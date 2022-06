Une première dans le droit de la Concurrence, les peines alternatives pour décongestionner les prisons ou encore les grands barrages en déficit chronique…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 30 juin 2022:

L’Économiste

Une première dans le droit de la Concurrence

Une décision inédite qui va faire des vagues chez les praticiens. Le Conseil de la concurrence ouvre la voie pour une régularisation. Elle intéresse les concentrations économiques réalisées avant fin 2021 et sans l’accord préalable du régulateur. Ce type de transactions a porté sur un montant global de 4,3 milliards de DH en 2020 et plus de 2.300 milliards de dollars au niveau mondial! Les concentrations peuvent générer des pratiques anticoncurrentielles dans un marché. Le Conseil avait déjà annoncé qu’il y aura une hausse de ces opérations pour «sauvetage» ou «renforcement d’un positionnement ».

Aujourd’hui Le Maroc

Les peines alternatives pour décongestionner les prisons

Les peines alternatives ont été au centre d’un séminaire international organisé du 28 au 30 juin à Rabat à l’initiative de la présidence du ministère public. Pour le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi, la situation actuelle requiert l’adoption d’un système de peines alternatives au vu des données enregistrées au niveau de la population carcérale. Plus de 40% des détenus sont condamnés à moins de deux ans. Selon les statistiques de 2020, les peines prononcées pour deux ans et moins constituaient 44,97%, ce qui affecte négativement la situation à l’intérieur des établissements pénitentiaires. La détention préventive constitue la source principale de la surpopulation des établissements pénitentiaires. Ainsi, ces mesures judiciaires contribueraient à alléger le surpeuplement des prisons.

Les Inspirations Éco

Les grands barrages en déficit chronique

La hausse des températures accompagnée de vagues de chaleur exercera davantage de pression sur le reste des retenues d’eau stockées dans les principaux barrages de la région Souss-Massa. Aujourd’hui, les réserves d’eau ont considérablement diminué pour se situer à 14,3% de taux de remplissage, selon la situation journalière arrêtée au 29 juin 2022 par l’Agence du bassin hydraulique (ABH) de Souss-Massa alors que le taux global de remplissage au niveau national est de 30,73%. Dans ce contexte de hausse de thermomètre, le tarissement des barrages continue d’exercer une pression aussi bien sur l’eau potable que sur l’eau d’irrigation surtout à l’approche de la saison estivale et de la forte chaleur en cette période.

Le Matin

Le transport de marchandises sous la menace de la grève

Malgré les gestes d’apaisement du gouvernement, les transporteurs routiers de marchandises sont en colère. Un front composé de quatre organisations syndicales du secteur vient de brandir la menace de la grève. Pour ce front, composé de l’UMT, la CDT, l’UGTM et l’UNTM, le soutien du gouvernement, qui vient d’être augmenté de 40%, demeure un simple palliatif puisqu’il ne couvre pas les charges supplémentaires occasionnées par la hausse des prix du carburant.

L’Opinion

Laftit expose ses réformes pour moderniser les collectivités territoriales

La bonne gestion de la finance locale et une réforme fiscale adaptée aux besoins spécifiques des différentes régions sont les ingrédients de réussite du processus de décentralisation et du chantier de régionalisation lancé en 2015. Une idée partagée par le ministre de l’Intérieur qui, devant les élus de la deuxième Chambre, a exposé les mesures légales et opérationnelles prises par son département pour améliorer la gouvernance territoriale. Systèmes informatiques intégrés pour la gestion des recettes fiscales et des dépenses des collectivités territoriales, formations qualifiantes pour les ressources humaines, consolidation des capacités de l’administration fiscale locale… sont entre autres mesures déployées, l’essentiel des efforts fournis pour atteindre les objectifs fixés en dépit des contraintes humaines et matérielles.

Al Massae

Caisse de compensation: un rôle important pour assurer la stabilité des prix des produits de base

La Caisse de compensation a joué un rôle important dans la préservation de la stabilité des prix des produits de base, en particulier le gaz butane, le blé tendre et le sucre, à même de s’adapter avec le pouvoir d’achat des citoyens, a assuré mardi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Ces charges ont dépassé 96% des crédits ouverts au titre de la Loi de finances (LF-2022), a-t-il dit à la Chambre des Conseillers, notant que les charges du gaz butane, le blé et le sucre se sont établies durant la période du janvier-mai 2022, à environ 15,4 milliards de dirhams.

Al Alam

Covid: pas de restrictions au Maroc

Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé, a déclaré que la hausse des cas de covid était attendue et devrait encore se prolonger dans les prochains jours, mais qu’elle ne nécessite pas un retour aux restrictions. Il a expliqué que ce n’est pas la hausse des contaminations qui dicte la nécessité de prendre des mesures de durcissement, mais plutôt le nombre de cas graves et de décès. Dans une déclaration au journal, Hamdi a expliqué que normalement, plus les cas augmentent plus le nombre de décès augmente, mais que la situation actuelle est bien différente des deux vagues passées, car de nombreux citoyens ont acquis de l’immunité grâce aux vaccins ou à une infection, ce qui réduit considérablement les cas graves et les décès.