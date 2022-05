Les ratés du dialogue social, Casablanca s’offre 260 ha pour le traitement de ses déchets ou encore le PPS qui appelle à des mesures préventives contre la pénurie de l’eau…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 5 mai 2022:

L’Économiste

Les ratés du dialogue social

La dernière édition du dialogue social est entrée dans l’histoire. Non seulement pour les points positifs contenus dans l’accord paraphé par les partenaires sociaux la veille du 1er mai. La démarche participative dictait d’impliquer les autres syndicats. Autrement, c’est la porte ouverte à l’essor des coordinations…

Aujourd’hui le Maroc

Casablanca s’offre 260 ha pour le traitement de ses déchets

La métropole enfin dotée d’un centre de valorisation et tri de déchets. En tout cas, la ville de Casablanca compte bientôt acquérir un terrain pour accueillir les infrastructures nécessaires. Après des années de retard, d’attentes et surtout une décharge qui a atteint ses limites depuis un bout de temps, le Conseil de la ville va probablement passer à l’action. Dans ce sens, la mairie de la métropole a inscrit à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil un point important. Ainsi, les élus casablancais sont appelés à examiner et adopter un point inscrit à l’ordre du jour de leur nouvelle session concernant l’acquisition de pas moins de 260 hectares dans la province de Médiouna.

Le Matin

Contentieux électoral : pourquoi peu de recours aboutissent auprès de la Cour constitutionnelle

Saisie de 63 recours en vue de statuer sur la régularité de l’élection de certains membres de la Chambre des représentants, la Cour constitutionnelle a prononcé 28 décisions, dont trois seulement ont donné lieu à l’annulation des résultats dans trois circonscriptions. La Cour a donc rejeté 25 requêtes pour de multiples motifs. «Ceci dénote que le juge constitutionnel marocain continue toujours à se réclamer d’une présomption de régularité qui l’amène à rejeter parfois la quasitotalité des demandes d’annulation des élections. Il convient aussi de souligner les difficultés propres à la charge de la preuve, pesant sur le requérant, et qui est souvent difficile à apporter», explique le spécialiste du contentieux électoral Adil Moussebbih.

Al Bayane

Le PPS appelle à des mesures préventives contre la pénurie de l’eau

Alertés par l’état de sécheresse qui sévit dans le pays, en dépit des dernières précipitations, les députés du Parti du Progrès et du Socialisme ont appelé à des mesures préventives d’une crise de la soif dans les régions les plus affectées par le stress hydrique. Dans une question écrite au ministre de l’équipement et de l’eau, Nizar Baraka, le président du groupe du progrès et du socialisme à la Chambre des Représentants, Rachid Hamouni indique que la situation est très inquiétante, étant donné que le taux de remplissage moyen des barrages se situait à la date du 28 avril dernier à 34,3% contre 51,3% au cours de la même période de l’année dernière. Cette moyenne cache évidemment de grandes disparités entre les bassins hydrauliques, alors que l’épuisement de la nappe phréatique se poursuit, écrit-il.

Inspirations Éco

Sécurité alimentaire: le conflit russo-ukrainien accentue la menace

Alors qu’un signe ne semble indiquer une sortie rapide du conflit russo-ukrainien, la menace sur la sécurité alimentaire se renforce mettant de nombreux gouvernements sous pression. Malgré les progrès significatifs dans la réduction de l’extrême pauvreté et de la faim chronique, l’insécurité alimentaire, y compris le manque d’accès à une bonne nutrition, guette des millions de Marocains, révèlent les économistes du Policy center for the new south.

L’Opinion

Coopération militaire : Le Maroc renforce ses liens avec les pays africains

Afin d’étudier les modalités de soutien des FAR à l’École de maintien de la paix Alioune Blondin Beye (EMPABB), un établissement de référence en matière de promotion de la paix, une délégation malienne présidée par le Directeur de ladite École, le Colonel Souleymane Sangaré a effectué une visite de travail, du 23 au 25 mars 2022, au Maroc. Les relations bilatérales, maroco-maliennes, dans les domaines de la paix et de la sécurité se renforcent. A l’issue des travaux de la visite, dont une rencontre de travail s’est tenue à l’Administration de la Défense Nationale et à l’Etat-major Général des FAR, les deux parties ont, fait part de leur volonté de collaborer dans les domaines de la recherche scientifique et de la formation.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Plusieurs centrales syndicales insatisfaites de l’accord du 1er mai

La plupart des centrales syndicales se sont dites insatisfaites de l’accord social signé samedi par le gouvernement, la CGEM et les centrales syndicales les plus représentatives. La FDT a estimé que cet accord n’était pas à la hauteur des attentes des travailleurs et que plusieurs questions qui préoccupent les travailleurs marocains n’ont pas été traitées, dont de nombreux problèmes administratifs et organisationnels. De son côté, la coordination syndicale composée de l’ODT, de la Fédération des syndicats démocratiques et de la Confédération générale du travail, a estimé que l’accord est en deçà des ambitions de la classe laborieuse, appelant le gouvernement à accélérer le traitement des problèmes en suspens et chroniques des victimes des systèmes et à intégrer les titulaires des diplômes universitaires dans les échelles appropriées de la fonction publique, des établissements publics et des collectivités territoriales.

Maroc Le Jour

Le Maroc et le Royaume-Uni ont des économies complémentaires

Le développement de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Royaume-Uni va permettre de tirer profit de la complémentarité des deux économies, a affirmé l’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Simon Martin. « Nos deux pays ont des économies complémentaires qui présentent des opportunités dont nous n’avons pas encore pu mieux tirer profit. Elles portent sur plusieurs secteurs comme l’agriculture, les énergies renouvelables, le manufacturier et l’éducation », a dit M. Martin dans un entretien paru mercredi dans les colonnes de « l’Economiste ». Et de souligner que le nouveau modèle de développement (NMD) lancé par le Maroc constitue une occasion pour mieux exploiter les opportunités offertes par les deux économies.