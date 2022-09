L’inflation grimpe encore, location estivale: la demande en hausse de 94% en 2022 ou encore marché de l’acier: rechute après la belle reprise post-Covid?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 22 septembre 2022:

L’Économiste

L’inflation grimpe encore Pas de quoi réjouir les consommateurs! L’inflation enregistre un nouveau record: 8% au mois d’août comparativement à la même période de l’année dernière. Sur les huit premiers mois de l’année, elle a pris 5,8% alors que l’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatils et ceux à tarifs publics, a augmenté de 6,6% sur une année!

Aujourd’hui Le Maroc

L’offre sur les biens dédiés à la location saisonnière a connu une hausse de 43,1% par rapport à la même période en 2021, selon les résultats dévoilés par une étude réalisée par Mubawab analysant la location saisonnière sur la période allant de mai à août 2022. Ainsi, une augmentation de +46,4% a été enregistrée pour les appartements et 23,8% pour les villas. Dans ce schéma, le prix de la location a été un critère considérable durant cette période estivale et la région du nord est celle qui a connu la plus forte hausse. «Pour une nuitée en appartement, il faut compter, en moyenne, 500 DH à Martil, 300 DH à Chefchaouen, 500 DH à Al Hoceima et 700 DH à Tétouan, soit respectivement +67, +50, +25 et +75% en comparaison avec l’année précédente. Pour la location d’une villa, le prix moyen est de 3.700 DH/nuitée à Tanger, 4.000 DH/nuitée à M’diq, 3.600 DH/nuitée à Cabo Negro et 3.100 DH/ nuitée à Martil, relève la même source.

Les Inspirations Éco

Le Matin

La promotion des conditions sociales des personnes en situation de handicap au centre d’une convention entre le ministère de la Solidarité et les FAR

Une convention de partenariat visant la promotion des conditions sociales des personnes en situation difficile, en particulier ceux en situation de handicap, a été signée entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, d’une part, et la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants (OSAMAC) et la Direction générale des services sociaux (DGSS) des Forces armées royales (FAR), d’autre part. Paraphée par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, le chef de la Direction de la Fondation Hassan II pour les OSAMAC, Colonel-Major Driss Rahmouni, et le chef de la DGSS des FAR, Colonel-Major Ahmed Zejli, cette convention tire sa référence des Hautes orientations royales appelant à promouvoir les conditions sociales des catégories en situation difficile, notamment des personnes en situation de handicap.

L’Opinion

Marché de l’acier: Rechute après la belle reprise post-Covid?

Après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 15 milliards de dirhams en 2021, le secteur national de la sidérurgie risque de connaître une année 2022 moins avantageuse. Ses performances ne devraient pas dépasser les 10 milliards de chiffre d’affaires, en raison notamment de la guerre en Ukraine. Malgré tout, c’est un secteur qui investit énormément. Rien que durant le premier semestre de l’année en cours, quelque 600 millions de dirhams d’investissements ont été réalisés, dans l’optique de rendre le secteur plus robuste. Face à la surcapacité de production par rapport aux besoins du marché national, l’export demeure la solution privilégiée. Mais là aussi, la partie est loin d’être gagnée, en raison du protectionnisme qui prévaut dans le marché de l’acier. Peu connu, mais stratégique, le marché de l’acier crée plus de 12.000 emplois au Maroc.

Al Bayane

Saisie de plus de trois tonnes de Chira au poste-frontière El Guergarat

Une opération conjointe entre les services de sûreté nationale et de la douane au niveau du poste-frontière El Guergarat au sud de la ville de Dakhla a permis mardi de mettre en échec une tentative de trafic international de drogue d’une quantité totale d’environ trois tonnes et 215 kilogrammes de Chira, indique un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). Cette saisie est le résultat d’une opération de surveillance au niveau de ce poste-frontière, précise le communiqué, indiquant que les quantités de drogue saisies, soigneusement dissimulées dans des emballages réservés aux produits agricoles, étaient stockées dans une remorque arrimée à un camion de transport international immatriculé au Maroc.

Maroc Le Jour

Les produits de terroir, un levier pour le développement de la région de Guelmim-Oued Noun

Les intervenants lors d’une conférence sur « la valorisation des produits de la terre », organisée mardi à Guelmim, ont souligné l’importance des produits de terroir en tant que levier essentiel pour le développement de la région de Guelmim-Oued-Noun. Lors de cette rencontre, des acteurs économiques et des chercheurs, marocains et français, ont également mis en avant les riches potentialités dont regorge la région, citant notamment les produits du terroir qui, grâce au Plan Maroc Vert, qui jouent désormais un rôle majeur dans le développement et l’économie locale.