Retraites: Akhannouch s’attaque à la réforme, le Maroc, futur hub africain de la cyberdéfense ou encore l’OMS qui se dit optimiste quant à la réduction des années d’études des médecins…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 7 avril 2022:

L’Économiste

Retraites: Akhannouch s’attaque à la réforme

Le chef du gouvernement est visiblement déterminé à réformer le système des retraites. En effet, Aziz Akhannouch a tenu dernièrement une réunion à la Primature, consacrée à l’examen du dossier sur le plan technique. Après une présentation de la situation des différents régimes et des recommandations de l’étude sur la conception d’un système de retraite à deux pôles, l’un public, l’autre privé, réalisée par un cabinet, le chef du gouvernement a demandé des éléments complémentaires. En effet, il s’agit d’approfondir les simulations et les scénarios avant de les soumettre aux partenaires sociaux. Le nouveau système de retraite bipolaire public-privé va reposer sur 3 piliers, à savoir un régime de base obligatoire plafonné, un régime complémentaire obligatoire plafonné et un régime supplémentaire facultatif par capitalisation.

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc, futur hub africain de la cyberdéfense

Le marché de la cybersécurité attire de plus en plus de monde au Maroc. Dans ce sens, Thales (groupe d’électronique français spécialisé dans l’aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre) vient de rejoindre les acteurs déjà opérant au Royaume qui est en passe de devenir un hub régional et continental. Ainsi, un nouveau centre opérationnel de cybersécurité (SOC) au Maroc a été inauguré par Thales, le sixième au sein de son réseau international, permettant de bénéficier d’une protection en temps réel contre les cyberattaques dans le pays mais aussi sur l’ensemble du continent africain. Dans le même ordre d’idée, d’autres acteurs marocains dans ce domaine sont également très compétitifs et parviennent depuis quelques années à exporter des solutions de sécurité à différentes régions du globe, notamment en Afrique et Moyen-Orient.

Le Matin

L’OMS optimiste quant à la réduction des années d’études des médecins

La représentante de l’OMS au Maroc, Maryam Bigdeli, a exprimé son optimisme par rapport à la dernière décision du ministère de l’Enseignement supérieur portant sur la réduction des années d’études en soulignant que « c’est un choix stratégique qui peut donner ses fruits ». Dans un entretien accordé au journal, Maryam Bigdeli a également appelé à la valorisation de toutes les parties constituantes de l’écosystème de santé, préconisant d’ »offrir un service à la population sur la base d’un partenariat public-privé », un partenariat qui, selon elle, doit faire appel à « un niveau avancé de régulation pour garantir l’efficacité de cette démarche au service bien évidemment des citoyens ». Évoquant le côté financement de la réforme du système de santé, et en particulier le chantier important de la généralisation de la couverture sociale, la responsable estime que c’est le nerf de la guerre et que c’est une étape à laquelle il faudra longuement réfléchir, car elle conditionnera la réussite de tout projet de réforme.

Les Inspirations Éco

C’est parti pour l’Agritech4Morocco Innovation

Du nouveau dans la stratégie « Génération Green 2020-2030 » qui veut introduire un changement dans la façon dont le Maroc envisage son développement agricole. La Banque Mondiale, le CGIAR Accelerate for impact platform et Impact Lab ont annoncé le lancement du tout premier appel à projets innovants AgriTech4Morocco innovation challenge de « Génération Green ». L’initiative vise à identifier, sélectionner et accélérer les solutions capables de répondre aux défis les plus pressants du secteur agroalimentaire marocain. Les porteurs de projets bénéficieront d’une formation sur trois jours destinée à développer leurs compétences entrepreneuriales à travers des conférences, des sessions de mentorat et des masterclasses.

L’Opinion

Casablanca-Settat: Le taux de remplissage des barrages dépasse 40%

Le taux de remplissage des barrages au niveau de la région Casablanca-Settat a atteint 40,97% à la date du 5 avril 2022, indique l’Agence du Bassin hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) sur son site web. Le niveau de remplissage de ces barrages était de 62,79% durant la même période de l’année écoulée, précise l’ABHBC, ajoutant que les retenues des barrages, dont la capacité totale s’établit à 1107,524 millions m3, ont atteint, jusqu’au 5 avril, 453,744 millions m3. Selon l’Agence, les retenues du barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah (Skhirat Témara) ont atteint 404,995 millions m3, soit un taux de remplissage de 41,55%, contre 631,618 millions m3 lors de la même période une année auparavant.

Al Massae

Le gouvernement prépare un projet de loi permettant d’augmenter les prix des transports

Après avoir échoué à trouver des solutions pour atténuer l’impact de la flambée des prix des carburants, le gouvernement Akhannouch, par la voix du ministère chargé du Transport, a annoncé qu’il préparait un projet de loi relatif à l’indexation des prix du transport routier et des prix des carburants. Le ministère a expliqué que cette mesure, qui s’inscrit dans le processus de réforme qu’il a lancé en partenariat avec l’ensemble des transporteurs routiers du Royaume, est la suite des conclusions essentielles du dialogue qu’il avait tenu avec les professionnels du transport routier, dans le sillage des fluctuations des prix des carburants au niveau international et leurs répercussions sur le marché national. Il a indiqué avoir tenu mardi des réunions, présidées par Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, avec plusieurs organisations professionnelles pour s’entendre sur les principes sur lesquels sera fondé ce projet de loi.

Assahra Al Maghribia

Les prix mettent le gouvernement à rude épreuve au Parlement

Le gouvernement va passer « une épreuve politique difficile » au Parlement. La préparation de la session parlementaire d’avril, qui doit s’ouvrir vendredi, intervient dans un contexte social « brûlant », dominé par un sentiment de colère accru à cause de la « rage des prix », dont la hausse continue provoque immanquablement une érosion du pouvoir d’achat et des critiques acerbes à l’égard du gouvernement. Sur fond de cette atmosphère tendue, la hausse des prix fera sans doute l’objet d’un débat houleux au Parlement, dont les signes avant-coureurs ont déjà commencé à poindre. Alors que l’opposition n’a cessé de réclamer l’audition des ministres pour leur demander des éclaircissements sur la hausse excessive des prix et des réponses concrètes aux préoccupations des citoyens, le gouvernement s’est évertué à esquiver cette situation en reportant les rencontres qu’il devrait préparer avec tous les soins requis.

Al Alam

Le Conseil supérieur de l’éducation critique l’état de la recherche scientifique au Maroc

Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique a vivement critiqué le budget de 968 millions de dirhams alloué aux projets de recherche scientifique dans notre pays, le jugeant insuffisant pour créer un dynamisme dans ce domaine. Il a expliqué que seul un projet sur quatre financés réussit avec 25% du total de 1.417 projets dans tous les secteurs, notant que les filières des sciences humaines et sociales en bénéficient moins. La directrice de l’Instance nationale d’évaluation auprès du Conseil supérieur de l’éducation, Rahma Bourqia, a déclaré, lors d’un webinaire mardi, que les compétences du Centre national de recherche scientifique et technique, qui est l’institution qui finance ces projets, sont dispersées, citant la gestion du programme de financement, des recherches et soulignant que dans d’autres pays ce sont des agences spécialisées qui s’occupent de cette affaire.