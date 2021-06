Accueil MRE: la baisse des prix des billets coûtera à l’État 4,5 MMDH, Le Maroc attend environ un million de doses de vaccins chinois et britannique, Marhaba 2021: El Otmani bousculé par les conseillers, Statistiques: plus d’un réfugié sur deux au Maroc est d’origine syrienne, Accidents de la circulation: semaine meurtrière…Voici quelques-uns des principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Accueil MRE: la baisse des prix des billets coûtera à l’État 4,5 MMDH

Pas moins de 4,5 milliards de dirhams, c’est la différence que le gouvernement déboursera pour compenser les baisses des prix des billets de transport maritime et aérien consenties en faveur de la Communauté des Marocains résidant à l’étranger (MRE) souhaitant se rendre au Maroc durant la période allant entre le 15 juin et le 30 septembre. Ces chiffres ont été révélés mardi par le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, lors de son intervention à la Chambre des conseillers. El Othmani a affirmé en effet que les indemnités qui seront versées aux MRE qui vont regagner le Maroc par voie maritime en provenance des ports de France, d’Italie et du Portugal coûteront 2 milliards de dirhams.

Al Massae

Le Maroc attend environ un million de doses de vaccins chinois et britannique

Le Royaume attend l’arrivée de deux livraisons supplémentaires de vaccins contenant 950 000 doses, la première en provenance de Chine, contenant 300 000 doses, et une autre transportant 650 000 doses du vaccin « AstraZeneca » que le Maroc réceptionnera dans le cadre du programme « Covax », selon des sources du journal. La quantité des doses de Sinopharm, le vaccin chinois, vient s’ajouter aux 9,700 millions de doses que le Maroc avait précédemment reçues au cours des mois d’avril et mai. La situation épidémiologique au Maroc est toujours stable et ne connaît pas d’évolutions inquiétantes, selon ces sources. Les cas critiques dans les services de réanimation et de soins intensifs sont toujours situés à des niveaux peu préoccupants. Il en est de même pour les décès, dont le nombre est aussi faible. Des indicateurs qui permettent de classer le Maroc parmi les pays en zone verte.

L’Economiste

Marhaba 2021: El Otmani bousculé par les conseillers

Près d’une semaine après le démarrage effectif de l’opération Marhaba, Saad Dine El Otmani a été interpellé par les groupes parlementaires de la Chambre des conseillers sur le dispositif mis en place pour l’accompagnement des MRE. Les conseillers de l’opposition ont notamment relevé « la tergiversation du gouvernement dans la gestion de ce dossier, et l’absence de visibilité ayant compliqué les préparatifs du retour des Marocains du monde”, selon le groupe parlementaire du PAM. Les groupes parlementaires PAM et de l’Istiqlal se sont interrogés d’autre part sur les raisons de “l’exclusion des Marocains du monde de l’exercice de leurs droits politiques, en tant que candidats ou électeurs, lors des prochains scrutins”.

Résultats du bac: les enseignements du cru 2021

En plus de la hausse du taux de réussite au bac par rapport à l’année dernière, le succès des filières internationales se confirme également, selon le ministre de l’Education nationale. Ses effectifs, qui incarnent en quelque sorte une élite, ont doublé, passant de 45.000 en 2020 à 90.000 candidats cette année, et tendent à se normaliser par leur nombre. Parallèlement, le taux de réussite dans les filières littéraires reste plus important que celui des branches scientifiques et techniques, notamment à cause du relèvement du niveau d’exigence pour les épreuves scientifiques.

Al Ahdath Al Maghribia

La CGEM élue membre du Conseil d’administration de l’OIT

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), représentée par Hicham Zouanat, président de sa commission sociale, a été élue membre du Conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Les suffrages exprimés, mercredi dernier, par les délégués des employeurs représentant les employeurs des 5 continents, ont permis d’élire les membres qui les représenteront au sein de ce Conseil d’administration, organe exécutif de l’OIT, pour le mandat 2021-2024, indique la CGEM dans un communiqué.

L’Opinion

Statistiques: plus d’un réfugié sur deux au Maroc est d’origine syrienne

Plus d’un réfugié sur 2 au Maroc (54,4%) est d’origine syrienne, indique une enquête du Haut-Commissariat au Plan (HCP), réalisée au cours du premier trimestre de cette année. Très loin en deuxième position viennent les Yéménites avec une part de 12,3%, suivis des Centrafricains (9,9%) et des Ivoiriens (4,5%), précise le HCP dans une note sur les résultats de l’enquête nationale sur la migration forcée de 2021, qui a couvert un échantillon de 3.000 migrants répartis en 2.200 migrants régularisés ou en situation irrégulière et 800 réfugiés ou demandeurs d’asile.

Maroc Le Jour

Accidents de la circulation: semaine meurtrière

15 personnes ont été tuées et 2.382 autres blessées, dont 92 grièvement, dans 1.808 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 14 au 20 juin 2021. Ces accidents sont principalement dus à l’inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, à l’inadvertance des piétons, au non-respect de la distance de sécurité, au défaut de maîtrise des véhicules, au changement de direction non-autorisé, au changement de direction sans usage de signal, au non-respect du stop, au non-respect des feux de signalisation, à la conduite sous l’emprise de l’alcool, à la circulation sur la voie gauche, à la circulation en sens interdit et aux dépassements défectueux, indique mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.