Transport routier: l’aide aux professionnels reconduite en août, PLF 2023: les première orientations ou encore risques de catastrophe: nouvel appui de la Banque mondiale en faveur des populations vulnérables…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 28 juillet 2022:

L’Economiste

PLF 2023: les première orientations

Après un exposé au conseil de gouvernement d’hier, Nadia Fettah s’est déplacée au Parlement pour refaire le même exercice. Ainsi, dans le cadre macro-économique triennal, les hypothèses retenues pourront être affinées par la suite, sur la base des développements des données liées aux effets de la crise et de la situation épidémiologique au Maroc et à l’échelle mondiale. Le ministère table sur une récolte de céréales autour de 75 millions de quintaux pour les trois prochaines années. Quant au prix du pétrole, il mise sur 700 dollars la tonne en 2023, 630 en 2024 et 590 en 2025. Le prix du pétrole Brent à 93 dollars le baril en 2023, 85 en 2024 et 78 en 2025. Quant au taux d’inflation, il table sur une moyenne de 2% durant les trois prochaines années.

Les Inspirations Éco

Transport routier: l’aide aux professionnels reconduite en août Les transporteurs routiers peuvent pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement maintiendra son soutien aux professionnels du secteur en août prochain. L’annonce en a été faite par Mustapha Baitas en sa qualité de porte-parole du gouvernement, à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement. Selon lui, l’enveloppe de cette nouvelle tranche sera fixée sur la base des nouveaux prix des carburants qui seront annoncés le 1er août 2022. Cette décision vient compléter le processus de soutien exceptionnel des professionnels du secteur du transport routier, lancé en mars dernier, en vue de préserver le pouvoir d’achat des citoyens face à la flambée des prix des carburants.

Le Matin

Risques de catastrophe: nouvel appui de la Banque mondiale en faveur des populations vulnérables

Sollicitée par le gouvernement, la Banque mondiale s’apprête à débloquer 5 millions de dollars pour booster la résilience financière et la protection socio-économique du Maroc contre les risques de catastrophe naturelle et climatiques. Ces fonds sont destinés à renforcer les capacités du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques (FSEC), mais aussi de la Société centrale de réassurance (SCR) et du secteur des assurances. Ils contribueront notamment à la mise en place d’une solution de transfert du risque en synergie avec les assureurs privés. L’objectif ultime est de concevoir un programme de protection financière contre ces chocs à l’endroit des populations les plus vulnérables.

L’Opinion

Tourisme estival: une haute saison à petits budgets!

En six mois, le Maroc a reçu 3,4 millions de touristes, confirmant ainsi la reprise du secteur touristique, avec des arrivées en hausse et un taux de récupération qui dépasse les 71% par rapport aux années d’avant Covid-19. Les recettes également sont en hausse, mais pour les touristes et les opérateurs, la saison est synonyme de petits budgets, suite à une conjoncture morose qui s’éternise. L’impact de la crise en Ukraine et la baisse du pouvoir d’achat obligent les touristes nationaux comme étrangers à être très regardants sur leurs dépenses. Pour les opérateurs, cette situation est loin d’être rentable, mais du moment que la reprise est là, il faut quand même faire tourner les affaires.

Libération

Le commerce, un pilier du partenariat stratégique Maroc-Brésil

La distanciation géographique ne les aura finalement pas éloignés. Le Brésil est devenu ces dernières années l’un des principaux partenaires du Maroc à la faveur d’une dynamique politique et économique qui se consolide inlassablement. Les derniers mois ont été marqués par des échanges intenses entre responsables marocains et brésiliens pour maintenir et consolider l’élan de la coopération bilatérale et mettre en place un cadre favorable à son élargissement à tous les domaines. Parallèlement à un rapprochement politique voulu et nourri par les directions des deux pays, les échanges vont crescendo depuis 2016 et ont battu un record en 2021, avec un volume d’échanges à près de 3 milliards de dollars. Au passage, les exportations marocaines ont atteint un niveau sans précédent : environ 2 milliards de dollars.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le Maroc, en mesure de jouer le rôle « stratégique » de passerelle entre l’Amérique et l’Afrique

A la faveur d’une dynamique de développement réussi et d’une connaissance approfondie de l’Afrique, le Maroc est en mesure de s’acquitter du rôle « stratégique » de passerelle entre les Etats-Unis et les économies africaines, souligne Global Policy Institute, un think tank américain basé à Washington. Dans un article intitulé « les affaires en Afrique passent par le Maroc », signé son président Paolo von Schirach, le think tank relève que le choix du Maroc pour accueillir le Sommet des Affaires USA-Afrique (Marrakech 19-22 juillet courant) n’était pas fortuit d’autant plus que le Royaume a réussi, au fils des ans, à développer et renforcer ses relations politiques et d’affaires avec plusieurs pays du reste du continent notamment en Afrique