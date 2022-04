Réforme marchés publics: le pack de Lekjaâ, devises : Attention à la nouvelle déclaration de la Douane, après la polémique d’El Metkoub, Miraoui appelle à valorisation des « Chikhate »…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 28 avril 2022:

L’Économiste

Réforme marchés publics: Le pack de Lekjaâ

C’est une première: avant d’adopter un projet de décret en conseil de gouvernement, un ministre présente son contenu devant les par­lementaires des Commissions des finances des deux Chambres du Par­lement. Le département de l’Econo­mie et des finances l’a fait hier avec la réforme du décret des marchés publics. Habituellement, le gouvernement, ja­loux de ses prérogatives, travaille dans son coin sans accorder la moindre im­portance à l’avis du pouvoir législatif.

Aujourd’hui Le Maroc

Devises : Attention à la nouvelle déclaration de la Douane !

Avis aux voyageurs. Un document à remplir est aujourd’hui obligatoire pour déclarer les fonds en devises aux services douaniers. Cette mesure vient dans le cadre du durcissement par le Maroc des contrôles contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Un dispositif dans lequel l’Administration de la douane et des impôts indirects (ADII) est appelée à jouer un rôle important. Concrètement, la direction de l’ADII vient de diffuser une circulaire fixant le modèle du document à remplir dans les postes frontières par les voyageurs marocains et étrangers à l’entrée comme à la sortie du territoire national. Cette mesure avait été instaurée par l’article 66 bis du Code de la Douane en vertu de la nouvelle loi de Finances 2022.

Le Matin

Action caritative : comment le projet de loi n°18.18 verrouille les appels à la générosité publique

La Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures de base à la Chambre des conseillers vient d’adopter à l’unanimité le projet de loi n°18.18 relatif à l’organisation des appels aux dons publics et la distribution d’aides à des fins caritatives. Totalisant 46 articles, ce projet de loi vient remplacer la loi n°004-71 du 12 octobre 1971, qui ne compte que 7 articles et qui n’est plus en adéquation avec le contexte actuel, marqué surtout par la prolifération des moyens et supports de communication. Visant à réglementer les opérations de collecte de dons auprès du public pour des actions caritatives, le texte en question vise à couper court à l’instrumentalisation de ces opérations par des individus et des organisations malhonnêtes.

L’Opinion

Après la polémique d’El Metkoub, Miraoui appelle à valorisation des « Chikhate »

Suite au récent débat et la polémique entourant «Chikhate», Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a appelé les citoyens à être fiers de l’art des «Chikhates», et des différents styles du patrimoine musical marocain «parce que c’est notre patrimoine». Miraoui a déclaré, lors d’une conférence de presse, tenue ce mardi pour présenter les grandes lignes du nouveau modèle pédagogique dans les universités, que ce dispositif vise à rapprocher les étudiants du patrimoine musical marocain. Une approche qui permettra de faire valoir les différents répertoires de la musique marocaine et des danses folkloriques. Le responsable gouvernemental a estimé que l’ouverture des universités à l’art traditionnel marocain et l’inclusion de l’enseignement artistique dans les programmes scolaires et universitaires contribueraient à discipliner les étudiants. Le ministre de l’Enseignement supérieur a ajouté que la valorisation du patrimoine artistique et culturel amènerait les étudiants à aimer le pays et à apprécier tous ses styles musicaux, y compris Chikhate.

Les Inspirations Éco

Santé: que faire de nos déchets médicaux?

Près de 8.000 tonnes de déchets médicaux sont produits chaque année par les hôpitaux au Maroc. Répartis en déchets similaires aux ordures ménagères, soit entre 75 et 80 %, et en déchets dangereux, avec 10 à 25 % du volume total, ils sont essentiellement constitués de médicaments et produits chimiques et biologiques non utilisés ou périmés, d’organes et tissus humains ou animaliers, entre autres. Des produits qui peuvent être nocifs et sont hautement contagieux pouvant infecter les humains et d’autres êtres vivants. Seulement voilà moins de 8 sociétés sont spécialisées dans la gestion de déchets médicaux, lesquelles possèdent les autorisations nécessaires pour opérer sur tout le territoire national. Mais la plupart d’entre elles exercent leurs activités sur l’axe Casablanca-Rabat.

Maroc Le Jour

« La digitalisation redessinera la relation ministère-citoyens »

Le plan de digitalisation du secteur de la santé devrait redessiner la relation entre le ministère de tutelle et les citoyens, à travers la réhabilitation du système de santé, le renforcement de la gestion de ses ressources humaines, la simplification des procédures et la facilitation de l’accès des citoyens aux services de santé, a indiqué le Secrétaire général du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdelkrim Meziane Belfkih. Lors d’une présentation à la Chambre des représentants devant les membres du Groupe de travail thématique chargé de l’évaluation du Plan national de la réforme de l’administration 2018-2021, Meziane Belfkih a relevé que le projet de digitalisation du système de santé s’inscrit dans le cadre de l’application des objectifs du chantier stratégique Royal visant à généraliser la protection sociale.

Al Bayane

Le club des Directeurs Achats du Maroc voit le jour

Créé en partenariat avec le cabinet Cost House, ce club a pour mission de fédérer les directeurs achats des entreprises marocaines autour de valeurs communes et contribuer à la montée en maturité de la fonction achats marocaine grâce à des groupes de travail. Il s’agit, également, d’accompagner la transformation de la fonction achats marocaine et partager et promouvoir les bonnes pratiques achats au sein des entreprises. Le CDAM est porteur de cinq valeurs, en l’occurrence, Engagement, Respect, Écoute, Partage et Bienveillance. Dans une déclaration à la MAP, le président de l’AMCA, Yassine Serhani, a indiqué que ce nouveau club vise à promouvoir la fonction Achat afin qu’elle soit hissée au rang des fonctions stratégiques de l’entreprise. Il s’agit aussi, de produire des livrables de très grande qualité pour les décideurs marocains qui sont en relation avec la discipline.

Al Massae

Un syndicat appelle à dévoiler le projet du statut des enseignants chercheurs

L’UNMT a appelé le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdellatif Miraoui, a appelé à révéler le projet du statut des enseignants chercheurs, 3 ans après le lancement de concertations entre le ministère et les syndicats sur le sujet. Intervenant lors de la séance des questions à la Chambre des conseillers, Khalid Setti, conseiller parlementaire de ce syndicat, a souligné que le statut des enseignants-chercheurs datant du 19 février 1997 est « dépassé » et a provoqué une sorte de « corporatisme exécrable » dans le corps des enseignants chercheurs, qui réclament d’y introduire des amendements et de le mettre à jour afin qu’il tienne compte de nouvelles missions assignées aux enseignants.