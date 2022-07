Monnaies virtuelles: le grand revirement, migration vers l’enseignement public : le torchon brûle à nouveau entre parents d’élèves et écoles privées ou encore l’argan marocain cible d’une spéculation internationale ?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 21 juillet 2022:

L’Economiste

Monnaies virtuelles: le grand revirement

Réglementer l’usage des monnaies virtuelles. Un projet de loi est en cours de préparation, a annoncé le wali de la banque centrale. Qui dit projet de loi, dit gouvernement. Le ministère des Finances siège à coup sûr dans « le comité qui travaille sur la réglementation de l’usage des crypto-monnaies » au même titre que des instances de régulation comme l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Ce chantier va entraîner la révision de loi contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme, poursuit BAM. Elle a été pourtant amendée en 2022. Le souci sécuritaire serait en partie à l’origine de ce revirement. Les autorités, y compris financières, étaient contre l’utilisation des monnaies virtuelles.

Aujourd’hui Le Maroc

L’argan marocain cible d’une spéculation internationale ?

On en sait un peu plus sur la décision des autorités de réguler les exportations de l’huile d’argan vers l’étranger. En effet, depuis le début de ce mois, l’exportation de l’huile d’argan torréfiée et non torréfiée, en récipient contenant plus de 5 litres, est soumise à une licence d’exportation à la frontière par les services de la Douane marocaine. Ainsi, les exportateurs désirant bénéficier de licences d’exportation des produits susmentionnés devront déposer leurs demandes sur la plateforme PortNet accompagnées d’une copie de la facture pro-forma. Selon le ministre de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour, «cette décision a été prise suite à la détection d’une exportation excessive des huiles d’argan non conditionnées pour la vente en détail», ce qui porte un préjudice à ce patrimoine international et ne permet pas à la population locale de mieux le valoriser pour mieux profiter de sa richesse.

Le Matin

Migration vers l’enseignement public : le torchon brûle à nouveau entre parents d’élèves et écoles privées

Le bras de fer entre parents d’élèves et écoles privées est loin de s’achever. Souhaitant inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire dans des établissements publics, des parents n’ont pu obtenir ni bulletins, ni certificats de départ. Motif : le non-paiement des frais de scolarité du mois de juillet. Quelque 52.000 élèves ont migré du privé vers le public pour l’année scolaire 2021-2022, selon une source autorisée du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Ce chiffre est appelé à augmenter cette année, d’après notre source, ce qui laisserait croire que la réconciliation des parents d’élèves avec l’enseignement public est en marche.

L’Opinion

Employabilité des jeunes: les lauréats face aux défis de la polyvalence

Attendue pour 2023, la réforme du système de l’Enseignement supérieur promet de sortir l’Université marocaine de son marasme. L’employabilité des jeunes est l’un des objectifs majeurs de cette réforme portée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui. Néanmoins, la mission s’annonce ardue, surtout que la réconciliation entre le système éducatif et le monde du travail est aujourd’hui confrontée aux grands défis de la révolution numérique, qui métamorphose le marché de l’emploi. “Il faut que l’entreprise elle-même contribue à prendre en charge le lauréat pendant son parcours et le familiariser avec le monde professionnel”, estime la Directrice de l’Instance Nationale d’Evaluation auprès du Conseil supérieur de l’Education, Rahma Bourqia.

Les Inspirations Éco

Signature à New Delhi d’un mémorandum d’entente entre MASEN et l’entreprise indienne NTPC LTD

L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) a procédé à la signature, à New Delhi, d’un mémorandum d’entente avec l’entreprise indienne de production d’électricité NTPC Limited. Ce mémorandum, signé par le directeur des opérations au sein de MASEN, Rachid Bayed et le directeur général en chef de NTPC, Narinder Mohan Gupta en présence de l’ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki, vise principalement à renforcer les capacités dans le domaine des énergies renouvelables, indique un communiqué de MASEN. Il vise également à mutualiser l’expérience et l’expertise de MASEN et de NTPC, notamment dans le domaine de la recherche et développement et à explorer les opportunités communes de développement de projets des énergies renouvelables en Afrique, ajoute la même source.

Al Bayane

Feux de forêts : le PPS appelle au renforcement de la vigilance

Le PPS s’est félicité des grands efforts déployés par les différentes autorités publiques et unités d’intervention concernées pour circonscrire et éteindre les feux, tout en appelant au renforcement de la vigilance et de l’anticipation à ce niveau. Dans un communiqué rendu public à l’issue de sa réunion hebdomadaire, mardi, le Bureau politique du parti du Livre a, par ailleurs, exprimé sa déception à l’égard de la cécité politique et sociale du gouvernement, eu égard à son immobilisme face à la détérioration de la situation sociale. Il a également estimé que la remise en service de la raffinerie de la Samir est tributaire en premier lieu de la volonté et de la décision politiques du gouvernement. Sur un autre plan, le bureau politique a salué les pas encourageants accomplis en ce qui concerne le programme du dessalement de l’eau de mer.

Libération

Office des Changes: 63,4% des échanges commerciaux sont effectués avec l’Europe en 2021

Près de 63,4% des échanges commerciaux du Maroc en 2021 ont été effectués avec l’Europe, selon l’Office des Changes. Une proportion de 83,6% de ces échanges a été réalisée avec les pays de l’Union européenne (UE), précise l’Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc en 2021. Ainsi, les échanges avec l’Europe se sont élevés à 543,1 milliards de dirhams (MMDH) durant l’année écoulée, en augmentation de 20% par rapport à 2020, fait savoir la même source.

Al Massae

Le déficit commercial à 198,6 MMDH en 2021

Le déficit commercial du Maroc s’est établi à 198,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2021 contre 159,8 MMDH une année auparavant, selon l’Office des Changes. « Le solde commercial se dégrade de 38,8 MMDH, après l’amélioration de 46,7 MMDH enregistrée en 2020. Le déficit commercial s’établit à 198,6 MMDH en 2021, contre 159,8 MMDH une année auparavant », indique l’Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc au titre de l’exercice 2021.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Éolien : La BERD cofinance la modernisation du parc Koudia Al Baida

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé son soutien au Maroc dans sa transition vers une économie à faible émission de carbone, en cofinançant la modernisation du parc éolien de Koudia Al Baida, dans le nord du pays. Ainsi, la BERD accorde un prêt pouvant aller jusqu’à 44 millions d’euros à Koudia Al Baida Energy Company S.A., fonds commun de créances détenu par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) et EDF Renewables, indique l’institution dans un communiqué.