e édition du Festival International de Marrakech (FIFM) prévue du 11 au 19 novembre 2022. Selon un communiqué des organisateurs, le jury, présidé par Sorrentino, décernera l’Étoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition internationale, dédiée à la découverte de cinéastes à travers le monde. « Le Festival de Marrakech est pour moi le lieu où s’est réalisé le rêve de regarder de nombreux films avec Martin Scorsese, et passer des journées entières à parler de cinéma avec lui, et d’autres collègues si talentueux. Revenir cette année en tant que président du jury est un honneur. Je crois, je veux croire, que les cinémas vont se remplir à nouveau et je suis certain que beaucoup de beaux films vont sortir prochainement », a déclaré Sorrentino, cité dans le communiqué.

Al Massae

Bourita: « la position du Maroc par rapport à l’accueil grave et inacceptable par le chef de l’Etat tunisien du chef de la milice séparatiste reste inchangée »