Concurrence : l’affaire des experts-comptables examinée, enfin des œuvres sociales pour 10.000 fonctionnaires, hausse des prix des carburants : le cri de détresse des opérateurs du transport touristique…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 7 juillet 2022:

L’Économiste

Concurrence : l’affaire des experts-comptables examinée

Le Conseil de la concurrence se réunit jeudi 7 juillet 2022 à Rabat. La séance sera consacrée à l’examen de l’affaire de l’Ordre des experts comptables. Ce dernier a fait l’objet d’une plainte, le 16 septembre 2020, pour pratiques anticoncurrentielles dans le marché de l’audit comptable, financier, légal et contractuel. Au cœur du dossier, l’instauration fin 2019 d’un tarif honoraire minimum de 500 DH HT heure via une directive de l’instance ordinale. Le plaignant la considère contraire à la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Son article 6 interdit “toutes les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses (…) notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence (…) ou faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché… ».

Aujourd’hui Le Maroc

Enfin des œuvres sociales pour 10.000 fonctionnaires

Bonne nouvelle pour les fonctionnaires. La Chambre des conseillers, dans sa séance plénière tenue le mardi 5 juillet 2022, a approuvé à l’unanimité une proposition de loi portant création et organisation d’une fondation commune pour la promotion des œuvres sociales au profit des fonctionnaires de l’administration publique. Un nouveau texte de loi vise à créer une institution commune pour la promotion des œuvres sociales au profit des fonctionnaires et agents de l’administration publique ne disposant pas déjà d’une fondation similaire et dont le nombre atteint environ 10.000 femmes et hommes employés appartenant à 12 secteurs ministériels différents. La création de cette institution vise en outre à connecter les moyens et rationaliser les contributions de l’État pour le financement des œuvres sociales ainsi qu’à améliorer la qualité des services rendus aux bénéficiaires.

Les Inspirations Éco

Industrie du sport : la GIZ sonde le potentiel au Maroc

L’industrie du sport est au cœur des préoccupations de GIZ Maroc. L’organisme de coopération maroco-allemand, à travers son programme S4D Maroc «Sport pour le développement Maroc», a signé une convention de partenariat avec la Fédération marocaine des professionnels du sport. Une convention qui a pour objectif d’analyser et d’évaluer le potentiel de développement de l’industrie du sport au Maroc à travers une étude commune, permettant de cerner ses impacts économiques et sociaux ainsi que ses besoins et potentiels en termes d’emploi.

Le Matin

Hausse des prix des carburants : le cri de détresse des opérateurs du transport touristique

Si le tourisme montre enfin les premiers signes de rétablissement après deux années difficiles, les opérateurs du transport touristique ne peuvent pas en dire autant. Ils viennent donc de lancer un appel au gouvernement lui demandant une intervention urgente pour sauver un secteur qui peine toujours à se remettre de la pandémie de la Covid. Les professionnels, qui déplorent la réduction drastique de leurs marges, réclament un soutien financier afin de pouvoir continuer à exercer leur activité. Selon la Fédération nationale du transport touristique, cette situation est d’autant plus intenable que le transport touristique fonctionne avec des réservations qui peuvent aller jusqu’à un an, ce qui fait que les tarifs ne sont souvent plus adaptés à la réalité des prix actuels, notamment ceux des carburants.

L’Opinion

Recyclage des déchets : un gisement d’opportunités à saisir

Le recyclage des déchets offre un gisement d’opportunités à l’économie nationale et pourrait employer, selon les professionnels, 60.000 emplois à fort impact social. Plus encore : 1 DH investi dans cette filière peut en rapporter 5. Mais pour l’heure, si, dans l’industrie, le recyclage industriel est bien installé, ce n’est pas vraiment le cas pour les déchets ménagers. Ce secteur, qui peine vraiment à décoller, doit aussi solutionner certains de ses aspects, notamment la prédominance de l’informel, qui entrave le développement et la rentabilité de la filière. Pour les acteurs du secteur, le Maroc dispose aujourd’hui du savoir-faire nécessaire pour amorcer une véritable industrie du recyclage

Al Bayane

L’adhésion du Maroc comme membre observateur au Parlement andin a boosté les relations commerciales

L’adhésion du Maroc en tant que membre observateur au Parlement andin a contribué au renforcement des relations commerciales entre les États membres et le Royaume et à l’intensification de la coopération conjointe, a affirmé le président du Parlement andin, Fidel Espinoza Sandoval. Intervenant devant le Parlement à l’ouverture du forum parlementaire Maroc-Communauté andine, Sandoval a souligné l’importance de cette coopération « particulière du fait des circonstances actuelles dans le monde et la région andine, notamment la lente reprise post-Covid et la conjoncture commerciale délicate qui a suivi divers conflits mondiaux ». Le président du Parlement andin a mis l’accent sur le rôle que joue le Maroc en tant que porte d’entrée vers l’Afrique et le monde arabe, soulignant l’intégration commerciale entre le Royaume et les pays de la région andine dans les secteurs manufacturier, textile et agro-alimentaire.

Maroc le Jour

Akhannouch : la réforme du système d’éducation et de formation vise à permettre aux élèves d’accéder aux apprentissages de base

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé que le nouveau chantier de réforme du système d’éducation et de formation vise à permettre aux élèves d’accéder aux apprentissages de base et à assurer qu’ils poursuivent et achèvent leur enseignement obligatoire. La feuille de route que le gouvernement a œuvré à son élaboration, en concertation avec toutes les parties concernées, a pour objectifs de généraliser l’enseignement préscolaire d’ici 2028 et de s’assurer de sa qualité pour préparer les apprenants au cycle primaire, en créant environ 4.000 unités par an au profit des enfants âgés de 4 à 6 ans, a indiqué Akhannouch en réponse aux questions orales sur « l’état de l’éducation et le plan de réforme » au cours de la séance mensuelle de politique publique à la Chambre des conseillers.BO.