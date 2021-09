De nouveaux vaccins attendus au Maroc, relooking du point Hassan II à Rabat, le tourisme reprend des couleurs… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Covid-19: le Maroc recevra, dans les prochains jours, de nouveaux arrivages de vaccins

Les livraisons de vaccins anti-Covid s’enchaînent ces dernières semaines. D’après les sources du journal, le Maroc va recevoir, le samedi 25 septembre, 4 millions de doses du vaccin Sinopharm. C’est ce qu’affirme Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination, notant que le Royaume a également reçu, le 18 septembre, 682.110 doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Ces nouveaux arrivages, qui s’ajoutent aux différents vaccins anti-Covid en stock, vont permettre d’accélérer le rythme de vaccination, explique l’expert. En effet, le Maroc a atteint mardi, en fin de journée, 21.421.359 vaccinés pour la première dose, ce qui représente 71% de la population cible, et 17.772.786 pour la deuxième, soit près de 60%.

L’Economiste

Secteur des taxis: le frein des agréments

Le programme de renouvellement de la flotte des taxis, doté d’un budget de 4 milliards de DH, a atteint un niveau de renouvellement de 54% à l’échelle nationale et de 85% à l’échelle de Casablanca. “Il n’a pas réussi à intégrer des voitures électriques, laissant ainsi passer l’occasion d’une vraie transition vers une mobilité durable. De surcroît, le secteur des grands et petits taxis souffre d’une fragilité structurelle et organisationnelle, aggravée par des situations de précarité de ses employés qui opèrent à la frontière de l’informel, sans couverture sociale, avec un grand risque de perte d’emploi, sans retraite”, souligne le Conseil économique, social et environnemental. Autre critique, le système actuel de gestion des agréments de taxis semble freiner son propre essor car l’octroi des agréments manque de transparence et le transfert non officiel du droit de jouissance entre personnes empêche l’identification du véritable détenteur.

Maroc Le Jour

Une troisième dose du vaccin-anti Covid est importante surtout pour les individus exposés

Une troisième dose du vaccin-anti Covid-19 est importante surtout pour les individus exposés et les personnes en première ligne notamment le personnel de la santé, a déclaré le président de la société marocaine des sciences médicales (SMSM) et membre du Comité scientifique de la vaccination anti-Covid, Moulay Saïd Afif. La troisième dose du vaccin-anti Covid-19 est importante notamment pour le personnel de la santé, qui peut être amené à quitter le service en cas de contamination, pour au moins une dizaine de jour, a expliqué Afif dans une déclaration à la MAP, soulignant que le comité technique de vaccination qui se réunit au niveau de la direction de la population a recommandé l’administration d’une troisième dose pour les individus ayant des facteurs à risque.

L’Opinion

Rabat: relooking du pont Hassan II

Le fameux pont Hassan II, reliant les villes de Rabat et de Salé au-dessus de l’estuaire du Bouregreg, fera bientôt peau neuve, à en croire l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg (AAVB) qui vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation des travaux de son entretien. Le coût de ces derniers nécessite une enveloppe budgétaire estimée à 13,4 millions de dirhams, a fait savoir l’AAVB, ajoutant que l’ouverture des plis est annoncée pour le 12 octobre.

Al massae

Le tourisme: la reprise commence

Le retrait des recettes touristiques s’est atténué à -42,8% à fin juillet 2021, après -62,7% à fin mai 2021 et -45% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Les indicateurs du secteur touristique se sont redressés durant les mois de juin et juillet, suite à la réouverture progressive des frontières nationales à partir du 15 juin et aux dispositifs particuliers mis en place dans le cadre de l’opération Marhaba, mais sans parvenir à regagner les niveaux d’avant la crise », indique la DEPF dans sa note de conjoncture de septembre 2021.Les recettes touristiques se sont appréciées de 90,1% au cours des mois de juin et juillet 2021, après une baisse de 77% un an auparavant, incorporant une hausse de 15,2% durant le mois de juin et de 144,2% durant le mois de juillet 2021.

Assahra Al Maghribia

Exercice combiné maroco-américain de gestion des catastrophes

Un exercice combiné de gestion des catastrophes « Maroc-Mantlet 2021 » se déroule du 13 au 24 septembre, dans le cadre du partenariat entre les Forces Armées Royales (FAR) et les Forces Armées Américaines, précisément la Garde nationale de l’Utah. Cet exercice, qui se déroule à l’Unité de secours et de sauvetage des FAR, est conçu pour l’application des procédures communes de gestion des situations de sinistres, à travers la valorisation de la contribution, de la gestion et de l’intégration des moyens des FAR dans le cas d’une catastrophe industrielle.