Banques: comment mieux sécuriser les agences?, tapis et revêtements de sol en provenance de Chine, d’Égypte ou de Jordanie: un droit antidumping provisoire à partir du 1er avril ou encore tomates: le Maroc, 2e fournisseur de la Grande-Bretagne…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 31 mars 2022:

L’Economiste

Banques: comment mieux sécuriser les agences?

Depuis près de deux années, les agences bancaires marocaines sont de plus en plus sujettes à différents épisodes de braquages et d’agressions. Pire, à l’ère où tout se digitalise, celles-ci font également face aux problèmes liés aux cyber-attaques. Aujourd’hui, le renforcement de la sécurité des agences s’avère crucial. «Il ne suffit pas d’installer du matériel de surveillance et de prévoir des vigiles à l’entrée pour protéger les biens et les personnes dans les agences bancaires. Il est important d’intégrer les systèmes, de récupérer et d’analyser la data, d’accompagner et de former le personnel pour avoir une protection efficace», recommande Zahir Tamri, directeur général d’Elkron Maroc, filiale d’Urmet Group, lors d’une rencontre à Casablanca entre les professionnels du secteur bancaire et les experts de la sécurité physique.

Aujourd’hui le Maroc

Tapis et revêtements de sol en provenance de Chine, d’Égypte ou de Jordanie: un droit antidumping provisoire à partir du 1er avril

Le Maroc institue un droit antidumping provisoire, pour une durée de 6 mois, sur les importations de tapis et autres revêtements de sol en matière textile à fabrication mécanique originaires de Chine, d’Égypte ou de Jordanie. C’est ce qu’annonce l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) dans une récente circulaire. Cette décision, qui prend effet à compter du 1er avril, est prise par arrêté conjoint de la ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie et du commerce. «Ce droit anti-dumping est liquidé et perçu comme en matière de douane et son produit est intégré dans l’assiette servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation», lit-on dans la circulaire de l’ADII. Le droit antidumping provisoire est de 144% pour les producteurs exportateurs de Chine. Il est de 13% pour Oriental Weavers et autres producteurs exportateurs d’Egypte et de 9% pour Arab Weavers et autres producteurs de Jordanie.

Le Matin

Croissance et défis climatiques : le FMI recommande au Maroc de renforcer ses capacités d’adaptation

Le Fonds monétaire international (FMI) préconise au Maroc de renforcer ses capacités à s’adapter aux défis climatiques futurs. À l’instar des autres pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), les politiques d’adaptation doivent être pleinement intégrées à toutes les stratégies économiques nationales. Une nouvelle étude du FMI évaluant les répercussions économiques des changements climatiques dans la région montre comment il est désormais urgent de prendre des mesures d’adaptation «Des simulations réalisées sur le Maroc montrent que des investissements dans des infrastructures hydrauliques amélioreraient la résilience face aux sécheresses, réduiraient de près de 60% les pertes de PIB (de 3,2% à 1% du PIB) et limiteraient l’augmentation de la dette publique», détaille l’étude.

Al Massae

Sekkouri s’engage à rationaliser le système d’inspection du travail

Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, s’est engagé à accorder plus d’attention au corps de l’inspection du travail, annonçant sa détermination à réhabiliter les inspections du travail, à augmenter le nombre de leurs sièges et d’inspecteurs, à prendre des mesures concrètes pour rationaliser cet appareil et à accélérer la création de Directions et de centres d’inspection du travail. La Fédération nationale du secteur agricole, affiliée à l’UMT, a indiqué que Sekkouri a approuvé plusieurs revendications présentées par sa délégation syndicale lors de la session du dialogue du 25 mars courant. Cette délégation a proposé notamment le soutien du système de l’inspection du travail et son rapprochement des travailleurs notamment dans les régions de Khénifra-Béni Mellal et Rabat-Salé-Kénitra. Le ministre a affirmé que son département est déterminé à mettre en place des mécanismes de transaction et de résolution des conflits, notamment la création d’un organe central permanent (Direction), et à élaborer des initiatives communes entre son département et le ministère de l’agriculture.

Les Éco

Le commerce de gros reprend des couleurs

Bonne nouvelle: le commerce de gros n’est pas trop perturbé par la guerre russo-ukrainienne C’est ce qui explique pourquoi les anticipations des grossistes pour le premier trimestre de l’année 2022, qui vient de s’achever, se sont, grosso modo, réalisées, et que les professionnels sont plutôt confiants pour le reste de l’année. En effet, selon les anticipations des grossistes, qui ressortent de l’enquête trimestrielle de conjoncture du Haut Commissariat au plan (HCP), 69% d’entre eux s’attendaient à une stabilité du volume global de leurs ventes durant le premier trimestre 2022 et 18% à une hausse sur la même période. Autrement dit, 87% des grossistes s’attendaient à ne pas subir de dommage sur leurs volumes de vente. Au final, la hausse des ventes s’est réalisée chez les professionnels du «Commerce de gros d’équipements de l’information et de la Communication» et chez ceux des «Autres commerces de gros spécialisés».

L’Opinion

Tomates: le Maroc, 2e fournisseur de la Grande-Bretagne

En dépit de la sécheresse, la pire depuis trente ans, et d’une année agricole en récession estimée à 6% en 2022, l’exportation agricole marocaine continue de faire ses preuves. En effet, en 2021, 33.739 tonnes de tomates marocaines d’une valeur de 524 millions d’euros ont été exportées vers le Royaume-Uni. Une prouesse qui a propulsé le Maroc au deuxième rang parmi les fournisseurs de ce pays. C’est la première fois que le Maroc atteint cette position sur le marché britannique, selon les données de Comtrade, Division des statistiques de l’Organisation des Nations unies (ONU). Au total, le Maroc a exporté en 2021 environ 110.846 tonnes contre 83.148, un an auparavant. A noter que la première place des fournisseurs sur le marché britannique est détenue par les Pays-Bas avec un volume d’exportation de 126.797 tonnes.

L’Opinion

Économie verte: La BERD lance la ligne de financement « GEFF II »

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a lancé la ligne marocaine de financement pour l’économie verte « Green Economy Financing Facility Morocco II » (GEFF II) dotée d’une enveloppe de 163 millions d’euros. GEFF II est une ligne de financement de l’énergie durable dédiée aux entreprises marocaines, mise en place par la BERD avec le soutien de l’Union européenne (UE) et le Fonds vert pour le climat, dans l’objectif d’assurer des financements additionnels en faveur des investissements verts des entreprises privées notamment dans l’énergie durable, la conservation de l’eau, la réduction des déchets, les technologies vertes ainsi que l’adaptation au changement climatique.

Al Ittihad Al Ichtiraki

L’extension de l’âge de la retraite à 75 ans suscitent l’indignation du club des magistrats marocains

L’information sur le dépôt de deux projets modifiant et complétant les lois organiques relatives au pouvoir judiciaire auprès du Secrétariat général du gouvernement, et la proposition de l’extension de l’âge légal de la retraite des magistrats à 75 ans ont suscité l’indignation des magistrats marocains, qui ont abordé et examiné ce sujet lors de sa dernière réunion. Le Club des magistrats marocains s’est dit “étonné” de la manière avec laquelle le ministère de la Justice a réagi en procédant à la dissimulation de ces deux projets, intimement liés à la garantie du droit du citoyen à une justice indépendante, forte, transparente et efficace. A cet égard, le Club a appelé dans un communiqué à rendre public le contenu de ces textes pour «permettre aux associations professionnelles de présenter leurs observations.