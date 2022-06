Produits de santé non médicamenteux: alliance pour le développement du sourcing local, du conseil et de la formation pour 5.000 agriculteurs ou encore zones industrielles: ordre et rigueur pour une meilleure compétitivité…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 23 juin 2022:

L’Economiste

Produits de santé non médicamenteux: alliance pour le développement du sourcing local

La pandémie du Covid a prouvé l’importance de la souveraineté sanitaire. Le Maroc vient de réaliser une action qui devrait permettre de renforcer son écosystème de production. Les produits de santé non médicamenteux et les dispositifs médicaux “Made in Morocco” ont, en effet, fait l’objet d’un protocole d’accord conclu mardi à Casablanca. Il s’agit de développer le sourcing local de ces matériels auprès de leurs fournisseurs. Cette association a en fait concerné le ministère de l’Industrie, l’Union française des hôpitaux pour les achats (UniHA), Green Health Logistics (GHL) et le cluster des Industries médicales du Maroc (MMI). D’une part, la fabrication locale devrait augmenter, d’autre part, cette production devrait être plus sollicitée par le marché international.

Aujourd’hui Le Maroc

Du conseil et de la formation pour 5.000 agriculteurs

L’accompagnement des agriculteurs pour le développement de leurs projets agricoles se poursuit dans différentes régions du Royaume. Une formation et une éducation régulières sont essentielles pour les agriculteurs et pour toutes les personnes impliquées dans la chaîne de valeur agricole. C’est dans ce sens que le ministère de l’agriculture à travers l’Office national du conseil agricole (ONCA) prévoit des programmes de formation pour les agriculteurs. Dans le cadre des projets de l’agriculture solidaire du pilier II, l’ONCA cible 4.500 agriculteurs des provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs Anjra, Larache, M’diq-Fnideq, Ouezzane, Tanger-Asilah et Tétouan. Ces agriculteurs de la région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima pourront bénéficier donc des journées de sensibilisation, d’information.

L’Opinion

Zones industrielles: ordre et rigueur pour une meilleure compétitivité

Le gouvernement entend mettre de l’ordre dans la gestion des zones industrielles afin d’attirer plus d’investissements. Un plan national de zones industrielles et un régime général de gestion des zones industrielles : voilà les deux principales grandes nouveautés à prévoir dans le domaine de l’industrie. Ces chantiers seront enclenchés une fois la loi 102.21 adoptée par le Parlement. Quant aux zones d’accélération industrielle, le contexte actuel les favorise, à condition de donner une meilleure visibilité à la destination Maroc, qui offre des avantages fiscaux très favorables aux investisseurs.

Les Inspirations éco

Maintien du taux directeur: un signal plutôt positif pour les PME

Bank Al-Maghrib (BAM) a décidé mardi de maintenir inchangé son taux directeur à 1,5%, tout en continuant à suivre de près l’évolution de la conjoncture nationale et internationale. Le maintien du taux directeur comporterait de nombreuses vertus, notamment en termes de création d’emplois, de croissance et de valeur. “C’est un signe plutôt positif. Un taux directeur à 1.5% est un appui au secteur industriel, aux investissements dans les infrastructures publiques, à l’immobilier, tant neuf que de deuxième main”, a déclaré Abdelghani Youmni, économiste et spécialiste des politiques publiques.

Le Matin

Jouahri : «Le Maroc dans les 100 derniers mètres» pour sortir de la liste grise du GAFI

«ll faut sortir au plus vite de la liste grise du GAFI, et ce ne sera pas une mince affaire», déclarait en mars 2021 Abdellatif Jouahri. Mardi dernier, le wali de Bank Al-Maghrib s’est montré plus serein : «un travail colossal a été fait jusqu’ici par l’ensemble des parties prenantes. Maintenant, il reste encore à appliquer quelques recommandations du Groupe d’action financière, qui se comptent sur le bout des doigts -ce que j’appelle les derniers 100 mètres – pour que le Maroc ne soit plus sur la liste grise dès septembre, au plus tard». Jouahri s’exprimait lors du point de presse post-Conseil de la Banque centrale, le 21 juin. Une rencontre où il a été interpellé, entre autres, sur la sortie du Maroc sur le marché financier international, les cryptomonnaies, les crédits aux ménages et les transferts MRE.

Maroc Le jour

Industrie Aéronautique : Inauguration à Casablanca de l’extension du site Safran Nacelles Morocco

Le Groupe industriel et technologique Safran, spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, a inauguré l’extension de son site Safran Nacelles Morocco dédié à la production de nacelles d’avions à Casablanca. Cette extension de 6.000 m2 sera réservée à la production de nacelles pour les Airbus A320neo et les avions d’affaires haut de gamme Gulfstream G700/G800. Ce déploiement, qui a nécessité une enveloppe de 115 millions de dirhams, vise également à accompagner le plan de développement industriel de l’usine pour davantage d’efficacité et de performance afin d’augmenter les cadences de production des nacelles demandées par les clients.

Al Massae

La Fédération des droits du consommateur met en garde contre le verdissement de la viande de l’Aïd

A quelques jours de l’Aïd Al Adha, la Fédération marocaine des droits du consommateur a mis en garde contre un éventuel verdissement de la viande de l’Aïd de cette année. La Fédération a justifié sa crainte par l’utilisation par certains éleveurs de la fiente de poule comme complément alimentaire pour l’engraissement du menu bétail destiné à l’Aïd Al Adha. Vu que le phénomène du verdissement de la viande pourrait se manifester cette année, elle a recommandé aux responsables de l’ONSSA et aux autorités locales de prendre toutes les mesures préventives et de renforcer le contrôle des lieux d’élevage et d’engraissement et des marchés de vente.

Al Bayane

Le taux de change effectif réel se déprécierait de 2,8% en 2022

Le taux de change effectif réel se déprécierait de 2,8% en 2022, après une appréciation de 0,6% l’année précédente, estime Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution serait le résultat d’une baisse de la valeur de la monnaie nationale en termes nominaux principalement vis-à-vis du dollar et d’un niveau d’inflation domestique inférieur à celui des pays partenaires et concurrents commerciaux, explique la banque centrale dans son rapport sur la politique monétaire du mois de juin.

Libération

Le Congrès national populaire d’Al-Qods salue le soutien du Maroc sous la conduite de SM le Roi à la cause palestinienne

Le Congrès national populaire d’Al-Qods, une instance relevant de l’Organisation de libération de la Palestine, a salué le soutien constant du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, à la défense d’Al-Qods et de la cause palestinienne tant au niveau diplomatique que sur le terrain par le biais de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif. Dans un mot de circonstance lors d’une cérémonie maqdessie organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods dans le cadre de la célébration de « Rabat, capitale de la culture dans le monde islamique », le secrétaire général du Congrès, Bilal Al-Natsheh, a indiqué que « l’Appel d’Al-Qods », signé en 2019 par SM le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape pour préserver et promouvoir le caractère spécifique multireligieux de la Ville Sainte, est une autre expression de cet appui.