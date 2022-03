Assurance maladie: un régime de base obligatoire pour tout le monde, la France capte 55% des étudiants marocains mobiles ou encore investissement: Ryad Mezzour promeut l’écosystème national…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 24 mars 2022:

L’Economiste

Assurance maladie: un régime de base obligatoire pour tout le monde

Une partie importante de la population assujettie à l’AMO des salariés des secteurs privé et public est couverte soit par des contrats d’assurance groupe auprès des entreprises d’ assurances, soit auprès de mutuelles. Ces 1,8 million d’assurés continuent à bénéficier de la dérogation accordée par l’article 114 de la loi sur la couverture médicale. Un non-sens par rapport aux principes fondamentaux de l’AMO, à savoir la solidarité et l’équité. Cette situation est appelée à changer. En tout cas, les messages envoyés par les assureurs, le régulateur et la CNSS abondent dans ce sens.

Aujourd’hui Le Maroc

La France capte 55% des étudiants marocains mobiles

Les Marocains figurent toujours en tête des étudiants étrangers en France. Selon un document publié par Campus France, l’Hexagone qui est leur première destination capte 55% des étudiants marocains mobiles. Près de 45.000 étudiants marocains étaient en France lors de l’année universitaire 2020- 2021, dont plus de 37.000 en mobilité internationale et 47% de femmes. Malgré la pandémie de Covid-19 qui a compliqué les mobilités, le nombre d’étudiants marocains a continué d’augmenter au cours des deux dernières années (+8%). Selon Campus France, la majorité d’entre eux étudie à l’Université (62%), 15% sont en écoles de commerce et 13% en écoles d’ingénieurs.

Les Inspirations ÉCO

9e Forum mondial de l’eau: Le Maroc tient sa plénière ce jeudi

Le Royaume continue de marquer fortement sa présence à la 9e édition du Forum mondial de l’eau, qui se déroule encore jusqu’à samedi à Dakar, la capitale du Sénégal. En effet, lors de l’ouverture du Forum, le Maroc s’est fait remarquer à travers la remise du trophée de la 7e édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), par Nizar Baraka, ministre de l’équipement et de l’eau. Ce jeudi 24 mars, le Maroc sera de nouveau sous les feux des projecteurs de ce 9 Forum mondial de l’eau. En effet, le Royaume organise une plénière sur « le développement rural pour renforcer la résilience face aux changements globaux». Ce sera l’occasion de présenter l’expérience marocaine en matière de développement rural.

L’opinion

Investissement: Ryad Mezzour promeut l’écosystème national

Après les effets dévastateurs du Covid, le secteur de l’industrie reprend sa vitesse de croisière, en témoignent les multiples réunions et rencontres du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, avec les opérateurs, nationaux comme internationaux, œuvrant dans ledit secteur. A ce sujet, le ministre de tutelle a procédé à la signature de deux conventions portant sur la création des sites industriels de Had Soualem (51 hectares) et de Sahel Lakhyayta (60 hectares). Ces derniers, réalisées en partenariat, selon la formule PPP, avec Millennium Challenge Corporation (MCC) et l’Agence gestionnaire MCA Maroc, nécessitent respectivement une enveloppe budgétaire de 39 millions de dollars et de 13 millions de dollars. Les conventions étant conclues avec le groupement constitué de Axa Assurance, la CMR, FYM Holding et IRG Partners, les deux parcs industriels devraient drainer des investissements privés industriels de l’ordre de 358 millions de dollars et générer 23.000 emplois directs.

Al Massae

Le PPS met en garde contre le conflit d’intérêts

Le Bureau politique du PPS, qui a tenu sa réunion mardi, a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la situation ne permet plus la persistance des conflits d’intérêts flagrants. Il a souligné que la situation économique et sociale dans notre pays se caractérise par un niveau critique et difficile et que les tarifs des carburants et, par conséquent, les prix des autres produits de consommation de base sont en hausse continue. Ceci requiert du gouvernement actuel d’être réellement un gouvernement politique fort, capable de faire face aux défis et à la complexité de la conjoncture et d’apporter effectivement les réponses nécessaires et les solutions possibles pour atténuer les souffrances des citoyens et des entreprises, contribuer à la relance de l’économie nationale, sauvegarder la paix sociale et soutenir le pouvoir d’achat des ménages marocains, plaide-t-il.

Assahra Al Maghribia

Coronavirus: environ 400.000 Marocains de plus de 75 ans sans dose de rappel

Un nouveau variant du coronavirus BA2 frappe actuellement dans le monde entier. Dans ce contexte, Said Afif, président de l’Association marocaine des sciences médicales, membre du comité scientifique de vaccination contre le Covid 19, a affirmé qu’environ 400 000 personnes âgées de plus de 75 ans n’ont pas encore reçu la dose de rappel, notant que c’est cette catégorie qui reste plus vulnérable à une éventuelle recrudescence des cas. Dans une déclaration au journal, Afif a indiqué que 100 % des personnes de plus de 75 ans ont reçu la deuxième dose, mais seulement 50% d’entre eux ont prix la dose de rappel, estimant que la propagation de ce variant sera plus dangereuse pour cette catégorie, pourrait provoquer des décès et faire pression sur les services de réanimation dans les hôpitaux.

Rissalat Al Oumma

Arrêté de Laftit et Ait Taleb met fin à l’anarchie des ambulances

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a révélé un projet d’arrêté conjoint entre lui et le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, sur le « transport sanitaire », après consultation de tous les acteurs et partenaires de ce secteur. Cet arrêté, bientôt approuvé, vise à améliorer les conditions de transport, de prise en charge des patients et la qualité de cette prestation en général, à travers la mise en place d’un ensemble de conditions et de critères nécessaires dans l’offre de cette prestation de transport sanitaire. et de les inclure dans le cahier des charges des prestations de transport sanitaire. Dans sa réponse à une question écrite adressée par l’un des groupes de l’opposition, le ministre a expliqué que cette décision fixe les conditions et les normes des véhicules dédiés au transport sanitaire. Il s’agit notamment des spécifications techniques pour la préparation de ces véhicules et leurs équipements nécessaires selon la catégorie, en plus des médicaments et les fournitures médicales et « les personnes autorisées à exercer le transport sanitaire.

Al Alam

Les apiculteurs rejettent la tutelle, veulent être associés à tout programme pour sauver le secteur

Les apiculteurs ont tiré la sonnette d’alarme sur la situation dramatique dans laquelle s’empêtre l’apiculteur marocain, exprimant leur rejet de ce qu’ils ont qualifié de tentatives de mise sous tutelle des apiculteurs par le ministère de tutelle, qui a imposé l’actuelle organisation, accusée d’entraîner l’apiculture dans un précipice, selon un communiqué de la Coordination nationale des apiculteurs. Cette Coordination a imputé la détérioration du secteur à la « mauvaise gestion » de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’apiculture, qui a vu le jour en 2011 en l’absence totale des professionnels, selon le communiqué. Le ministère avait signé une convention avec cette Fédération visant à développer la filière selon une stratégie qui dessine les contours de production dans un avenir proche, accroît la rentabilité et organise la commercialisation, rappelle la même source, soulignant que cette stratégie n’a entraîné que déception, perte et destruction de toute la filière.

Al Yaoum Al Maghribi

Le Maroc dispose des atouts pour passer à un mode opératoire décarboné

Le Maroc dispose de tous les atouts pour entamer la transition vers un mode opératoire décarboné, a affirmé la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. « Nous n’avons pas besoin d’attendre l’entrée en vigueur du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières en Europe et nous n’avons pas de temps à perdre pour aider les entreprises marocaines afin d’entamer leur transition vers un mode opératoire décarboné. Le Maroc dispose de tous les atouts pour cette mutation », a indiqué Mme Benali qui intervenait à l’ouverture d’une rencontre initiée par le Cluster Solaire, mardi à Casablanca. Parmi ces atouts, la ministre a cité la proximité avec l’Europe, les acquis des stratégies nationales des énergies renouvelables et la stabilité du cadre réglementaire et contractuel.