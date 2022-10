Réforme des retraites: la bombe à retardement bientôt désamorcée?, autoproduction de l’électricité: le Maroc accélère ou encore le Luxembourg qui réaffirme la place du Maroc comme un partenaire essentiel de l’UE en Afrique…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 6 octobre 2022:

L’Économiste

Réforme des retraites: la bombe à retardement bientôt désamorcée?

La réforme des retraites a fait l’objet d’une rencontre, mercredi 5 octobre, présidée par Nadia Fettah Alaoui, ministre des Finances. Au vu de l’état des lieux dressé par le ministère des Finances, ce dossier promet d’être difficile. D’abord, il reste très technique. Ensuite, il n’engage pas uniquement les actifs actuels mais également les générations futures. Politiquement, le sujet est très sensible surtout dans cette conjoncture difficile. Mais l’exécutif n’a pas vraiment le choix. L’enjeu est lié à la viabilité des différentes caisses, et des mesures impopulaires sont nécessaires pour faire bouger les lignes par rapport aux minima de retraite, l’âge de départ ainsi que la générosité des régimes. Aujourd’hui, le système en place se caractérise par sa faible couverture: plus de 54% de la population active ne dispose pas de protection contre le risque vieillesse.

Aujourd’hui Le Maroc

Autoproduction de l’électricité: le Maroc accélère

C’est probablement le premier projet de loi qui sera examiné après l’ouverture du Parlement. Il s’agit du projet de loi 82.21 relatif à l’autoproduction d’électricité. Un texte très attendu puisque les responsables veulent ouvrir la voie devant tous les investisseurs pour produire de l’électricité. Dans ce sens, une sous-commission parlementaire doit examiner le 18 octobre ledit texte. La future loi permettra aux investisseurs de produire de l’électricité pour l’autoconsommation avec la mise en place de systèmes réglementant l’autoproduction dans le cas de l’interconnexion avec les réseaux électriques, à savoir le système de déclaration, le système de raccordement et le système d’autorisation.

L’Opinion

Tanger: Miraoui s’arrête sur les chantiers de mise en œuvre du Pacte ESRI 2030

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a effectué, à Tanger, une visite de terrain à l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), dans le cadre de l’accompagnement et du suivi des mesures prises à l’occasion du lancement de la rentrée universitaire 2022-2023, et des chantiers pédagogiques de l’université. Au cours de cette visite, le ministre a pris connaissance de près de toutes les mesures prises par l’université pour assurer la réussite de cette rentrée, qui intervient dans un contexte marqué par la réalisation de projets et de chantiers prioritaires, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030).

Al Bayane

Chakib Alj: Le partenariat économique entre le Maroc et l’Arabie Saoudite est créateur d’une grande valeur ajoutée

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a indiqué, à Casablanca, que le Maroc et l’Arabie Saoudite ont pu bâtir un partenariat économique et commercial prometteur et diversifié, permettant de créer une grande valeur ajoutée et des opportunités d’emploi durables. S’exprimant lors du forum économique Maroc – Arabie Saoudite, organisé par la CGEM et la Fédération des Chambres saoudiennes, Alj a précisé que le volume des échanges entre les deux pays a dépassé 19 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, contre 14,3 MMDH en 2019, faisant part de la création d’environ 250 entreprises saoudiennes au Maroc et 20 entreprises marocaines en Arabie Saoudite.

Libération

Le Luxembourg réaffirme la place du Maroc comme un partenaire essentiel de l’UE en Afrique

Le Luxembourg a réaffirmé la place du Maroc comme un partenaire essentiel de l’Union Européenne (UE) en Afrique, et soutenu le renforcement du Partenariat Stratégique Maroc-UE. Dans une Déclaration conjointe rendue publique à l’issue des entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn, qui effectue une visite de travail dans le Royaume, le Luxembourg salue le rôle important du Maroc et sa contribution majeure en faveur de la stabilité et du développement durable de la région, ainsi que son engagement efficace dans la lutte contre le terrorisme international, essentiel pour la sécurité et la stabilité de la région euro-méditerranéenne.

Le Matin

Retraites: un scénario de réforme et une feuille de route pour sa mise en oeuvre attendus avant le prochain round du dialogue social

La commission chargée de ce dossier a tenu, hier, sa première réunion à Rabat sous la présidence de la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah et en présence des représentants des syndicats les plus représentatifs, de la CGEM, de la COMADER et des responsables des caisses de retraite. C’est ainsi que, conformément aux recommandations de 2013 de la Commission nationale chargée de la réforme des retraites, le gouvernement maintient sa proposition d’un système à deux pôles «public» et «privé». Les représentants des centrales syndicales et des organisations et associations professionnelles des employeurs ont validé la démarche de travail et le calendrier des travaux de cette commission qui devraient aboutir avant le prochain round du dialogue social à un scénario de réforme et une feuille de route pour sa mise en œuvre.

Al Alam

Baraka lance les travaux d’extension du port de Jebha et de protection de la zone contre les inondations

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a donné le coup d’envoi des travaux d’extension du port de Jebha dans la province de Chefchaouen, et de protection de la zone contre les inondations. Baraka a procédé au lancement de deux projets dans la province de Chefchaouen, à savoir les travaux d’extension du port de Jebha (2ème tranche) et les travaux de protection du centre de Jebha contre les inondations. Le port Jebha est un port d’importance régionale pour la pêche côtière et artisanale, dans la mesure où il contribue à la promotion de la dynamique économique de la région.