Après une année de sécheresse, comment sécuriser la saison 2022-2023, Nador West Med obtient un financement additionnel de 57 M€ de la BAD ou encore variole du singe : Aït Taleb qui appelle à une «mise en œuvre urgente» du protocole sanitaire…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 26 mai 2022:

L’Economiste

Après une année de sécheresse, comment sécuriser la saison 2022-2023

Devant les parlementaires de la Chambre des conseillers, le ministre de l’Agriculture s’est voulu rassurant sur le bilan de l’actuelle saison agricole dont la plupart des indicateurs ont déjà été annoncés. Toutefois, avant même d’être sorti de la récolte actuelle, Mohamed Sadiki a déjà lancé les préparatifs de la prochaine saison agricole 2022-2023. En effet, son ministère a pris des mesures au sujet de la production végétale, particulièrement les facteurs de production. Ainsi, pour les semences sélectionnées, le marché national sera approvisionné à hauteur de près de 1,3 million de quintaux des semences certifiées pour les céréales d’automne. L’Etat poursuivra son soutien pour garantir la pérennité du système des semences sélectionnées et la protection de la rentabilité de toutes les parties prenantes de cette opération. Et cela s’effectue à travers un réseau dense de points de vente

Aujourd’hui Le Maroc

1,6 million d’agriculteurs et leurs familles, les premiers servis pour la couverture maladie

Ce sont 1 million et 600.000 agriculteurs et leurs familles qui bénéficieront dans un premier temps de la généralisation de la couverture maladie. Le chiffre dénote l’importance de la population qui a grand besoin de cette couverture. Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, qui s’exprimait mercredi en prélude à la signature de conventions de partenariat à cet effet, a indiqué que les bénéficiaires dans un premier temps sont les agriculteurs, les vétérinaires et les topographes. « D’autres comme les ingénieurs et techniciens suivront dans une phase ultérieure », a-t-il ajouté. Pour ce faire, un plan d’action est établi. Il comprend l’élaboration, outre des décrets, des listes des agriculteurs avant soumission à la CNSS. Pour l’heure, 8.000 bénéficiaires sont inscrits dans ces listes.

Les Inspirations Éco

Nador West Med: Financement additionnel de 57 M€ de la BAD

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement vient d’approuver, un financement additionnel de 57 millions d’euros en faveur du Maroc pour contribuer au financement de la construction, en cours, du complexe portuaire de Nador West Med. Ce financement complète un premier de près de 113 millions d’euros, octroyé par la Banque en 2015, indique un communiqué de la BAD, publié en marge des 57è assemblées de la Banque, organisées à Accra. Le projet porte sur la construction de deux terminaux à conteneurs équivalents vingt pieds, de trois millions, d’un poste vrac spécialisé de quatre millions de tonnes et d’un terminal marchandises diverses de 33 millions de tonnes, précise la BAD.

L’Opinion

Hydrogène: un positionnement à préserver dans le marché mondial

Quand on parle d’hydrogène, il faut faire la différence entre deux hydrogènes : le vert et le gris. Ce dernier provient de ressources fossiles comme le gaz naturel. Il est déjà très utilisé dans de nombreuses industries, même au Maroc. L’enjeu porte désormais sur l’hydrogène vert, jugé plus propre et plus respectueux de l’environnement. Au Maroc, tous les efforts portent sur l’usage de cette énergie verte. Selon des estimations officielles, le Maroc peut capter jusqu’à 4% de la demande mondiale en molécules vertes, et ce, en raison de sa situation géographique optimale et de ses ressources exceptionnelles en énergies renouvelables, ce qui fait du Royaume un potentiel acteur clé du développement de la filière de l’hydrogène vert au niveau régional et mondial.

Maroc Le Jour

Le Maroc, « un acteur clé du développement de l’hydrogène vert dans la région »

Le Maroc est « un acteur clé du développement de la filière de l’hydrogène vert au niveau régional et peut capter jusqu’à 6% de la demande mondiale en molécules vertes », a affirmé, à Rome, l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla. Le Maroc a développé un modèle énergétique favorable à la production de l’hydrogène vert, basé essentiellement sur la montée en puissance des énergies renouvelables, a souligné l’ambassadeur lors d’une conférence sur les priorités de la transition énergétique durable en Afrique, organisée en commémoration du 10ème anniversaire de la Fondation « Renewable Energy Solutions for Africa » (Res4Africa).

Al Bayane

Le PPS: le rendement du gouvernement marqué par l’absence toute initiative de réformes profondes et effectives

Le Bureau politique du PPS, qui a tenu sa réunion mardi, a souligné la nécessité pour le Maroc de mettre en œuvre des alternatives claires et des ruptures tranchées, à court et à long termes, afin de renforcer le tissu économique, de consolider la capacité de résilience et de réduire la dépendance et l’aliénation aux changements internationaux. Il a également jugé approprié de revoir le modèle des activités économiques poursuivies, de consacrer l’Etat de droit dans le domaine économique et d’entamer une réforme fiscale sérieuse et profonde. D’autre part, le bureau politique a estimé que le rendement du gouvernement est marqué par une gestion à court terme, en l’absence de toute vision ou de toute initiative de réformes profondes, réelles à même de rompre, effectivement, avec les dysfonctionnements et les défaillances économiques et d’orienter le pays vers une économie nationale forte qui place l’homme au cœur de l’œuvre de développement.

Le Matin

Variole du singe : Aït Taleb appelle à une «mise en œuvre urgente» du protocole sanitaire

Le ministre de la Santé et de la protection sociale invite les directeurs des centres hospitaliers universitaires à «veiller personnellement à la mise en œuvre urgente» du système de surveillance des cas de Monkeypox (variole du singe) en coordination avec toutes les structures sanitaires, publiques, privées et militaires régionales. Cette mise au point de Khalid Aït Taleb vient officialiser le déploiement du protocole national annoncé il y a quelques jours. «Dans le cadre de l’approche anticipative du ministère de la Santé et de la protection sociale et, vu l’alerte mondiale sur cet événement inhabituel, un plan de surveillance et de riposte à d’éventuels cas importés de cette maladie est mis en place, afin de détecter précocement tout cas importé et de limiter la propagation sur le territoire national», rappelle le ministre dans sa circulaire.

Al Massae

Tanger: une commission d’inspection dans la Cour d’appel et le tribunal de commerce

Le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a ordonné à l’inspecteur général des affaires judiciaires de se déplacer à Tanger avec une commission spéciale afin de procéder à une inspection de la Cour d’appel et du tribunal de commerce de la ville. Le Conseil a reçu une série de plaintes évoquant certaines irrégularités présumées commises dans ces deux juridictions, qui ont atteint un niveau de gravité ayant conduit à la décision de procéder à un audit de ces deux services, a expliqué une source bien informée au journal.