Impôts: quand l'informel se constitue en associations, les accidents coûtent plus de 19 milliards DH aux Marocains, Offshoring : 4 projets de 65 millions de DH vont créer 5.050 emplois d'ici 2026…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 21 avril 2022:

L’Économiste

Impôts: quand l’informel se constitue en associations

L’informel à travers tous ses formats fait partie des dérives qui minent l’économie nationale et génèrent une concurrence déloyale. Les opérateurs se sont regrou­pés pour réclamer une solution à leur situation. Car aujourd’hui, ce sont surtout les charges sociales qui freine leur régularisation. Les premiers contacts avec la DGI remontent aux dernières assises de la fiscalité, il y a trois ans.

Aujourd’hui le Maroc

Les accidents coûtent plus de 19 milliards DH aux Marocains

L’hécatombe continue. L’insécurité routière fait toujours énormément de dégâts humains et matériels au Royaume. La problématique a été au centre d’une réunion de la commission parlementaire permanente chargée des infrastructures, de l’énergie et des mines à la Chambre des représentants. Placée sous le thème «La sécurité routière entre réalité et perspectives», la rencontre a connu la participation de la direction de la Narsa (Agence nationale de la sécurité routière). Nasser Boulaâjoul, directeur de l’Agence, a donné les statistiques concernant les accidents de la route et leurs impacts. Les chiffres sont en effet édifiants. Selon le responsable, l’insécurité routière provoque en moyenne chaque année 3.500 décès et 10.000 blessures graves.

Le Matin

Offshoring : 4 projets de 65 millions de DH vont créer 5.050 emplois d’ici 2026

Quatre opérateurs de l’offshoring vont créer un cumul de 5.050 emplois à l’horizon 2026. Il s’agit de Phoneo, Cnexia, NTT Data Morocco et EIDS Maroc qui viennent de signer, avec le ministère de l’Industrie et du commerce et le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, 4 mémorandums d’entente au terme desquels les 4 opérateurs devront honorer cet engagement à l’horizon 2026. Au passage, un investissement de 65 millions de DH sera réalisé.

Al Bayane

CNDH : harmoniser la législation locale avec le droit international

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) œuvre en faveur de l’harmonisation de la législation marocaine avec le droit international, a indiqué mardi, la présidente de cette instance, Amina Bouayach. Intervenant lors d’une conférence tenue à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales d’Aït Melloul, sous le thème « Les particularités de la législation marocaine et sa compatibilité avec le droit international : focus sur les droits de l’Homme », Mme Bouayach a souligné que la contribution du CNDH se concrétise notamment, à travers la formulation d’une série d’avis appelant à l’harmonisation de l’arsenal juridique national avec le droit international.

L’Opinion

Ordre national des Pharmaciens : Convergences et affinités entre les syndicats et les députés de la majorité

La réforme de l’Ordre national des pharmaciens traîne toujours au Parlement. Léguée par le gouvernement précédent, le projet de loi N°98.18, relatif à l’Ordre National des Pharmaciens a eu de la peine à être voté à la première chambre, faute d’une entente sur le texte qui n’a pas été élaboré par le gouvernement précédent par une approche participative. Ce qui explique pourquoi le texte proposé n’a pas fait consensus. Raison pour laquelle les représentants des pharmaciens à la confédération des syndicats et le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens se sont réunis avec les députés de la Majorité lors d’une journée d’études. Une réunion tenue loin des radars médiatiques, et qui a permis tant bien que mal de rapprocher les points de vue entre les députés participants et les professionnels du secteur qui proposent une série d’amendements pour améliorer le texte de la réforme.

Maroc Le Jour

CNOPS: reprise du contrôle médical préalable sur les médicaments coûteux à partir du 2 mai

Le contrôle médical préalable reprend, à partir du 02 mai prochain, sur les 119 médicaments coûteux pris en charge en officine, a annoncé la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) et ce suite à l’amélioration des conditions sanitaires au Maroc. Dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP, la CNOPS « porte à la connaissance des pharmaciens d’officine admis en mode de tiers que le contrôle médical préalable reprend, à partir du 02 mai 2022, sur les 119 médicaments coûteux pris en charge en officine ». Ainsi, les pharmaciens ne doivent délivrer les 119 médicaments coûteux pris en charge qu’au vu de l’accord de prise en charge préalable de la CNOPS délivré aux intéressés, conformément à la loi 65-00 portant Code de Couverture médicale de base, a précisé la CNOPS.